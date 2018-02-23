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Дерипаска покинул пост президента UC Rusal

Миллиардер Олег Дерипаска покинул пост президента компании UC Rusal. Вместо него на эту должность назначен Владислав Соловьев. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее Соловьев был гендиректором UC Rusal. Кроме того, он также назначен гендиректором En+.

О возможных изменениях в руководстве UC Rusal писала ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Издание уточняло, что Дерипаска сохранит место в совете директоров компании качестве неисполнительного директора. Он отойдет от президентства в UC Rusal на фоне изменений акционерной структуры компании, уточняли два источника газеты. Кроме того, изменения могут быть связаны с включением Дерипаски в «кремлевский доклад» США, отмечал «Коммерсантъ».

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»