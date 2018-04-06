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Титов назвал новые санкции США против России путем в никуда

Новые санкции США в отношении России еще больше усложнят и без того непростые отношения между странами, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. «К сожалению, неизбежная в будущем нормализация отношений между Россией и США дастся теперь гораздо сложнее», — цитирует Титова «РИА Новости».

По мнению бизнес-омбудсмена, введение санкций — это путь в никуда. «Я могу выразить только большое сожаление по данному поводу», — сказал Титов.

Он считает, что России необходимо как можно скорее переходить к новой экономической модели, которая сделает страну более привлекательной для иностранных инвесторов. «В этом случае политически мотивированное давление со стороны США будет уравновешиваться интересом со стороны других мировых игроков», — заключил Титов.

В пятницу минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Всего в новом списке 26 человек и 15 компаний.

Причиной для введения санкций стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», говорится в сообщении минфина США.

Кто подпал под новые санкции США