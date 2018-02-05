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«Аэрофлот» запросил допуск на рейсы Санкт-Петербург – Лондон

Авиакомпания «Аэрофлот» запросила у Росавиации разрешение на выполнение рейсов из Санкт-Петербурга в Лондон. Это следует из документов агентства, подготовленных для межведомственной комиссии при Минтрансе России.

Авиакомпания просит разрешить ей выполнять до семи рейсов Петербург – Лондон в неделю. В настоящий момент между Санкт-Петербургом и Лондоном прямого авиасообщения нет. «Аэрофлот» выполняет регулярные рейсы в Лондон из Москвы.

Как следует из документов, «Аэрофлот» также запросил у Росавиации допуск к рейсам из Москвы в Ош и Ашхабад. Кроме этого компания просит разрешить ей увеличить число полетов из Москвы в Будапешт и Бухарест, следует из документов Росавиации.

В 2017 г. группа «Аэрофлот» увеличила перевозки на 15,4% до 50,1 млн человек. При этом число пассажиров флагманской авиакомпании выросло на 13,3% до 32,8 млн человек. Помимо одноименной компании в группу «Аэрофлот» входят также авиаперевозчики «Победа» и «Россия».

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