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Бывший финансовый директор Х5 Retail Group перешла в «Магнит»

Новым финансовым директором «Магнита» назначена Елена Милинова, ранее работавшая на аналогичной должности в Х5 Retail Group, говорится в сообщении ритейлера.

Должность оставалась вакантной с 17 февраля, когда Хачатур Помбухчан занял пост генерального директора торговой сети после объявления о продаже основателем компании Сергеем Галицким более 29% акций «Магнита» банку ВТБ.

Милинова будет отвечать за весь комплекс вопросов, связанных с финансовой деятельностью компании, а также за формирование и реализацию новой финансовой стратегии, отмечается в сообщении.

«Магнит» – компания-легенда, перед которой сегодня стоят довольно амбициозные задачи, над ними очень интересно поработать. Я надеюсь, что совместными усилиями мы сможем вернуть лидерскую позицию в отрасли», – прокомментировала свое назначение Милинова.

С 2007 по 2014 г. Милинова возглавляла финансовый блок «Камаза» в статусе заместителя гендиректора и члена правления группы компаний, с 2014 по 2016 г. занимала должность главного финансового директора конкурента «Магнита» – Х5 Retail Group, в августе 2017 г. стала финдиректором аптечной сети «Мега фарм», затем – директором по экономике и финансам инвесткомпании Marathon Group.