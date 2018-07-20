ФАС обнаружила картель при реконструкции «Шереметьево»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала виновными в картельном сговоре «Трансстроймеханизацию» (принадлежит «Мостотресту», которым в свою очередь владеет структура бизнесмена Аркадия Ротенберга) и трест «Камдорстрой». Об этом говорится в сообщении службы.
ФАС установила, что компании вступили в картельный сговор при шести конкурсах: на реконструкцию «Шереметьево» и аэропорта в Хабаровске, на строительство аэропорта Нижнего Новгорода и др. Общая сумма этих конкурсов – 24,7 млрд руб., указывает антимонопольная служба.
«Трансстроймеханизация» и трест «Камдорстрой» признались в организации картеля, говорится в сообщении ФАС: компания, которая сообщила о сговоре первой, будет освобождена от ответственности, для второй смягчат наказание. Однако служба не уточняет, какая именно компания призналась в картеле первой.
В январе ФАС сообщила, что возбудила дело против этих компаний из-за обнаружения картеля при строительстве нескольких аэропортов, в том числе московского «Шереметьево». Доход картеля – более 25 млрд руб., говорил тогда начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.