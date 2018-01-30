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Евтушенков не увидел рисков для своего бизнеса из-за «кремлевского списка»

Владимир Евтушенков не видит никаких рисков для своего бизнеса из-за попадания в «кремлевский список». Об этом он сам рассказал «Интерфаксу».

«Нет никаких рисков, не видим их», – сказал Евтушенков.

Ранее минфин США составил так называемый кремлевский доклад. Это список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых США считает близкими к руководству России, всего более 200 человек. Попадание в него не означает введения персональных санкций и не несет за собой какое-либо ограничение.

«Наверное, потенциально публикация может нанести урон имиджу наших предпринимателей и членов правительства», – отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал «беспрецедентным» этот список.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»