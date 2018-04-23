СМИ сообщили о подписании контракта на модернизацию авианосца «Адмирал Кузнецов»
Минобороны и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подписали госконтракт на ремонт единственного российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», сообщает «Интерфакс-АВН» со ссылкой на информированный источник.
«Госконтракт предусматривает выполнение работ по восстановлению технической готовности с отдельными модернизационными работами», – уточнил собеседник агентства. Он не назвал стоимость контракта.
По данным агентства, ремонт и модернизация «Адмирала Кузнецова» продлится от двух с половиной до трех лет. Ранее замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что ремонт крейсера завершится в 2020 г., корабль вернется в боевой флот в 2021 г. Авианосцу предстоит серьезный ремонт, замена всех котлов и оборудования.
Бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко рассказал «Интерфаксу», что «Адмирал Кузнецов» после модернизации получит новое ударное противокорабельное оружие, комплексы противовоздушной обороны и систему посадки самолетов. По словам Кравченко, после ремонта единственный российский авианосец сможет функционировать в составе ВМФ еще 10 лет.
«Адмирал Кузнецов» в октябре 2016 г. в составе корабельной ударной группы Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий» вышел в Средиземное море. С ноября 2016 г. по февраль 2017 г. группа участвовала в боевых действиях в Сирии. На борту авианосца располагались более 40 летательных аппаратов. За два месяца летчики авиакрыла «Адмирала Кузнецова» выполнили 420 боевых вылетов, поразив более 1200 объектов террористов на территории Сирии.