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Бизнес
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Бывший сенатор подал иск к Вексельбергу и его партнерам на $1,3 млрд

Ведомости
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Суд Нью-Йорка рассматривает иск бывшего сенатора и брата совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова Магомеда Магомедова (оба содержатся под арестом с конца марта по подозрению в создании преступного сообщества и краже бюджетных денег) к бизнесменам Виктору Вексельбергу, Леонарду Блаватнику и сенатору Леониду Лебедеву на более чем $1,3 млрд, сообщает журнал Forbes со ссылкой на сайт суда.

В иске Магомедова и его двоюродного брата Ахмеда Билалова утверждается, что ответчики их обманули. В 1996 г. истцы получили контроль над 5,37% нефтяной компании «Нижневартовскнефтегаз» (ННГ). В 1997 г. они договорились объединить свои акции с Лебедевым, которому тогда принадлежало 5,13% ННГ, чтобы побороться в схватке за контроль над компанией. Она разгорелась между Вексельбергом с Блаватником и гендиректором ННГ Виктором Палием, которые контролировали примерно по 40% компании, указано в иске.

Истцы и Лебедев решили поддержать в корпоративной борьбе Палия. В октябре 1997 г. Вексельберг якобы предложил Магомедову и Билалову $90 млн за их пакет ННГ. Те отказались, сославшись на договоренности с Лебедевым. Тогда Вексельберг с Блаватником вышли на Лебедева и предложили сделку уже ему. Лебедев, как указано в иске, в тайне от партнеров согласился продать свой пакет, а также пообещал покупателям помочь с пакетом Магомедова и Билалова. Такая возможность ему предоставилась, когда истцы вступили в переговоры о продаже своего пакета ННГ бизнесмену Олегу Киму.

Forbes пишет, что Лебедев получил 15% в нефтяном бизнесе Вексельберга и Блаватника в обмен на 1,8% «Тюменской нефтяной компании» и 10,5% ННГ. Однако миллиардеры не поделились с ним соответствующей долей от полученных $13,8 млрд за продажу доли в ТНК-ВР, утверждал бизнесмен в своем иске к бывшим партнерам на $2 млрд. Магомедов и Билалов считают, что им по праву принадлежит половина от этих $2 млрд, и утверждают, что Лебедев обманул их «с помощью» Блаватника и Вексельберга.

Дополнительно $300 млн истцы требуют как половину выплат, которые в 2001-2003 гг. Лебедев получил от совместного с Вексельбергом и Блаватником бизнеса. Магомедов и Билалов считают, что Лебедев сговорился за их спиной с Кимом и, завладев 10,5% ННГ, передал весь пакет Блаватнику с Вексельбергом. Зная об этих договоренностях, истцы не стали бы заключать сделку с Кимом, утверждается в иске.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

Недвижимость
Новости

Мэрия ждет от частных инвесторов $18 млрд вложений в строительство ТПУ

РИА Новости
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Власти Москвы ожидают более $18 млрд частных инвестиций в строительство транспортных пересадочных узлов в Москве, сообщил рководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.

«Большой амбициозной программой является строительство транспортных пересадочных узлов, мы планируем построить их более 250, сто проектов уже одобрено, это огромный потенциал для развития недвижимости. Мы считаем, что объем инвестиций составит около $18 млрд в эти проекты», — сказал Черемин в среду в рамках VI Международного форума представителей иностранных и зарубежных русскоязычных СМИ «It's Time for Moscow».

Согласно материалам, к 2020 г. в столице планируется ввод 255 транспортных узлов, благодаря чему на прилегающих территориях может появиться более чем 14,5 млн кв. м недвижимости.

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Недвижимость
Новости

Минстрой подсчитал регионы без обманутых дольщиков

РИА Новости
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Семнадцать регионов России не имеют обманутых дольщиков, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Он добавил, что в каких-то регионах принимались законы по переходу на бюджетное финансирование, где-то проблемы обманутых дольщиков решались при помощи выделения федеральной земли.

В дальнейшем опыт тех регионов, которые решили эту проблему, будет тиражироваться, заверил министр.

Как ранее сообщал Якушев, по данным региональных реестров, на 1 апреля в 69 субъектах России насчитывалось почти 34 000 пострадавших граждан в 842 проблемных объектах. По оценке Генпрокуратуры, всего на конец I квартала в России насчитывалось до 40 000 обманутых дольщиков.

Недвижимость
Новости

Мэрия назвала протяженность линий московского метро через пять лет

Ведомости
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К концу 2023 г. протяженность линий столичной подземки составит около 555 км, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«В ближайшие годы основным направлением для метростроителей станет Большая кольцевая линия. Полностью ее ввод в эксплуатацию планируется в 2023 г. – это 70 км линий и 31 станция», – рассказал Бочкарев в интервью «Интерфакс-недвижимости».

Он отметил, что сейчас ведется планировка, проектирование и строительство нескольких десятков станций метро.

«Параллельно началась актуализация всей программы развития сети метрополитена с учетом перспективного строительства до 2027 г. В данный момент понятно, что акцент будет сделан на развитии метро в новой Москве», – добавил Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Большая кольцевая линия метро будет самой длинной в мире. «Когда мы ее достроим, она станет самой протяженной кольцевой линией: 69 км у нас против 57 км в Пекине», – говорил Собянин.

На БКЛ разместится 31 станция с 19 пересадками. Замкнуть кольцо планируется в 2022-2023 гг.

Чем удивили первые станции Большой кольцевой линии метро

Политика
Новости

Памфилова ответила на обращение членов избиркома Петербурга разоблачением

Ведомости
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В ходе кампании по президентским выборам Центризбирком предотвратил масштабную фальсификацию результатов голосования, аннулировав более 450 000 заявлений избирателей Санкт-Петербурга о голосовании по месту пребывания за пределами региона. Об этом заявила председатель Центризбирком Элла Памфилова, объясняя причины, по которым комиссия сочла необходимым рекомендовать на должность председателя петербургской избирательной комиссии главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу Виктора Миненко. Работа комиссии нуждается в серьезном реформировании и для оздоровления обстановки необходима помощь извне, подчеркнула Памфилова. Она призналась, что при поиске кандидата, который способен справиться со сложившейся «экстремальной ситуацией», обратилась за помощью к полпреду президента в СЗФО Александу Беглову.

Накануне семь членов избиркома Санкт-Петербурга обратились к председателю ЦИК с просьбой проконсультироваться с ними перед принятием решения о новом председателе. Авторы обращения дали понять, что их не устраивает кандидатура Миненко, которого на прошлой неделе ЦИК рекомендовал к назначению в качестве члена избиркома с перспективой выдвижения на председательский пост. Прежний председатель избиркома Виктор Панкевич сложил полномочия 29 июня. Зампред комиссии Алла Егорова по видеоконференцсвязи на заседании ЦИК в среду пояснила, что обращение было принято по инициативе политических партий.

«Мы могли не прислушаться к мнению политических партий о необходимости провести совещание, - сказала она. - Санкт- Петербург - непростой город, город демократических традиций, и, конечно же, различные мнения о кандидатуре председателя». На протяжении последних шести лет, пожаловалась Егорова, руководство избиркома было авторитарным, поэтому этот вопрос так волнует представителей партий.

В ответ Памфилова дала понять, что обсуждать Центризбиркому нечего и не с кем: к работе комиссии были серьезные вопросы после «разбора полетов» по итогам парламентской кампании и, по-хорошему, уже тогда многим ее членам следовало подать заявления об отставке. «У вас там сложилась параллельная система выборов», - возмущалась Памфилова. По ее словам, городская комиссия ничего не сделала для того, чтобы предотвратить злоупотребления, всячески саботировала усилия, предпринятые в этом направлении Центризбиркомом, а, возможно, и сама стала их участником. «Чашу терпения», по словам председателя ЦИК, переполнила попытка массовой фальсификации результатов голосования, предпринятая с использованием системы «Мобильный избиратель», когда около 450 000 жителей региона были на основании фальсифицированных заявлений «перенаправлены» в другие регионы, в том числе такие экзотические, как Дагестан или Ингушетия. «Кто у вас там такой умный?» - недоумевала Памфилова. По ее словам, усилиями ЦИК фальсификации удалось предотвратить, а фальшивые заявления были аннулированы.

«Ваше право, голосуйте, как считаете нужным. Никакой другой кандидатуры предложено не будет. Не проголосуете - дальше будем вести разговор по итогам», - многозначительно завершила Памфилова свое выступление, пообещав Миненко поддержку со стороны ЦИК.

По закону, Центризбирком предлагает кандидатуру на должность председателя комиссии, а члены комиссии могут утвердить или отклонить ее тайным голосованием, решение должно быть принято большинством голосов от списочного состава комиссии. Их в петербургской комиссии 14, то есть для того чтобы утвердить кандидатуру председателя, нужно восемь голосов. Это означает, что кандидатуру Миненко невозможно будет утвердить, если его не поддержит хотя бы один из членов комиссии, подписавших обращение к Памфиловой.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

Недвижимость
Новости

Регионам добавят полномочий по контролю за застройщиками

Интерфакс/Ведомости
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К сентябрю этого года в Минстрой РФ планируется представить поправки в законодательство, усиливающие полномочия региональных органов власти в сфере контроля за долевым строительством жилья, заявил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Александр Плутник.

«Сегодня у региональных органов, контролирующих строительство жилья, недостаточно полномочий. В связи с этим мы намерены к сентябрю представить в Минстрой необходимые поправки в законодательство», — сказал Плутник на всероссийском совещании «Новеллы законодательства о долевом строительстве».

По его мнению, это позволит улучшить ситуацию в регионах в сфере долевого строительства, а также ускорит меры реагирования к проблемным застройщикам.

Он также добавил, что контролирующим органам необходимо дать возможность проверять финансовые операции застройщиков.

«Надо создать правовую возможность для контролирующих органов более глубоко погружаться в финансовые операции застройщиков. На этот пробел надо обратить внимание», — отметил Плутник.

Ранее на этом же совещании руководитель Минстроя Владимир Якушев также заявил о необходимости дополнительных корректировок нового закона о долевом строительстве жилья. «Возможно, мы обнаружим пробелы, которые надо будет доурегулировать в осеннюю сессию приказами Минстроя или постановлением правительства России», — сказал Якушев.

Авто
Новости

Скончался бывший гендиректор Fiat Chrysler

Ведомости
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Бывший гендиректор автомобильного концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне умер на 67-м году жизни в больнице в Цюрихе после осложнений в результате операции на плече, сообщает Bloomberg.

Маркионне руководил концерном 14 лет. Об его экстренной отставке по состоянию здоровья было объявлено в эту субботу. Новым гендиректором компании стал Майк Мэнли, прежде руководивший в итало-американском концерне маркой Jeep.

Маркионне возглавил Fiat в 2004 г. и спас итальянскую компанию от банкротства. В 2009 г. он объединил ее с банкротящимся американским концерном Chrysler. В результате долги компании сократились до минимума. Маркионне также выделил в отдельную компанию производителя спортивных автомобилей Ferrari и провел ее IPO. Теперь Ferrari стоит почти $35 млрд (оценка при IPO – $10 млрд), то есть почти столько же, сколько вся FCA. С конца июня 2018 г. Маркионне не появлялся на публике из-за перенесенной операции на плече.

Мэнли, которому сейчас 54 года, станет первым иностранцем во главе Fiat. Он начал работать в DaimlerChrysler в 2000 г., в последние годы руководил Jeep, одной из самых продаваемых и прибыльных марок автоконцерна. Мэнли также занимался развитием марки пикапов Ram, также очень успешной в концерне.

Jeep показал новое поколение Wrangler

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Мэрия назвала число обманутых дольщиков в Москве

Интерфакс
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В Москве зарегистрировано около 4500 обманутых дольщиков, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На сегодняшний день в городе зарегистрировано около 4500 обманутых дольщиков. Если учитывать все проблемные объекты с задержками по строительству, то их число – около 12-13 000», – сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что по каждому из проблемных объектов разработаны дорожные карты. Хуснуллин также напомнил, что за последние годы в Москве были решены проблемы около 11 000 обманутых дольщиков.

Стиль жизни
Новости

Пятеро исполнителей отказались из-за Минобороны от выступления на «Нашествии»

Ведомости
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Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) сообщила об отмене своего выступления на рок-фестивале «Нашествие». «Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на “Нашествии”, но мое выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира», – написала Монеточка «В контакте». Причину она не уточнила.

Ранее выступать на «Нашествии-2018» отказались группы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш». В качестве причины они назвали сотрудничество фестиваля с Министерством обороны. «Там где музыка – нет места оружию», – написала группа «Пошлая Молли».

Минобороны сотрудничает с «Нашествием» с 2013 г. Ведомство представляет на фестивале военную технику, проводит акции патриотического характера и организует пункт записи на контрактную службу в армии. В 2015 г. из-за Минобороны от участия в «Нашествии» отказалась группа «Машина времени». Ее лидер Андрей Макаревич заявил, что у него «нет желания петь песни на фоне танков».

Группы «Элизиум» и «Порнофильмы» отметили, что два месяца назад организаторы фестиваля сообщили о прекращении сотрудничества с Минобороны. «Сегодня вместе с извинениями от организаторов пришла другая информация – Министерство обороны все же в деле, с зоной техники и пунктом отбора в армию», – сообщила группа «Элизиум» во вторник.

«Нашествие» – крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом, который проводится с 1999 г. В 2017 г. «Нашествие» посетили около 200 000 человек, говорится на сайте фестиваля. С 2009 г. «Нашествие» проводится в одном и том же месте – в селе Большое Завидово в Тверской области. В 2018 г. фестиваль пройдет с 3 по 5 августа.

По данным организаторов «Нашествия», в этом году на фестивале выступят около 150 групп. Согласно информации на сайте фестиваля, участие подтвердили «Сплин», Сергей Шнуров, «Алиса», «Ночные снайперы», «Пикник», «Мельница», «Ария», Noize MC и другие исполнители и группы.

Недвижимость
Новости

Минстрой назвал сроки принятия механизма банковского сопровождения застройщиков

Интерфакс
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В ближайшие дни выйдет постановление кабинета министров России, уточняющее схему банковского сопровождения долевого строительства жилья, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

«Мы ждем этого документа, как горячего пирожка, ведь именно здесь возникает основная часть вопросов от застройщиков», — сказал Якушев.

Вопрос банковского сопровождения вызвал наиболее жесткую дискуссию между девелоперами и представителями банковской сферы.

«Банки толкуют этот закон по-своему и, например, предлагают полное сопровождение девелоперам, которые проходят по усеченному варианту сопровождения», — добавил министр.

Как сообщалось, с июля вводятся дополнительные требования к застройщикам жилья, касающиеся, прежде всего, размера собственных средств и обязательного банковского сопровождения. Закон вводит обязанность по раскрытию информации о составе и структуре учредителей застройщика, раскрытия взаимосвязи между ними, о физлицах, которые прямо или косвенно вправе распоряжаться как минимум 5% голосующих акций. Эта информация должна передаваться в создаваемую единую информационную систему жилищного строительства (наш.дом.рф).

Технологии
Новости

Конгресс США затормозил разработку закона о новых санкциях против России

Ведомости
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Республиканцы, контролирующие конгресс США, приостановили попытки продвинуть законопроект о новых жестких санкциях в отношении России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Нерешительность обусловлена страхом навредить компаниям в США.

По данным агентства, американские Сенат и Палата представителей тщательно взвешивают свой ответ на возможные попытки российской стороны вмешаться в ноябрьские выборы в конгресс. Reuters отмечает, что в прошлом году решения о санкциях против России, КНД и Ирана были «стремительными».

Группа сенаторов от обеих партий во главе с республиканцем Марко Рубио и демократом Крисом Ван Холленом продвигают законопроект о новых санкциях против России, если Москва попытается вмешаться в какие-либо выборы в США. Документ ранее поддержали высокопоставленные конгрессмены, но неясно, как скоро его смогут одобрить комитеты. Агентство поясняет, что с 27 июля членов Палаты представителей ждет пятинедельный перерыв, затем, в августе, - недельный перерыв в работе Сената. Такие «каникулы», как считают источники, могут свести на нет попытки помешать российской стороне вмешаться в выборы в США.

Ранее республиканцы и демократы раскритиковали президента США Дональда Трампа за то, что он не обвинил российского коллегу Владимира Путина во вмешательстве в президентские выборы 2016 г., напоминает Reuters. Россия все обвинения в свой адрес отрицает.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Политика
Новости

Суд арестовал первых фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

Ведомости
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Заволжский районный суд Ярославля арестовал на два месяца трех сотрудников исправительной колонии №1 (ИК-1) Сергея Драчева, Максима Яблокова и Сергея Ефремова, подозреваемых в избиении осужденного, передает ТАСС.

Яблоков написал явку с повинной и попросил о досудебном соглашении. Драчев и Ефремов также признали свою вину. Всего по делу о пытках заключенного ярославской колонии проходят шесть фигурантов.

В минувшую пятницу «Новая газета» опубликовала видео жестокого избиения сотрудниками ИК-1 осужденного Евгения Макарова. По данным издания, инцидент произошел еще 29 июня 2017 г. Видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. Макаров пожаловался в Следственный комитет (СК), прокуратуру и ФСИН на пытки. Тогда обращение Макарова результатов не принесло.

После обнародования видео СК возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия». 17 сотрудников колонии, идентифицированных на видео, были отстранены от работы.

Выбор редактора
Политика
Новости

СКР заочно предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины

Ведомости
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Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко. Он обвиняется в публичных призывах к терактам на территории Москвы и Таганрога (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Гриценко инкриминируются два эпизода. Впервые он, по версии следствия, выступил с публичным призывом к теракту на территории России «путем подрыва железнодорожных поездов» 16 июля 2014 г. в эфире телерадиокомпании «Студия 1+1». Второй раз – 2 июля 2017 г. в эфире канала «112 Украина». Оба эпизода объединены в одно производство.

Гриценко занимал должность министра обороны Украины в трех правительства подряд. Он был назначен на эту должность при премьере Юлии Тимошенко в феврале 2005 г. В сентябре того же года правительство Тимошенко было отправлено в отставку, но Гриценко предложили остаться на посту министра обороны при премьере Юрии Еханурове. Гриценко сохранил свой пост и в правительстве Виктора Януковича.

Политик покинул должность министра обороны в 2007 г., став депутатом Верховной рады VI созыва от блока «Наша Украина – народная самооборона». В Раде VII созыва Гриценко представлял партию «Батькивщина».

Сейчас Гриценко возглавляет партию «Гражданская позиция». Он участвовал в выборах президента Украины в 2010 и 2014 гг. 

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