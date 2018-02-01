Мордашов переизбран председателем совета директоров «Силовых машин»
Cовет директоров «Силовых машин» 29 января вновь избрал своим председателем Алексея Мордашова, говорится в сообщении компании. Мордашов возглавляет совет директоров машиностроительного концерна с 2007 г.
Новый совет директоров «Силовых машин» избран акционерами на внеочередном собрании 8 декабря. В него вошли гендиректор компании Юрий Петреня и еще четыре члена предыдущего состава. Вышел из совета бывший гендиректор компании Роман Филиппов.
Минфин США 26 января включил «Силовые машины» в санкционный список, что означает полный запрет для американцев на любые сделки с компанией. 31 января международное рейтинговое агентство Moody's отозвало у «Силовых машин» рейтинги по «причинам делового характера».
«Силовые машины» на 99,99% принадлежат Highstat Ltd. Мордашова, оставшейся долей акций (0,0000000114825%) Мордашов владеет напрямую.