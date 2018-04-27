Компании Дерипаски передали правительству список возможных мер поддержки

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Минэнерго получило от попавших под санкции En+ Group и UC Rusal Олега Дерипаски предложения по мерам поддержки, которые могут быть оказаны компаниям. Об этом сообщил журналистам замминистра энергетики Вячеслав Кравченко.
«Меры поддержки они прислали. Их достаточное количество, мы с ними работаем», – сказал он (цитата по ТАСС), не уточнив подробностей.
Ранее «Интерфакс» сообщал со ссылкой на два источника, что UC Rusal в качестве меры поддержки может быть освобождена от выплат по договорам предоставления мощности. Кравченко не стал комментировать, рассматривается ли в Минэнерго такое предложение, вместе с тем отметив, что считает его труднореализуемым.
В отношении энергетической компании En+, производителя алюминия UC Rusal и других компаний Дерипаски 6 апреля минфин США ввел блокирующие санкции.
Правительство России пообещало помочь попавшим под санкции компаниям. Одной из мер поддержки могут стать госзакупки металлургической продукции, отмечал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Чиновник также допускал возможность выкупа государством доли в UC Rusal. «Такое не исключается, но предметных обсуждений на этот счет не было», – говорил Мантуров.
Государство создаст специальный орган при правительстве для противодействия американским санкциям. Сами компании из санкционного списка запросили у властей около 100 млрд руб., рассказывал министр финансов Антон Силуанов: давать денег государство не планирует, а ликвидность может предоставить Промсвязьбанк, на базе которого создается опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.
Через некоторое время после объявления санкций минфин США опубликовал пояснение, в котором сообщил о возможности снять ограничения с UC Rusal, если Дерипаска откажется от контроля в компании. По данным источников Bloomberg, миллиардер не пойдет на такой шаг.
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/25
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/25
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/25
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/25
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/25
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/25
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/25
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/25
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
24/25
Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт определились с именем новорожденного сына. Мальчика, родившегося 23 апреля, назвали Луиc Артур Чарльз. Об этом говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.
Мальчик получит титул Его Королевское Высочество Принц Луиc Кембриджский, следует из сообщения.
Третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кейт родился в понедельник. Он появился на свет в 11.01 по лондонскому времени (-2 часа по Москве). Кенсингтонский дворец также раскрыл вес ребенка – 8 фунтов 7 унций (примерно 3,83 кг). Родственники уже знают о событии и очень рады этой новости, говорилось в сообщении.
Кенсингтонский дворец
Уильям и Кейт с новорожденным ребенком
Мальчик, как и предыдущие дети Уильяма и Кейт, родился в больнице Святой Марии в Лондоне. Герцогиня Кембриджская и новорожденный чувствуют себя хорошо, уточнял Кенсингтонский дворец: «Их Королевские Высочества хотели бы поблагодарить сотрудников больницы за уход и лечение, которое они получили. Они также хотели бы выразить благодарность всем за теплые пожелания».
Королевская семья не раскрывала заранее пол ребенка. А имя было названо через четыре дня после его рождения. По данным BBC, британские букмекеры больше всего приняли ставок на Артур, Альберт и Филипп среди мужских имен. Незадолго до рождения мальчика Уильям пошутил на футбольном матче, что хотел бы назвать своего третьего ребенка в честь полузащитника Aston Villa Джека Грейлиша, который забил победный гол. «Я буду настаивать на том, чтобы ребенка назвали Джеком ... или Джеки», – передавала газета Mirror его слова. Больше никаких сообщений о предполагаемом имени не было.
В конце апреля браку Уильяма и Кейт исполняется семь лет. У них уже есть двое детей – четырехлетний сын Джордж и двухлетняя дочь Шарлотта. Новорожденный мальчик стал пятым в очереди на британский престол после принца Чарльза, своего отца, брата и сестры.
У принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт родился сын
AP Photo/Kirsty Wigglesworth
У принца Уильяма и герцогини Кейт родился сын, сообщил Кенсингтонский дворец. Ребенок весит 8 фунтов 7 унций (примерно 3,83 кг). «Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо», – уточнили во дворце. На фото: городской глашатай Тони Эпплтон объявляет о рождении принца
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REUTERS/Hannah McKay
Поклонники королевской семьи отмечают рождение сына Уильяма и Кейт у больницы Святой Марии в Лондоне
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Kirsty Wigglesworth / AP
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт показали публике новорожденного
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Jonathan Brady / PA Images / ТАСС
Клиенты и сотрудники паба «Герцогиня Кембриджская» (Duchess of Cambridge) в Виндзоре отмечают рождение королевского наследника
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Chris Jackson/Pool via AP
Пол ребенка до момента рождения королевская семья держала в секрете. Имя мальчика тоже пока неизвестно. По данным BBC, имена Артур, Альберт и Филипп лидируют у британских букмекеров
5/9
AP Photo/Frank Augstein
Дата рождения ребенка и его пол стали предметом ставок в букмекерских конторах. На фото: самолет развернул в воздухе баннер со ставками на пол ребенка
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REUTERS/Peter Summers
Представитель букмекерской конторы William Hill принимает ставки на имя ребенка Уильяма и Кейт
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AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Полиция у больницы Святой Марии в Лондоне
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Christian Charisius/Pool Photo via AP
Принц Уильям и герцогиня Кейт в браке семь лет, у них уже есть двое детей – четырехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта. Третий ребенок стал пятым в очереди на британский престол
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Управляющий директор соцсети «В контакте» (принадлежит Mai.ru Group) Андрей Рогозов обвинил Роскомнадзор в непонимании принципов работы интернета. Об этом говорится в его заявлении на странице в соцсети.
Руководитель «В контакте» отметил, что ранее ведомство заблокировало один из IP-адресов компании, из-за чего часть пользователей ресурса лишились доступа к нему.
«Из-за нестабильной работы после блокировок РКН нам пришлось отключить интеграцию сервиса ReCaptcha, который "В контакте" использует для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в наших мобильных приложениях», - пояснил Рогозов.
Он добавил, что непонимание принципов работы интернета со стороны ведомства приводит к блокировке доступа к ресурсам, которыми пользуются миллионы людей. «Это ограничивает или усложняет работу бизнесов, в первую очередь технологических», - сетует топ-менеджер социальной сети. Рогозов подчеркнул, что передача ключей для расшифровки сообщений пользователей, чего требует Федеральная служба безопасности (ФСБ) от Telegram, «невозможна по определению».
После того как 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России, Роскомнадзор начал блокировать в том числе IP-адреса некоторых российских и зарубежных компаний. Под удар попали адреса компаний, которые мессенджер Павла Дурова мог использовать для обхода блокировки. 27 апреля «Коммерсантъ» написал, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов IP-адреса «Яндекса», «В контакте», Twitter, Facebook, «Одноклассников» и других ресурсов. Позже эти адреса были исключены из списка.
Ведомство объяснило их попадание туда «технологическими особенностями работы системы». «Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», - подчеркивали в Роскомнадзоре. «Яндекс», в свою очередь, назвал попытки Роскомнадзора заблокировать доступ к Telegram «опасными» для всего рунета и потребовал объяснений инциденту с внесением IP-адресов компании в реестр.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
twitter.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за протестов в 2011 г. В2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы. Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
1/7
vk.com/durov
С кем и почему. С ФСБ из-за митингов на Украине. 3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине. Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров. Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
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ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С кем и почему. С МВД из-за нарушения правил дорожного движения. 5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски. Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину. Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
3/7
medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С Щербовичем из-за Telegram. В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск. Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram. Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
4/7
medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С бывшим сотрудником из-за увольнения. Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram). Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб. Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
5/7
instagram.com/durov
С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму. В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп. Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
6/7
instagram.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за ключей шифрования. Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно. Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.
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В этом году Мальта стала самой привлекательной страной Европы по стоимости паспорта - минимальный порог инвестиций составляет 1,2 млн евро. Эта сумма включает в себя невозвратные платежи в Национальный фонд Мальты, а также возвратные инвестиции и затраты на покупку или аренду жилья. Такие данные приводятся в сообщении Knight Frank.
В приведенных данных Knight Frank ссылается на совместное исследование с компанией Henley&Partners за январь-февраль текущего года.
У желающих получить гражданство в Еврозоне россиян большей популярностью пользуется Кипр, несмотря на то что в среднем стоимость кипрского паспорта в два раза дороже (2,4 млн евро), чем на Мальте. Но процедура оформления гражданства на Кипре проще - она занимает полгода. Для получения паспорта клиенту не нужно жить на Кипре до или после. Кроме того, после трех лет владения недвижимостью, в которую вложился инвестор, он может продать ее, оставив в собственности жилую недвижимость стоимостью не менее 500 000 евро.
По словам Марины Шалаевой, директора по зарубежной недвижимости и частным инвестициям компании Knight Frank, сейчас покупатели гражданства ЕС активно инвестируют деньги в покупку коммерческой недвижимости, чтобы не только жить в стране, но и получать в ней доход. По сравнению с программами ВНЖ вторые паспорта более популярны у россиян, поскольку дают возможность работать и учиться в Европе.
По данным опроса The Wealth Report Attitudes Survey, 34% ультра-богатых людей мира с капиталом от $50 млн уже имеют второй паспорт, а 21% считают себя постоянными эмигрантами.
Какую недвижимость инвесторы из России и стран СНГ покупали за границей
Pixabay
До 2013 г. русскоязычные покупатели приобретали за границей жилье, чтобы в основном «жить самим». Стратегия поменялась в 2014 г. после девальвации рубля – зарубежная недвижимость превратилась в способ сохранить капитал. Квартиры – самый популярный вариант для инвестирования. За него проголосовали 78% опрошенных Tranio риэлторов. В основоном квартиры для сдачи в аренду покупают в Болгарии (100%), Венгрии (100%), Греции (100%), Португалии (100%) и Хорватии (100%)
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Photoxpress
На втором месте по популярности у инвесторов из России и стран СНГ – отели (26% опрошенных). Гостиничная недвижимость востребована в основном в Австрии (82%) и Греции (60%). Однако по сравнению с 2015 г. число инвесторов, готовых вкладываться в отели, снизилось – в 2015 г. 34% риэлторов сообщали, что их клиенты хотят инвестировать в этот вид недвижимости
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Максим Блинов / РИА Новости
Растет популярность инвестиций в зарубежные доходные дома. Если в 2015 г. 16% риэлторов говорили, что клиенты рассматривают этот вид инвестиций, то в 2016 г. так заявили уже 22% опрошенных. Покупка доходных домов у русских популярна в Латвии (57%), США (55%), Таиланде (44%), Чехии (44%), Германии (37%)
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Pixabay
Интерес к вложениям в зарубежные кафе и рестораны упал вдвое – с 12% в 2015 г. до 6% в 2016 г. Стало меньше тех, кто ожидает высокую доходность, но при этом сам не хочет заниматься этим бизнесом, поясняет управляющий партнер Tranio Георгий Качмазов. Инвестиции в ресторанный бизнес привлекательны для наших сограждан в Турции (20%) и Венгрии (17%)
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Pixabay
Уличные магазины также стали пользоваться меньшим спросом. 6% риэлторов ответили, что их клиенты рассматривают этот вид инвестиций. В 2015 г. так зявляли 10% риэлторов. «Инвесторов из СНГ не привлекают низкие ставки доходности стрит-ритейла в 3–4% годовых", – говорит Георгий Качмазов. Те, кто решился вложиться в уличный магазин, предпочитают сделать это в Латвии (29%), Великобритании (20%), Германии (17%)
5/10
Pixabay
Интерес к супермаркетам не изменился: как и в 2015 г., в прошлом году 6% риэлторов отметили желание своих клиентов купить супермаркет за рубежом. По словам Георгия Качмазова, существенная часть интересующихся коммерческой недвижимостью ищет супермаркеты в Германии (33%) – инвесторов привлекают в них высокая доходность (6%) и продолжительные арендные контракты (15%)
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AFP/STR
Общежития для студентов – не самый популярный вид для инвестиций. Только 5% респондентов указали, что их клиенты рассматривают такую недвижимость. Его покупают в основном в Великобритании (20%), Чехии (19%), на Кипре (18%)
7/10
Pixabay
Торговый центр – вид инвестиций для профессиональных бизнесменов, имеющих опыт аналогичной деятельности на родине. В исследовании 4% риэлторов указали на то, что их клиентов интересует покупка торгового центра. Покупают их в основном наши сограждане в Австрии (18%), Кипре (18%), США (18%), Таиланде (11%)
8/10
Pixabay
Немногие готовы инвестировать и в офисную недвижимость. Только 3% опрошенных учатников рынка отметили интерес у русских инвесторов к заграничным офисам (в 2015 г. таких было 7%). Офисы сограждане подыскивают в основном в Великобритании (20%), Латвии (14%), на Кипре (9%)
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PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Жилье для пенсионеров – самый непопулярный вид инвестиций, но считающийся самым стабильным в Европе. Как и в случае с офисами, также 3% участников рынка заявили, что их клиенты рассматривают такой вариант вложений. Его подыскивают в основном в Болгарии (50%) и Венгрии (50%)
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Бывший руководитель «Почты России» Дмитрий Страшнов с 1 июля займет пост генерального директора Eurochem Group AG («Еврохим»). Об этом сообщила пресс-служба компании.
Он сменит на этом посту Дмитрия Стрежнева, недавно объявившего о планах сложить с себя полномочия после 15 лет руководства группой. Стрежнев сохранит за собой место в составе совета директоров компании.
Страшнов в ноябре 2017 г. работал в группе в должности операционного директора, с 2013 по 2017 гг. был гендиректором «Почты России».
Eurochem Group AG - один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Офис компании находится в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия - в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США. В штате компании работают более 25 тыс. человек.
Бизнес
Новости
«Яндекс» назвал попытки заблокировать Telegram опасными для всего рунета
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«Яндекс», чьи IP-адреса попали в реестр блокировок, назвал попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram в России «опасными». Об этом заявил директор по связям с общественностью Очир Манджиков. Его слова приводит «Интерфакс».
По его словам, такие меры наносят вред всему рунету. «Сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов "Яндекса". Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент IP-адреса из этого списка пропали», - рассказал представитель компании.
Он уточнил, что технические сотрудники компании работали всю ночь и отслеживали ситуацию с сервисами «Яндекса», поддерживая их работу. «Мы ждем разъяснений РКН», - подчеркнул Манджиков.
«Коммерсантъ» 27 апреля написал, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса «Яндекса», «В контакте», Twitter и других ресурсов. Позже эти адреса из реестра исключили. Ведомство объяснило их включение в список «технологическими особенностями работы системы». В Роскомнадзоре подчеркивали, что цели блокировать эти ресурсы у ведомства не было.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
twitter.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за протестов в 2011 г. В2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы. Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
1/7
vk.com/durov
С кем и почему. С ФСБ из-за митингов на Украине. 3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине. Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров. Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
2/7
ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С кем и почему. С МВД из-за нарушения правил дорожного движения. 5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски. Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину. Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
3/7
medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С Щербовичем из-за Telegram. В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск. Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram. Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
4/7
medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С бывшим сотрудником из-за увольнения. Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram). Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб. Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
5/7
instagram.com/durov
С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму. В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп. Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
6/7
instagram.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за ключей шифрования. Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно. Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.
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Образовательный университет «Нетология», среди совладельцев которого «Севергрупп» Алексея Мордашова, запустила программу очного обучения для корпоративного сегмента и планирует получать в этом направлении рынка «сотни миллионов рублей» дохода. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.
По данным газеты, среди клиентов компании – ВТБ, который закупил набор видеокурсов по навыкам управления и личной эффективности, Delonghi, заинтересовавшаяся обучением маркетологов по инструментам интернет-продвижения, а также корпоративный университет РЖД. Компанию интересует инфографика и визуализация данных.
Сумма заключенных с корпоративным бизнесом контрактов составляет 10 млн руб. Гендиректор «Нетологии-групп» Максим Спиридонов в беседе с газетой отметил, что в первый год компания прогнозирует выручку в несколько миллионов рублей, а с 2019 г. — «сотни миллионов».
Сейчас компания готовит корпоративные программы обучения по digital-маркетингу, управлению продуктом, инфографике, data science и другим предметам.
В «Нетологии-групп» отметили, что в корпоративный сегмент образования сейчас больше всего стремятся онлайн-платформы. Катализатором, по словам представителя группы, стал кризис, который начался в 2014 г. и отразился на рынке образовательных услуг.
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Число обращений в органы Госжилнадзора в России уменьшилось на 50% за год, заявил заместитель руководителя Минстроя Андрей Чибис на Всероссийском совещании с руководителями органов государственного жилищного надзора.
«У нас на 50% уменьшилось количество обращений, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством», — сказал он, уточнив, что речь идет о показателях 2017 г.
В 2017 г. ГЖИ было рассмотрено 1,65 млн обращений от жителей. Из них половина связана с нормами законодательства.
«У нас много субъектов, которые добиваются результата. 80% всех проверочных мероприятий региональных Госжилинспекций устраняются», — добавил замминистра.
Политика
Новости
Суд отказал жителю Свердловской области в иске к Ройзману
Истец заявлял, что на страницах своего блога Ройзман опубликовал его личные данные, а также оскорбительные комментарии и недостоверную информацию. Он просил удалить публикацию, дать опровержение и компенсировать моральный вред в размере 650 000 руб.
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Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей. В сообщении на странице ведомства в Facebookговорится, что специально эти ресурсы регулятор не блокировал.
«В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки», - отмечается в сообщении. Ведомство поясняет, что кратковременное попадание в реестр IP-адресов социальных сетей обусловлено «технологическими особенностями работы системы».
«Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», - подчеркнули в Роскомнадзоре.
Ранее «Коммерсантъ» написал, что IP-адреса «В контакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и Liveinternet попали в реестр запрещенных сайтов. Позже эти адреса из реестра исключили.
Суд 13 апреля постановил немедленно заблокировать Telegram на территории России. Судья отмечала, что причиной стало неисполнение требования ФСБ о передаче ключей для дешифровки переписки пользователей.
После этого Роскомнадзор внес в реестр запрещенных 18 VPN и прокси-сервисов. Они, по данным ведомства, предоставляли доступ к мессенджеру в России. В реестр также попали IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые Telegram использовал для обхода блокировок.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
twitter.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за протестов в 2011 г. В2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы. Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
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vk.com/durov
С кем и почему. С ФСБ из-за митингов на Украине. 3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине. Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров. Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
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ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С кем и почему. С МВД из-за нарушения правил дорожного движения. 5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски. Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину. Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
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medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С Щербовичем из-за Telegram. В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск. Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram. Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
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medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С бывшим сотрудником из-за увольнения. Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram). Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб. Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
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instagram.com/durov
С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму. В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп. Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
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instagram.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за ключей шифрования. Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно. Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.
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Основной собственник сгоревшего торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» передаст здание властям Кемерова и оплатит его снос, сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
«Собственников у здания около 40, но основной – "Кемеровский кондитерский комбинат" – уже дал согласие на отказ от него в пользу муниципалитета, он готов оплатить и снос здания в целом, и создание на его месте того, что хотели бы видеть кемеровчане», – сказал Середюк (цитаты по «Интерфаксу»).
Сейчас решаются юридические вопросы с остальными владельцами площадей, в том числе со Сбербанком, отметил Середюк: «Некоторые собственники также готовы отказаться и отдать свою собственность муниципалитету».
«Существуют вещи превыше бизнеса, но в силах муниципалитета разрешить эти проблемы. В соответствии с мнением большинства горожан, территория может быть признана рекреационной и будет изменен генплан. Дальше будет решен вопрос изъятия, компенсации собственникам», – сказал мэр.
Ранее группа собственников помещений «Зимней вишни» попросили кемеровские власти не сносить уцелевшую после пожара часть строения – бетонное здание бывшей кондитерской фабрики, которая послужила основой для ТРЦ. Предприниматели отмечали, что брали кредиты, продавали другой бизнес и вкладывали накопленные за десятки лет сбережения для развития бизнеса в «Зимней вишне».
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 60 человек.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
Сергей Портер / Ведомости
4 февраля 2004 г. «Трансвааль-парк» (Москва) В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
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СК по республике Коми
11 июля 2005 г. ТЦ «Пассаж» (Ухта, Республика Коми) В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
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Евгений Стецко / Ведомости
23 февраля 2006 г. Басманный рынок (Москва) В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
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Михаил Воскресенских / ТАСС
5 декабря 2009 г. Ночной клуб «Хромая лошадь» (Пермь) В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
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Eгор Алеев / ТАСС
11 марта 2015 г. ТЦ «Адмирал» (Казань) При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
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AP
25 марта 2018 г. ТРЦ «Зимняя вишня» (Кемерово) При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.
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За последние два месяца с помощью системы распознавания лиц в московском метро были задержаны девять находящихся в розыске человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Собянин также опроверг информацию о том, что система стоила городу несколько миллиардов рублей. «Сама программа распознавания лиц для метрополитена обошлась не в 4 млрд руб., а в 3 млн руб.», – отметил мэр.
Собянин также подчеркнул, что система создана не под чемпионат мира по футболу, а для постоянной работы по обеспечению безопасности подземки.
Московский метрополитен запустил систему распознавания лиц в пилотном режиме в марте. Особое внимание было уделено станциям, расположенным рядом с местами проведения матчей предстоящего футбольного первенства, рассказывали газете «Коммерсантъ» в пресс-службе метрополитена. По данным газеты, стоимость установленного сейчас оборудования для распознавания лиц составила около 30 млн руб.
Система способна распознавать до 20 лиц в секунду, используя фотографии из базы федерального розыска. Информация с камер поступает дежурному полицейскому на специальный мобильный комплекс.
Чем удивили первые станции Большой кольцевой линии метро
Андрей Гордеев / Ведомости
На этой неделе в Москве запущен первый участок Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В нем пять станций общей протяженностью 10,5 км. Предполагается, что по завершении строительства (намечено на 2022 г.) длина кольца составит 69 км и будет включать 31 станцию. Таким образом, БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего «чемпиона» среди подземных колец - Кольцевую линию метро в Пекине (57 км). На фото: станция «Деловой центр»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Первая станция участка - «Деловой центр» (на фото). Неглубокая (22,5 м) трехпролетная станция. Колонны и потолок облицованы металлом, пешеходные галереи над путями - стеклом. Расположена на территории «Москва-Сити». Имеет переходы на станции «Выставочная» Филёвской линии и «Деловой центр» Солнцевской линии, которая была закрыта 24 февраля на неопределенный срок. Причина в том, что из-за соединения БКЛ с Солнцевской линией возможность оборота поездов на старой
станции «Деловой центр» пропала, потому что пришлось бы пускать
поезда в одном тоннеле во встречном направлении
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Андрей Гордеев / Ведомости
Станция «Шелепиха» (на фото) тоже не глубокая - 26 м. Располагается на Шелепихинском шоссе. Имеются выходы к станции «Шелепиха» МЦК и железнодорожной платформе Тестовская Смоленского направления. По сути, является продолжением Солнцевской (желтой) линии, хотя ободок под буквой «М» на крыше входного вестибюля говорит, что станция принадлежит «бирюзовой» БКЛ
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Андрей Гордеев / Ведомости
Цвет отделки станций БКЛ по задумке архитекторов должен повторять цвет радиальной линии метро, на которую можно пересесть. На «Шелепихе» (на фото) этот цвет - желтый. Кстати, построена станция по типовому проекту, разработанному под руководством главного архитектора «Метрогипротранса» Николая Шумакова
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Андрей Гордеев / Ведомости
Глубина станции «Хорошевская» (на фото) 28 м. Она находится на Хорошевском шоссе между ул. Куусинена и 4-й Магистральной. Имеет переход на станцию «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии метро, выход к станции «Хорошево» МЦК и к перехватывающей парковке
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Андрей Гордеев / Ведомости
Колонны и часть путевых стен станции облицованы фиолетовым мрамором, по цвету Таганско-Краснопресненской линии, на которую можно пересесть. Пол и стены отделаны светло-серыми гранитом и мрамором
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Андрей Гордеев / Ведомости
Потолок изготовлен из белых светоотражающих материалов. Весь дизайн станции выполнен в стиле авангард - в духе творчества конструктивистов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Так выглядит вход в вестибюль «Хорошевской». Станция имеет два подземных вестибюля. Восточный украшен композициями в духе работ Казимира Малевича и его последователей. Западный выполнен в стиле конструктивистов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Станция ЦСКА, пожалуй, самая зрелищная. Расположена под территорией парка «Ходынское поле». Выходы ведут к центральному входу в парк, Дворцу спорта «Мегаспорт» и стадиону «ВЭБ Арена» (арена ФК ЦСКА). Элементы оформления выполнены в цветах символики этого клуба - синем и красном
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Андрей Гордеев / Ведомости
Решение о строительстве станции на Ходынском поле было принято в 2008 г., и открыться она должна была в 2015 г. Но этому помешало большое количество грунтовых вод, с которыми столкнулись рабочие в ходе строительства. Нынешнее название станции - «ЦСКА» - утвердили лишь в апреле 2016 г., после того как 8072 болельщика обратились с соответствующей просьбой к мэру Москвы Сергею Собянину
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Андрей Гордеев / Ведомости
В оформлении станции использованы 4 бронзовые скульптуры, созданные студией военных художников имени М. Б. Грекова. У каждой скульптуры есть свой прообраз. Например, прообразом скульптуры хоккеиста стал Денис Денисов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Но в жизни скульптуры запомнятся по видам спорта: футболист, лыжник, баскетболист и хоккеист. Все фигуры установлены на высоких постаментах. Общая высота каждой скульптуры - около 5 м, но они в глаза не бросаются, так как выполнены в темных тонах
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Андрей Гордеев / Ведомости
Потолок станции расписан декоративными изображениями, посвященными различным видам спорта
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Андрей Гордеев / Ведомости
Кроме скульптур «ЦСКА» имеет и необычную конструкцию эскалаторов, которые, в отличие от привычных эскалаторов на старых станциях, не имеют широкого расстояния между собой. По старым нормам здесь поместились бы только три эскалатора, а так их четыре. Также впервые в московском метро эскалаторы расположены по аналогии с торговыми центрами: на старых станциях при пересадке или выходе пассажиры пользуются коридорами. Здесь же три эскалатора расположены в едином стакане с промежуточным площадками
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Андрей Гордеев / Ведомости
В первые дни работы на станции наблюдалось большое количество болельщиков ЦСКА с соответствующей символикой. Предполагается, что ввод в эксплуатацию станции «ЦСКА» разгрузит станции «Полежаевская», «Сокол» и «Аэропорт»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Станция «Петровский парк» (глубина 15 м) находится на Ленинградском проспекте около стадиона «Динамо» («ВТБ-Арена») и Петровского парка. Расположена вблизи станции «Динамо» Замоскворецкой линии метро. В дальнейшем эти две станции соединит подземный переход. Сейчас он закрыт (на фото). В настоящее время пересадка осуществляется через выход на поверхность. Новая поездка при этом не снимается, если пассажир успеет перейти в течение получаса
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Андрей Гордеев / Ведомости
Как и на других станциях БКЛ, в оформлении «Петровского парка» использованы металл и мрамор. Отличие - в цвете. Зеленоватый цвет выбран по цвету Замоскворецкой линии, на которую отсюда пересадка. Сотрудники говорят, что металлические колонны на станции установлены не ради дизайна - это специальные вытяжки, которые могут удалять со станции дым
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Андрей Гордеев / Ведомости
Власти ожидают, что новые станции БКЛ снизят нагрузку на существующие линии метро, прежде всего на Кольцевую линию. Ожидаемый пассажиропоток составит более 1 млн человек в сутки. На фото станция «Петровский парк»