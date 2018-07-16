Бизнес

Новости

En+ Олега Дерипаски начала выпускать детали для машин проекта «Кортеж»‍

Красноярский металлургический завод (КраМЗ), входящий в En+ Group Олега Дерипаски, начал производство штамповки для автомобилей класса люкс Aurus. Об этом говорится в сообщении En+ Group, передает ТАСС. Автомобили Aurus разработаны в рамках проекта «Кортеж».

В сообщении уточняется, что КраМЗ и ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ) заключили договор о производстве штамповок для линейки автомобилей Aurus, в число которых входит и президентский лимузин. Договор заключен в рамках проекта «Единая модульная платформа» (ЕМП).

Документ предусматривает производство штамповок колес и штамповок для изготовления деталей подвески. Объем поставок в этом году составит 8,5 т, включающих в себя 840 единиц комплектующих. Предприятие En+ возьмет на себя также производство деталей направляющего аппарата подвески: вилок стоек, поворотных кулаков, рычагов подвески. Опытная часть продукции успешно прошла испытания, отмечается в сообщении. Ранее КраМЗ начал поставку серийной партии изделий для автомобилей проекта.

Проект «Кортеж» (Aurus) реализуется по поручению президента Владимира Путина с 2012 г. Проектом занимается ФГУП «НАМИ». Проект включает производство седана, внедорожника, минивэна и лимузина. Впервые президент прокатился на лимузине проекта во время своей инаугурации 7 мая. Мировая премьера автомобилей Aurus пройдет 29 августа на Московском автосалоне. Старт продаж запланирован на начало 2019 г.

Как выглядит новый лимузин президента