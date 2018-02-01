Мордашов переизбран председателем совета директоров «Силовых машин»

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Фридман назвал неизбежным попадание в «кремлевский доклад»

Председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман заявил, что он и его партнеры по бизнесу «не могли не попасть» в так называемый кремлевский доклад минфина США.

«Мы публичные бизнесмены, попадание туда было неизбежно», - сказал Фридман в четверг на мероприятии, посвященном старту торгов X5 Retail Group на Московской бирже. Бизнесмен затруднился ответить, какое именно влияние окажет попадание в список, но отметил, что это вряд ли поможет развитию бизнесу. Он также подчеркнул, что бизнес должен дистанцироваться от политики.

«Все, чем мы занимались, - это бизнесы, построенные с нуля. Из соображений справедливости такие вещи не должны касаться бизнеса, работающего в конкурентной среде, например, как Х5», - сказал Фридман. Он добавил, что намерен сделать все зависящее, чтобы это минимально отражалось на бизнесе и инвесторах. «Все может быть, будем надеяться на лучшее», - заключил Фридман.

В конце января минфин США опубликовал «кремлевский доклад». Это список, в который вошло 210 человек - российские чиновники и бизнесмены, которые по мнению США, близки к руководству России. Все бизнесмены, попавшие в список, входят в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes.

Фридман занимает в рейтинге седьмое место. Forbes оценивает его состояние в $14,4 млрд.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»