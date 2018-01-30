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Евтушенков не увидел рисков для своего бизнеса из-за «кремлевского списка»

Ведомости
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Владимир Евтушенков не видит никаких рисков для своего бизнеса из-за попадания в «кремлевский список». Об этом он сам рассказал «Интерфаксу».

«Нет никаких рисков, не видим их», – сказал Евтушенков.

Ранее минфин США составил так называемый кремлевский доклад. Это список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых США считает близкими к руководству России, всего более 200 человек. Попадание в него не означает введения персональных санкций и не несет за собой какое-либо ограничение.

«Наверное, потенциально публикация может нанести урон имиджу наших предпринимателей и членов правительства», – отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал «беспрецедентным» этот список.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

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Лавров прокомментировал подготовленный США «кремлевский доклад»

Ведомости
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал подготовленный минфином США «кремлевский доклад», передает «РИА Новости». По его словам, поручение подготовить данный список было дано еще в августе 2017 г. У американского минфина ушло пять месяцев на то, чтобы ознакомиться со справочником фамилий.

«Пять месяцев ушло на то, чтобы ознакомиться со справочником, в котором содержатся имена членов правительства, и со справочником, в котором имена сотрудников администрации президента России. Можно было это сделать гораздо быстрее», – отметил министр.

29 января минфин США опубликовал часть так называемого «кремлевского доклада». Документ представляет собой список, в который включены фамилии чиновников и бизнесменов России (более 200 россиян).

Кто не вошел в «кремлевский доклад»

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Промсвязьбанк подал иск к ООО «Бережковский комплекс» на 6,3 млрд рублей

Ведомости
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Санируемый ЦБ Промсвязьбанк подал иск к ООО «Бережковский комплекс». Иск зарегистрирован 30 января, однако Арбитражный суд Москвы пока не принял его к производству. Сумма исковых требований – 6,27 млрд руб. Другие подробности по делу пока не сообщаются.

Промсвязьбанк активно пытается оспорить сделки, прошедшие накануне введения временной администрации. В общей сложности банк подал уже пять исков.

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Германия оценила взаимные убытки России и ЕС от экономических санкций

Ведомости
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Руководитель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле считает, что взаимные убытки от экономических антироссийских санкций, введенных ЕС, с 2014 г. уже превысили 100 млрд евро. По его мнению, это слишком высокая цена за конфликт.

«По данным исследования Кильского университета, убытки от взаимных санкций, введенных в 2014 г., превышают 100 млрд евро. Около 60% потерь приходится на Россию, около 40% – на экономику ЕС», – сказал Бюхеле.

Существующий конфликт можно разрешить только путем дипломатии, передает его слова интернет-портал finanzen. Немецкий бизнес, работающий в России, ожидает деэскалации политического конфликта.

Накануне американский минфин обнародовал часть так называемого кремлевского доклада. Документ представляет собой список российских чиновников и предпринимателей, которых власти США считают приближенными к правительству России, президенту Владимиру Путину. В перечне перечислены фамилии более 200 россиян. На данный момент включение в этот список не несет каких-либо ограничений.

Бюхеле считает, что администрация США не планирует в ближайшее время объявлять о новых санкциях в отношении России. По его словам, это положительный сигнал. «Это оставляет надежду, что ЕС и США примирятся в вопросе о санкциях и что решение нынешней ситуации можно найти с помощью дипломатических предложений», – сказал он.

Основанный в 1952 г. Восточный комитет германской экономики объединяет ряд предпринимательских союзов Германии.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»