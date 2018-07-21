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UC Rusal передал в минфин США план вывода компании из-под санкций

Министерство финансов США получило от UC Rusal план вывода компании из-под санкций. Об этом сообщил агентству Reuters министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин. «Компания обратилась к нам по поводу определенных вопросов об удалении [из санкционного списка]», — сказал Мнучин.

Он не стал раскрывать, какие именно предложения содержатся в плане. По словам министра, у минфина США нет цели «убрать UC Rusal из бизнеса», поскольку компания играет важную роль на мировом рынке алюминия. «Возможно, мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель», — добавил Мнучин.

Минфин США 6 апреля ввел санкции в отношении ряда российских предпринимателей и связанных с ними компаний. В частности, в список попали Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ и UC Rusal.

В конце апреля американские власти заявили, что санкции против UC Rusal и En+ могут быть отменены, если Дерипаска откажется от контроля в компаниях. Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% UC Rusal через En+, в которой ему принадлежит 66%. По условиям акционерного соглашения En+ считается контролирующим акционером, пока ее доля в UC Rusal превышает 40%.

Кроме того, Дерипаска «принципиально согласился» на сокращение своей доли в En+ с текущих 66% до менее 50%. Источники Bloomberg сообщали, что американский минфин для отмены санкций против En+ требовал снижения доли Дерипаски до 40%.

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