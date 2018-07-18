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Tiffany открыла мастерскую для экспериментальных образцов

Американская Tiffany & Co. открыла новую мастерскую на Манхэттене, в которой сотрудники компании создают экспериментальные образцы ювелирных изделий. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, некоторые указания дает напрямую гендиректор Алессандро Больоло, под чьим руководством компания с 181-летней историей пытается привлечь молодых клиентов. Он делает упор на маркетинг и обновление ювелирных линий. Результаты пока положительные, отмечает Bloomberg. В последнем квартале рост выручки Tiffany был самым высоким с 2012 г.

Во время недавнего конференц-колла с инвесторами руководители компании повторили слово «новизна» несколько раз, отмечает Bloomberg. «Новизна – это не только совершенно новые проекты. Это также обновление форм, цветов, камней для существующих коллекций», – объяснял Больоло.

Четверть продаж Tiffany приходится на обручальные кольца, и три года подряд они падали, писала The Wall Street Journal. Однако в этом году компании удалось увеличить их продажу, несмотря на то что в США число вступающих в брак достигло исторического минимума. Tiffany пересмотрела рекламу своих изделий, снимая теперь все больше однополых пар, отмечает газета. «Вы должны рисковать и развивать бренд», – приводит WSJ слова Больоло.

Как выглядит кафе Tiffany