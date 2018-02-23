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Бизнес
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Дерипаска покинул пост президента UC Rusal

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Миллиардер Олег Дерипаска покинул пост президента компании UC Rusal. Вместо него на эту должность назначен Владислав Соловьев. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее Соловьев был гендиректором UC Rusal. Кроме того, он также назначен гендиректором En+.

О возможных изменениях в руководстве UC Rusal писала ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Издание уточняло, что Дерипаска сохранит место в совете директоров компании качестве неисполнительного директора. Он отойдет от президентства в UC Rusal на фоне изменений акционерной структуры компании, уточняли два источника газеты. Кроме того, изменения могут быть связаны с включением Дерипаски в «кремлевский доклад» США, отмечал «Коммерсантъ».

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Евразийская экономическая комиссия считает нарушением запрет России на ввоз молока из Белоруссии

Ведомости
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Введение ограничений на поставку белорусского молока в Россию грубо нарушает положение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

Никто не имеет права игнорировать решение комиссии, заявил Сидорский, слова которого приводятся на сайте посольства Белоруссии в России. Он пояснил, что ограничение поставок, согласно положению ЕЭК, возможно только в случае возникновения в стране опасных болезней, общих для человека и животных.

ЕЭК предложила представителям России и Белоруссии 26-27 февраля провести консультации на площадке комиссии. Минсельхозу России и Россельхознадзору направлены телеграммы, в которых предлагается не вводить ограничения до консультаций.

Россельхознадзор с 26 февраля временно запрещает ввоз из Белоруссии молока и сливок наливом, а также в сухом виде. Причина запрета – нарушения при поставке молочной продукции. Россельхознадзор указывает, что ограничения будут действовать «до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции».

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Стиль жизни
Новости

Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады впервые за 20 лет

Ведомости
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Российские хоккеисты обыграли национальную команду Чехии в полуфинале Олимпийских игр в Пхенчхане и вышли в финал. Матч завершился со счетом 3:0, голы в ворота чехов забили Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук.

Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады впервые с 1998 г. В финале 25 февраля россияне встретятся с победителем матча Канада – Германия.

Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпиаде-2018

Политика
Новости

WP узнала о контактах Пригожина с Кремлем до и после удара США в Сирии

Ведомости
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Бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнера», находился в тесном контакте с Кремлем и сирийскими чиновниками за несколько недель до и после удара коалиции США по правительственным силам Сирии, в результате которого погибли россияне. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные американских спецслужб.

Из перехваченных сообщений следует, что в конце января Пригожин говорил высокопоставленному сирийскому чиновнику, что он «получил разрешение» от неуказанного российского министра двигаться вперед «с быстрой и сильной инициативой», пишет WP. В сообщении от 30 января, по данным издания, бизнесмен говорит, что у него есть «хороший сюрприз» для президента Сирии Башара Асада, который запланирован на период с 6 по 9 февраля.

Также в это период учащаются контакты Пригожина с представителями Кремля, пишет издание. В частности, как утверждает WP, бизнесмен связывался с руководителем администрации президента России Антоном Вайно и его заместителем Владимиром Островенко. Содержание разговоров не приводится. Контакты продолжались до 5 февраля и возобновились после удара США, сообщает газета.

Международная коалиция под руководством США 7 февраля нанесла удар по правительственным силам в Сирии. По данным коалиции, это был ответный удар на атаку штаба сирийской оппозиции. СМИ сообщили, что в результате удара погибли российские наемники. По разным данным, число погибших колеблется от 11 у «Коммерсанта» до 644 у бывшего командира донбасского ополчения Игоря Стрелкова.

Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила гибель пяти россиян, заявив, что они не были штатными военнослужащими. В Минобороны опровергли гибель российских военных в Сирии. 

Бизнес
Новости

Чистая прибыль UC Rusal в 2017 году выросла в 3,7 раза

Ведомости
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По итогам 2017 г. скорректированная чистая прибыль UC Rusal составила $1,077 млрд, что почти в 3,7 раза больше, чем в 2016 г. ($292 млн), следует из отчетности компании. Выручка UC Rusal увеличилась до $9,969 млрд против $7,983 млрд годом ранее.

Для алюминиевой отрасли прошлый год был удачным, отметили в UC Rusal. Средняя цена алюминия на Лондонской бирже металлов выросла на 22,7% до $1968 за тонну.

Кроме того, в 2017 г. наблюдался высокий спрос на алюминий. «По нашим оценкам, потребление алюминия выросло в прошлом году на 6% и достигло 64 млн т, что привело к дефициту металла на мировом рынке в размере 1 млн т», – сказал генеральный директор UC Rusal Владислав Соловьев.

На фоне роста цен на алюминий и высокого спроса на металл скорректированная EBITDA UC Rusal по итогам года увеличилась на 42,4% до $2,12 млрд, что является лучшим результатом с 2012 г.

В феврале 2017 г. компания успешно разместила третий выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн сроком на 5 лет, ставка купона – на уровне 4,85% годовых. Средства от размещения еврооблигаций были направлены на частичное погашение долга.

Политика
Новости

Руководителя штаба Навального арестовали на 30 суток

Ведомости
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Симоновский суд Москвы арестовал руководителя штаба Алексея Навального Леонида Волкова на 30 суток за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия (ст. 20.2.8 КоАП). Об этом сам Волков сообщил в Twitter.

Волкова задержали днем 22 февраля в московском аэропорту «Шереметьево», откуда он собирался вылететь в Уфу. Вскоре стало известно и о задержании Алексея Навального. Политика доставили в ОВД «Якиманка», выдали протокол о заведении против него дела по ст. 20.2.8 КоАП и отпустили.

20 февраля в «Шереметьево» также задержали директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова. Суд арестовал его на 10 суток за нарушение правил проведения публичных мероприятий (ч. 2 ст. 20.2 КоАП): Рубанов «ретвитнул» сообщение Навального о времени и месте проведения акции протеста «Забастовка избирателей» 28 января.

Кроме того, из-за «Забастовки избирателей» были задержаны и затем арестованы пресс-секретари ФБК и федерального штаба Кира Ярмыш и Руслан Шаведдинов. В день акции они вели трансляцию на YouTube. Им также вменили нарушение правил проведения публичных мероприятий. Ярмыш арестовали на пять суток, Шаведдинова — на восемь.

«Забастовка избирателей», организованная Навальным, прошла в российских городах 28 января. Политик призывал сторонников бойкотировать президентские выборы после того, как Центризбирком отказался регистрировать его кандидатом. Не во всех городах акции были согласованы. В частности, организаторы не согласовали их в Москве и Санкт-Петербурге. По данным портала «ОВД-инфо», на акциях было задержано около 350 человек.

«Забастовка избирателей» в городах России

Финансы
Новости

Минфин выбрал организатора размещения российских евробондов в 2018 году

Ведомости
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Минфин России сегодня сообщил, что выбрал «ВТБ капитал» из трех претендентов в качестве организатора размещения и обмена в 2018 г. выпусков российских евробондов на международном рынке капитала.

В конкурсе помимо победителя участвовали «Сбербанк КИБ» и подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

В 2017 г. и 2016 г. организатором размещения также выступал «ВТБ капитал».

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Бизнес
Новости

Четверть рейсов Air France отменена из-за забастовки

Интерфакс
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Крупная забастовка сотрудников французского авиаперевозчика Air France прошла близ международного аэропорта Париж - Шарль де Голль, сообщает в четверг агентство «Ассошиэйтед пресс».

Сотни бортпроводников, пилотов и других сотрудников компании потребовали увеличения зарплаты минимум на 6%. По словам руководителя профсоюза сотрудников авиакомпании Патри Анри-Э, за прошлый год зарплата топ-менеджеров компании выросла практически на 70%, но зарплата работников осталась на прежнем уровне, замороженном в 2011 г. Менеджмент Air France считает требования работников неприемлемыми в условиях растущей конкуренции со стороны авиакомпаний-дискаунтеров, и предлагает повышение зарплат на 1%.

Из-за забастовки сотрудников авиаперевозчик смог в четверг выполнить только 75% всех своих рейсов и лишь 50% международных.

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Политика
Новости

Путин перечислил достижения Вооруженных сил России

Интерфакс
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Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце, посвященном Дню защитника Отечества, перечислил главные достижения Вооруженных сил России за последние несколько лет. По его оценке, достигнуты передовые места в мире по качеству вооружений и боеготовности, обеспечена безопасность страны.

«События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружений и военной техники. Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена», - сказал президент.

Российский лидер заверил, что эта работа будет, безусловно, продолжена, а обороноспособность страны - повышаться во всех составляющих.

Путин пообещал, что еще больше будут укрепляться ресурсы стратегического ядерного сдерживания, причем будет обеспечено развитие частей и соединений и специального, и общего назначения. «Опираемся при этом на потенциал нашего оборонно-промышленного комплекса, на его лучшие предприятия, на достижения научно-исследовательских, конструкторских центров. Они уже доказали свою состоятельность и глобальную конкурентоспособность», - подчеркнул глава государства.

Особая роль в развитии и укреплении Вооруженных сил принадлежит офицерскому корпусу, командирам всех уровней, констатировал Путин. Он добавил, что их профессионализм, способность эффективно использовать самую современную технику, на «отлично» знать военную науку - это основа успешного выполнения задач нового уровня.

«Еще раз сердечно поздравляю всех вас с Днем защитника Отечества. Желаю успехов, здоровья и благополучия и вам, и вашим близким», - резюмировал Путин.

Выбор редактора
Технологии
Новости

«Вымпелком» рассчитывает на рост доходов от фиксированной связи

Ведомости
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«Вымпелком» намерен вернуть к росту свои доходы от фиксированной связи, рассказал на конференции по итогам 2017 г. руководитель основных рынков Veon (материнский холдинг «Вымпелкома») Шелль Йонсен.

Если в 2017 г. «Вымпелком» подключил 1100 домов, то теперь оператор намерен существенно ускориться. По планам Йонсена, в 2018 г. оператор подключит 5000 зданий, а в 2019 г. – 11 000. Речь идет про жилые дома, уточняет представитель оператора Анна Айбашева.

Также в 2018 г. оператор намерен подключить около 100 бизнес-центров, следует из материалов оператора.

Выручка оператора от услуг фиксированной связи снижается. В 2016 г. она сократилась на 8% год к году, в 2017 г. – на 11,6% до 39,4 млрд руб., гласит отчетность оператора. В IV квартале выручка падала на 11,1% до 9,6 млрд руб. из-за увеличения конкуренции, растущего проникновения конвергентных предложений и укрепившегося рубля (сказались валютные контракты с корпоративными клиентами). Конвергентные тарифы положительно влияют на отток абонентов, поясняет Айбашева.

По ее словам, «Вымпелком» вдвое увеличит инвестиции в фиксированный бизнес.

Выбор редактора
Политика
Новости

ЦИК раскрыл расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию

Ведомости
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) раскрыла текущие траты кандидатов в президенты России на предвыборную кампанию. Они опубликованы на сайте ЦИК. Данные приводятся на 20 февраля.

Больше всего пока потратил кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский – 209,5 млн руб. На втором месте действующий президент Владимир Путин – 196,3 млн руб. На третьем месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 149,9 млн руб.

Следом идет выдвинутая «Гражданской инициативой» Ксения Собчак – 92,8 млн руб., потом кандидат Партии роста Борис Титов – 80 млн руб. и «Яблока» Григорий Явлинский – 45,3 млн руб. Гораздо меньше траты Сергея Бабурина («Российский общенародный союз») – 6,6 млн руб. и Максима Сурайкина («Коммунисты России») – 1,1 млн руб.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта. Фамилии кандидатов в бюллетене будут расположены в алфавитном порядке.

Кто и как сдавал документы в ЦИК

Финансы
Новости

Более 3 млн автомобилистов отказались от ОСАГО за четыре года

Ведомости
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За последние четыре года число проданных полисов ОСАГО резко снизилось, следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА). В 2013 г. страховщики продали 42,7 млн полисов ОСАГО, в 2014 г. - 42,6 млн, но в 2015 г. продажи сократились до 39,8 млн, а за 2016 г. упали до 39,05 млн. За прошлый год продажи выросли незначительно - до 39,2 млн полисов.

По словам представителя РСА, за последние несколько лет как минимум 3 млн автомобилистов либо отказались от полисов ОСАГО, либо купили поддельные. А это обернулось для страховщиком «недобором премий», следует из сообщения РСА: средняя страховая премия по ОСАГО - около 6000 руб., таким образом, «недобор» может достигать 20 млрд руб. в год.

Продажи ОСАГО падают при росте автопарка, констатирует представитель РСА. В 2017 г. продажи новых автомобилей выросли на 11,9% до 1,5 млн машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Для рынка ОСАГО 2017 г. оказался неудачным, средняя стоимость полиса в прошлом году впервые снизилась на 4% до 5819 руб. (данные РСА; данные ЦБ за 2017 г. появятся в конце февраля).

На этой неделе гендиректор «Ингосстраха» Михаил Волков заявил, что сомневается в достоверности данных союза. Он указал, что несколько крупных страховых компаний в IV квартале 2017 г. могли сдать в РСА некорректную статистику по ОСАГО, что существенно исказило убыточность этого вида страхования. По его оценке, некоторые страховщики скрыли выплаты примерно на 10% от размера, обнародованного РСА. Ранее РСА сообщал, что сборы по ОСАГО в 2017 г. сократились на 3% до 228,1 млрд руб., а выплаты увеличились на 9% до 181 млрд руб.