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Бывший сенатор подал иск к Вексельбергу и его партнерам на $1,3 млрд

Суд Нью-Йорка рассматривает иск бывшего сенатора и брата совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова Магомеда Магомедова (оба содержатся под арестом с конца марта по подозрению в создании преступного сообщества и краже бюджетных денег) к бизнесменам Виктору Вексельбергу, Леонарду Блаватнику и сенатору Леониду Лебедеву на более чем $1,3 млрд, сообщает журнал Forbes со ссылкой на сайт суда.

В иске Магомедова и его двоюродного брата Ахмеда Билалова утверждается, что ответчики их обманули. В 1996 г. истцы получили контроль над 5,37% нефтяной компании «Нижневартовскнефтегаз» (ННГ). В 1997 г. они договорились объединить свои акции с Лебедевым, которому тогда принадлежало 5,13% ННГ, чтобы побороться в схватке за контроль над компанией. Она разгорелась между Вексельбергом с Блаватником и гендиректором ННГ Виктором Палием, которые контролировали примерно по 40% компании, указано в иске.

Истцы и Лебедев решили поддержать в корпоративной борьбе Палия. В октябре 1997 г. Вексельберг якобы предложил Магомедову и Билалову $90 млн за их пакет ННГ. Те отказались, сославшись на договоренности с Лебедевым. Тогда Вексельберг с Блаватником вышли на Лебедева и предложили сделку уже ему. Лебедев, как указано в иске, в тайне от партнеров согласился продать свой пакет, а также пообещал покупателям помочь с пакетом Магомедова и Билалова. Такая возможность ему предоставилась, когда истцы вступили в переговоры о продаже своего пакета ННГ бизнесмену Олегу Киму.

Forbes пишет, что Лебедев получил 15% в нефтяном бизнесе Вексельберга и Блаватника в обмен на 1,8% «Тюменской нефтяной компании» и 10,5% ННГ. Однако миллиардеры не поделились с ним соответствующей долей от полученных $13,8 млрд за продажу доли в ТНК-ВР, утверждал бизнесмен в своем иске к бывшим партнерам на $2 млрд. Магомедов и Билалов считают, что им по праву принадлежит половина от этих $2 млрд, и утверждают, что Лебедев обманул их «с помощью» Блаватника и Вексельберга.

Дополнительно $300 млн истцы требуют как половину выплат, которые в 2001-2003 гг. Лебедев получил от совместного с Вексельбергом и Блаватником бизнеса. Магомедов и Билалов считают, что Лебедев сговорился за их спиной с Кимом и, завладев 10,5% ННГ, передал весь пакет Блаватнику с Вексельбергом. Зная об этих договоренностях, истцы не стали бы заключать сделку с Кимом, утверждается в иске.

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