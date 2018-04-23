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СМИ сообщили о подписании контракта на модернизацию авианосца «Адмирал Кузнецов»

Минобороны и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подписали госконтракт на ремонт единственного российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», сообщает «Интерфакс-АВН» со ссылкой на информированный источник.

«Госконтракт предусматривает выполнение работ по восстановлению технической готовности с отдельными модернизационными работами», – уточнил собеседник агентства. Он не назвал стоимость контракта.

По данным агентства, ремонт и модернизация «Адмирала Кузнецова» продлится от двух с половиной до трех лет. Ранее замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что ремонт крейсера завершится в 2020 г., корабль вернется в боевой флот в 2021 г. Авианосцу предстоит серьезный ремонт, замена всех котлов и оборудования.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко рассказал «Интерфаксу», что «Адмирал Кузнецов» после модернизации получит новое ударное противокорабельное оружие, комплексы противовоздушной обороны и систему посадки самолетов. По словам Кравченко, после ремонта единственный российский авианосец сможет функционировать в составе ВМФ еще 10 лет.

«Адмирал Кузнецов» в октябре 2016 г. в составе корабельной ударной группы Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий» вышел в Средиземное море. С ноября 2016 г. по февраль 2017 г. группа участвовала в боевых действиях в Сирии. На борту авианосца располагались более 40 летательных аппаратов. За два месяца летчики авиакрыла «Адмирала Кузнецова» выполнили 420 боевых вылетов, поразив более 1200 объектов террористов на территории Сирии.

Авианосцу «Адмирал Кузнецов» требуется ремонт