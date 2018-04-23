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Бизнес
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Цена бумаг En+ Дерипаски обновила исторический минимум на Московской бирже

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Стоимость глобальных депозитарных расписок энергетической компании Олега Дерипаски En+ Group на Московской бирже в понедельник продолжила падать, обновив минимальное значение, свидетельствуют данные торговой площадки.

В 12.32 расписки En+ торговались по исторически низкой цене в 293 руб. за бумагу (-16% к закрытию предыдущих торгов). Расписки производителя алюминия UC Rusal закончили торги на Гонконгской бирже на отметке 1,52 гонконгского доллара за бумагу, на Московской бирже расписки компании торгуются по цене 23,19 руб. – также вблизи минимальных значений.

Капитализация En+ и UC Rusal начала падать после 6 апреля, дня объявления против компаний новых американских санкций. В черный список минфина США попали En+, UC Rusal и другие компании Дерипаски, а также сам миллиардер.

Политика
Новости

Лавров назвал «колониальной» позицию Макрона по Сирии

Ведомости
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Призыв президента Франции Эмманюэля Макрона сохранить военное присутствие США в Сирии противоречит изначальным заявлениям коалиции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Президент Франции Эмманюэль Макрон уже призвал США не выводить войска из Сирии, даже когда последний террорист будет уничтожен или изгнан с территории это страны. Французский лидер заявил, что необходимо оставаться там чуть ли не на постоянной основе, строить новую Сирию. Это уже какая-то колониальная позиция», – сказал Лавров журналистам по итогам встречи со своим китайским коллегой (его слова приводятся на сайте МИД).

«Будем прояснять у наших французских партнёров, что они конкретно имели в виду, потому что до сих пор на всех уровнях нам заявляли, что американская коалиция работает в Сирии исключительно для того, чтобы уничтожить угрозу терроризма, которая исходит от ИГИЛ (запрещена в России. – "Ведомости") и других структур, обозначенных Советом Безопасности ООН в качестве террористических», – подчеркнул министр. 

Ранее Макрон в интервью BFMTV рассказывал, что смог убедить Трампа оставить войска на территории Сирии. Комментируя слова Макрона, официальный представитель Белого дома Сара Сандерс говорила, что планы США не изменились, и президент намерен вывести американские войска из Сирии как можно скорее.

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Политика
Новости

Минобороны Армении осудило участие военнослужащих-миротворцев в митинге в Ереване

Ведомости
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Министерство обороны Армении осуждает участие военнослужащих-миротворцев в митинге в Ереване, говорится в сообщении ведомства. К ним будут применены «строгие санкции», указывает минобороны со ссылкой на законы страны.

В протестных акциях в Ереване принимают участие военнослужащие-миротворцы, сообщило в понедельник агентство «Новости-Армения». По данным издания, их было около 20 человек. Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook попросил не распространять ложную информацию о военнослужащих Армении.

Протесты в Армении начались в апреле. Митингующие выступают против избрания бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. Однако парламент Армении все же утвердил его на этот пост. Уже известно о более чем 200 задержанных. Акцию протеста возглавляет лидер оппозиции депутат Никол Пашинян.

Кремль наблюдает за происходящим в Армении, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Для нас очень важна эта страна». Однако он отметил, что Россия не будет вмешиваться.

К протестующим в Ереване присоединились военные

Политика
Новости

Кремль заявил о безальтернативности иранской ядерной сделки

Ведомости
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Международные договоренности по иранской ядерной программе не имеют альтернатив и должны выполняться всеми сторонами соглашения, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия последовательно придерживается позиции по сохранению жизнеспособности так называемой иранской сделки. Мы считаем, что она не имеет альтернатив и что она должна выполняться всеми сторонами», – подчеркнул Песков.

Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы был принят США, Великобританией, Германией, Францией, Россией, Китаем и Ираном в июле 2015 г. Тегеран гарантировал ограничение своей программы и ее развитие исключительно в русле мирного атома, в обмен международное сообщество отменило санкции против страны.

Однако действующий президент США Дональд Трамп выступил против соглашения с Ираном и грозил из него выйти. Американский лидер заявил, что США разорвут сделку, если ее участники до 12 мая не согласятся на существенные коррективы соглашения. При этом Трамп продлил действие американских санкций против Ирана, не связанных с ядерной сделкой, также администрация США расширила санкционные списки в отношении этой страны.

В понедельник российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров со своим китайским коллегой сообщил, что Китай выступил за сохранение договоренностей по Ирану, зафиксированных в резолюции Совета Безопасности ООН. «Мы против пересмотра этих договоренностей, считаем очень контрпродуктивным пытаться свести на нет многолетние международные усилия», – сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

Агентство Bloomberg сообщало, что премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон попытаются убедить Трампа не разрывать соглашение.

Политика
Новости

Кремль исключил возможность вмешательства в ситуацию в Армении

Ведомости
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Москва не намерена вмешиваться в ситуацию в Армении, где продолжаются массовые акции протеста, вызванные назначением на пост премьер-министра страны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Об этом журналистам в понедельник сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Почему Москва должна вмешиваться?» – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов. «Гипотетические рассуждения» о возможном вмешательстве России в случае просьбы со стороны властей Армении Песков назвал «абсолютно неуместными».

О контактах властей двух стран в связи с волнениями в Армении Песков говорить не стал: «[О контактах] по линии Кремля ничего не могу сказать», однако напомнил, что президенты России и Армении общались недавно: Владимир Путин поздравлял Саргсяна с избранием.

В Москве внимательно наблюдают за ситуацией в Армении, добавил представитель Кремля. «Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией. Армения – наш союзник, участник "Евразэс". Для нас очень важна эта страна, поэтому очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», – заключил Песков.

Протестные акции в столице Армении начались 13 апреля. Протестующие в Ереване выступают против назначения экс-президента Армении Саргсяна на пост премьер-министра. Министр обороны Армении Виген Саркисян ранее заявил, что армия страны может «вовлечься во внутригосударственные процессы с определенными функциями», если будет введено чрезвычайное положение.

К протестующим в Ереване присоединились военные

Финансы
Новости

Центробанк Ирана запретил банкам использовать криптовалюту

Ведомости
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Центробанк Ирана запретил банкам использовать биткойн и другие цифровые валюты. Об этом сообщает пресс-служба иранского регулятора.

«Использование биткойна и другой цифровой валюты во всех денежных центрах и финансовых учреждениях страны запрещено», – отмечается в сообщении.

В сообщении иранского центробанка указывается, что решение о запрете криптовалют было принято в конце 2017 г., однако распоряжение опубликовано лишь сейчас. Связано это с тем, что криптовалюта может быть использована для «отмывания денег и финансового обеспечения терроризма».

Данный шаг может быть также связан с последними событиями на валютном рынке Ирана, где местный риал переживает рекордное падение курса по отношению к доллару США, отмечает Reuters.

Президент США Дональд Трамп примет решение о восстановлении экономических санкций США в отношении Тегерана 12 мая, напоминает агентство.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Недвижимость
Новости

Чиновники рассказали о результатах проверки московских строек на пожарную безопасность

Ведомости
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На стройках Москвы в I квартале прошла 651 проверка по соблюдению правил пожарной безопасности, говорится на сайте Мосстройкомплекса со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

«Специалисты побывали на площадках строительства концертного зала «Зарядье», парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме, киноконцертного зала в деловом центре «Москва-сити», Китайского делового центра «Парк Хуамин» на северо-востоке города, реконструкции стадиона «Динамо» на Ленинградском проспекте и бассейна «Лужники». Также проверили школы, детские сады, многофункциональные центры», – сказал Антосенко.

Наиболее частые нарушения: несоответствие применяемой кабельной продукции, неправильная прокладка питающих и слаботочных кабелей, нарушения при монтаже клапанов систем дымоудаления и др.

По итогам проверки возбуждено 241 дело об административных правонарушениях. Сумма штрафов превысила 8 млн руб.

Прошло 208 проверок по качеству монтажа систем противопожарной защиты зданий и выполнению огнезащитных работ. Замечания получили почти все проверенные объекты – 197.

«При проверках огнезащитных работ особое внимание уделяется огнезащите несущих конструкций здания, вентиляционных коробов, транзитных электрических кабелей, строительных конструкций», – отметил Антосенко.

Бизнес
Новости

Быстринский ГОК отгрузил первую партию медного концентрата в Китай

Ведомости
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Быстринский горно-обогатительный комбинат произвел отгрузку первой партии продукции – 1500 т медного концентрата отправлены контрагентам в Китай, говорится в сообщении «Норникеля» (основной владелец предприятия). До конца апреля планируется отгрузить еще 3000 т.

В ближайшие месяцы комбинат готовится отправить потребителям и первую партию железорудного концентрата, рассказал первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко.

В «Норникеле» позитивно оценивают перспективы рынка медного и железорудного концентрата и планируют наращивать производства. «В настоящее время приоритетным рынком сбыта продукции Быстринского ГОКа является Китай, но в планах компании вывод нашей продукции и на другие азиатские рынки. "Норникель" также прорабатывает вопрос о поставках магнетитового и медного концентрата российским потребителям», – сообщил старший вице-президент компании Сергей Батехин.

Быстринский ГОК построен «Норникелем» (компании принадлежит 50% плюс 1 акция предприятия, инвестфонд CIS Natural Resources владеет 36,7% комбината, китайская Highland Fund – 13,3%) в труднодоступной части Забайкальского края в конце 2017 г., в 90 км от российско-китайской границы. Комбинат разрабатывает полиметаллическое месторождение Быстринское на территории Газимуро-Заводского района. Балансовые запасы месторождения – 343 млн т руды.

Сейчас комбинат работает в режиме пусконаладки. В 2018 г. запланирован поэтапный ввод предприятия в эксплуатацию. В 2019 г., с выходом на проектную мощность, ГОК будет ежегодно производить около 3 млн т магнетитового концентрата и 260 000 т медного концентрата. В перспективе планируется также производство золотосодержащего (гравитационного) концентрата с последующим обогащением на собственных мощностях.

Бизнес
Новости

ФАС предложила повысить сборы за аэронавигационное обслуживание

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает повысить стоимость аэронавигационного обслуживания для российских и международных авиакомпаний. Соответствующий проект ведомственного акта опубликован на regulation.gov.ru.

Для иностранных самолетов взлетной массой менее двух тонн ставку сбора за 100 км полета в воздушном пространстве России предлагается поднять с $10,6 до $11,1, для бортов тяжелее 400 тонн – со $128,4 до $134,6. Для аналогичных российских самолетов легче двух тонн тариф на полет в международных рейсах поднимается с 335,6 до 351,8 руб. (и до 89,3 руб. на внутренних рейсах), для самолетов тяжелее 400 тонн – с 3089,2 до 3238,1 руб. (до 942,8 руб. на внутренних рейсах). В общем повышение тарифов для всех категорий самолетов составит около 5%.

Аэронавигационный сбор взимается за обслуживание полета самолетов – предоставление метеорологической и прочей информации, радиотехническое обеспечение.

Наряду с инициативой ФАС повышение сборов за аэронавигационное обслуживание для иностранных компаний предусматривает подготовленный Госдумой законопроект о контрсанкциях против США.

Недвижимость
Новости

Квартиры в Москве теряют покупателей из-за санкций и падения рубля

Ведомости
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В марте и первой половине апреля текущего года сегмент вторичного жилья Москвы недосчитался примерно 15% покупателей, которые отложили выход на сделку на неопределенный срок, подсчитали эксперты компании «Инком-недвижимость». Отказ покупателей от сделок в компании связывают с ухудшением отношений между Россией и странами Запада и нестабильностью внутренней экономической ситуации в ответ на введение новых санкций.

Как показал анализ сделок в I квартале, в январе уровень спроса (по числу внесенных авансов) был на 20% выше, чем в январе 2017 г., также оказался на 5% лучше декабря 2017 г. (несмотря на новогодние каникулы). В феврале на «вторичке» было заключено на 10% больше договоров о предоплате, чем годом ранее, и на 30% больше, чем в нынешнем январе. При этом прошедший март по спросу оказался всего на 5% успешнее марта 2017 г.

«На фоне политической и экономической нестабильности сложились две характерные модели поведения покупателей на рынке недвижимости Москвы. Те потребители, чей интерес сосредоточен в массовых сегментах жилья (стоимостью до 10 млн руб.), в основном хранят свои накопления в рублях, и часть из них, опасаясь, что эти средства обесценятся, решили конвертировать их в квадратные метры», – рассказывает Сергей Шлома, директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости».

По его словам потенциальные покупатели из второй группы в марте, ожидая нового витка напряженности, отложили выход на сделку. В апреле эта модель поведения начала превалировать. «Более того, многие потенциальные покупатели вторичного жилья категории ''15+ млн руб.'' являются собственниками валютных вкладов, и часть из них решила пока не приобретать недвижимость. В результате вторичный рынок жилья Москвы в марте – первой половине апреля потерял, согласно нашей статистике внесенных авансов, 15% будущих сделок», – говорит Шлома.

Между тем в марте, по подсчетам «Инком-недвижимости», на вторичном рынке жилья старой Москвы продавалось 32 115 квартир, что на 13,3% меньше, чем в марте 2017 г. (37 035 квартир). Средняя стоимость 1 кв. м в марте составила 178 813 руб., что на 1,9% ниже, чем в марте 2017 г. (182 228 руб.).

Кроме того, в нынешнем марте было зафиксировано заметное сокращение размера скидок: средний размер дисконта уменьшился с 8,3 до 6,9% Также по отношению к марту 2017 г. заметно увеличилась доля ипотечных сделок: если год назад она была равна 25,8%, то в нынешнем марте составляла уже 31,5%. За квартал доля ипотечных сделок оказалась на 23,3% больше, чем годом ранее.

Политика
Новости

Банки Латвии прекратили работу с попавшими под санкции россиянами

Ведомости
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Американские санкции, введенные в отношении российских бизнесменов, привели к оттоку капитала из Латвии, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что банковская система страны и без того пошатнулась из-за серии скандалов с отмыванием средств.

Местный регулятор отметил, что введенные в отношении России международные санкции побудили латвийские банки прекратить отношения с попавшими под санкции россиянами и российскими организациями. «В списке [с кем прекращены отношения] содержались несколько фигурантов [санкционного] списка», – подтвердил агентству руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Латвии Петерс Путниньш.

При этом Путниньш отказался назвать конкретные имена, заметив лишь, что речь идет о нескольких лицах, упомянутых в списке.

С середины февраля вклады в латвийских банках уменьшились примерно на 2,5 млдр евро, пишет Bloomberg.

США ввели новые санкции против России 6 апреля. В списке оказались несколько крупных российских бизнесменов и связанные с ними компании, в частности, миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент» и «Русал». В санкционный список попали также Виктор Вексельберг и группа «Ренова», Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов и др.

Санкции затронули также любые активы, доля перечисленных компаний в которых составляет более 50%.

Санкции против предпринимателей, компаний и должностных лиц из России были приняты через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 российских дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, напоминает агентство.

Кто попал под санкции США

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Бизнес
Новости

СМИ сообщили о подписании контракта на модернизацию авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ведомости
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Минобороны и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подписали госконтракт на ремонт единственного российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», сообщает «Интерфакс-АВН» со ссылкой на информированный источник.

«Госконтракт предусматривает выполнение работ по восстановлению технической готовности с отдельными модернизационными работами», – уточнил собеседник агентства. Он не назвал стоимость контракта.

По данным агентства, ремонт и модернизация «Адмирала Кузнецова» продлится от двух с половиной до трех лет. Ранее замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что ремонт крейсера завершится в 2020 г., корабль вернется в боевой флот в 2021 г. Авианосцу предстоит серьезный ремонт, замена всех котлов и оборудования.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко рассказал «Интерфаксу», что «Адмирал Кузнецов» после модернизации получит новое ударное противокорабельное оружие, комплексы противовоздушной обороны и систему посадки самолетов. По словам Кравченко, после ремонта единственный российский авианосец сможет функционировать в составе ВМФ еще 10 лет.

«Адмирал Кузнецов» в октябре 2016 г. в составе корабельной ударной группы Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий» вышел в Средиземное море. С ноября 2016 г. по февраль 2017 г. группа участвовала в боевых действиях в Сирии. На борту авианосца располагались более 40 летательных аппаратов. За два месяца летчики авиакрыла «Адмирала Кузнецова» выполнили 420 боевых вылетов, поразив более 1200 объектов террористов на территории Сирии.

Авианосцу «Адмирал Кузнецов» требуется ремонт

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