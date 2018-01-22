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Министр энергетики Норвегии рассказал о нефтяной гонке с Россией в Арктике

Норвегия должна определить потенциальные запасы нефти и газа вблизи границы с Россией в северных морских водах для защиты своих экономических интересов, передает Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики Терье Соекинеса.

Норвегия и Россия в 2010 г. договорились о разделении спорных районов Баренцева моря, что позволяет каждой стране теперь использовать ресурсы, скрытые под морскими водами.

«Нам нужно начать дискуссию о том, что делать на севере. Мы видим развитие на российской стороне... они бурят и, вероятно, найдут нефть», - сказал Сойкинес.

По словам министра, если российская сторона найдет запасы полезных ископаемых на границе, отделяющей российские участки от норвежских в Баренцевом море, то «мы должны быть готовы сделать все возможное, чтобы обеспечить экономические интересы Норвегии».

Как пишет агентство, работы по поиску нефти и газа на российской стороне ведет «Роснефть».

Норвежское нефтяное управление (NPD) полагает, что в норвежской части Баренцева моря имеется почти две трети еще не обнаруженных ресурсов (их оценка составляет 8,6 млрд баррелей).

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