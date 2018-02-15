«Евроцемент груп» инвестирует 1 млрд рублей в модернизацию завода в Пикалеве
Холдинг «Евроцемент груп» вложит около 1 млрд руб. в техническое перевооружение предприятия по выпуску цемента в Пикалеве, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.
Соглашение о социально-экономическом партнерстве подписали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и президент «Евроцемент груп» Михаил Скороход на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
На предприятии в Пикалеве в течение 2018 г. планируется построить замкнутый цикл помола цемента, увеличить объем и качество производства, обновить инфраструктуру и автоматизировать технологический процесс, а также повысить энергоэффективность.
Дрозденко отметил, что после завершения модернизации завод в моногороде займет лидирующие позиции в областном кластере производства строительных материалов.
«Евроцемент груп» также продолжает модернизацию производства строительных материалов в Сланцевском районе и реализует проект теплоэлектростанции мощностью 29,4 МВт, указывают в региональной администрации. Инвестиции компании в регион оцениваются в 20 млрд руб.
«Евроцемент груп» является крупнейшим российским производителем цемента и входит в пятерку крупнейших мировых компаний отрасли. Холдинг объединяет 19 цементных заводов в России, на Украине и в Узбекистане, а также заводы по производству бетона, ЖБИ и карьеры по добыче нерудных материалов.