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LVMH опасается влияния торговой войны Китая и США на финансовые результаты

Французский конгломерат LVMH считает свои финансовые результаты за первое полугодие 2018 г. прекрасными, о чем упоминается в сообщении компании на сайте. При этом главный финансовый директор LVMH Жан-Жак Гиони предупредил, что из-за более высоких тарифов и других экономических неопределенностей ««нынешние тенденции не могут быть экстраполированы реалистично на второе полугодие», передает его слова Bloomberg.

LVMH – мировой лидер на рынке предметов роскоши. Компания владеет брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy и др. По результатам первого полугодия 2018 г. продажи LVMH выросли на 10% до 21,75 млрд евро. Основной владелец конгломерата – Бернар Арно и его семья.

В июле власти США ввели ввели 25%-ные пошлины на импортные товары из Китая на $34 млрд. При этом список будет расширен еще на $16 млрд. Кроме того, фондовый индекс CSI 300 в Шанхае упал на 11% в этом году, что вызывает опасения по поводу покупательской способности любителей предметов роскоши, отмечает Bloomberg. По данным агентства, китайские потребители покупают около трети предметов роскоши. Спрос на товары LVMH в Китае остается очень сильным, особенно в Китае, отмечает компания.

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