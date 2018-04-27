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Компании Дерипаски передали правительству список возможных мер поддержки

Минэнерго получило от попавших под санкции En+ Group и UC Rusal Олега Дерипаски предложения по мерам поддержки, которые могут быть оказаны компаниям. Об этом сообщил журналистам замминистра энергетики Вячеслав Кравченко.

«Меры поддержки они прислали. Их достаточное количество, мы с ними работаем», – сказал он (цитата по ТАСС), не уточнив подробностей.

Ранее «Интерфакс» сообщал со ссылкой на два источника, что UC Rusal в качестве меры поддержки может быть освобождена от выплат по договорам предоставления мощности. Кравченко не стал комментировать, рассматривается ли в Минэнерго такое предложение, вместе с тем отметив, что считает его труднореализуемым.

В отношении энергетической компании En+, производителя алюминия UC Rusal и других компаний Дерипаски 6 апреля минфин США ввел блокирующие санкции.

Правительство России пообещало помочь попавшим под санкции компаниям. Одной из мер поддержки могут стать госзакупки металлургической продукции, отмечал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Чиновник также допускал возможность выкупа государством доли в UC Rusal. «Такое не исключается, но предметных обсуждений на этот счет не было», – говорил Мантуров.

Государство создаст специальный орган при правительстве для противодействия американским санкциям. Сами компании из санкционного списка запросили у властей около 100 млрд руб., рассказывал министр финансов Антон Силуанов: давать денег государство не планирует, а ликвидность может предоставить Промсвязьбанк, на базе которого создается опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Через некоторое время после объявления санкций минфин США опубликовал пояснение, в котором сообщил о возможности снять ограничения с UC Rusal, если Дерипаска откажется от контроля в компании. По данным источников Bloomberg, миллиардер не пойдет на такой шаг.

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