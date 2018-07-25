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Бизнес
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Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу

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Онлайн-магазин «Плеер.ру» возобновил работу. Об этом свидетельствует его сайт. Работа ведется в «штатном режиме», сообщил РБК оператор магазина.

«Плеер.ру» приостановил работу в понедельник. На сайте появилось объявление о том, что магазин не работает, но можно оставить контактный телефон, по которому перезвонят при восстановлении работы.

При этом ТАСС сообщал, что в офисе «Плеер.ру» прошли обыски. Источник агентства не уточнил, с чем они связаны. В этот же день на сайте ФНС появилось сообщение о том, что налоговая служба совместно с ФСБ «пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов электроники». Его название не раскрывалось. Магазин не использовал онлайн-кассу, полученная выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с нее не платились, говорится в сообщении ФНС.

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Политика
Новости

Избирком Петербурга возглавил главный федеральный инспектор города

Ведомости
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Главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Виктор Миненко стал председателем городской избирательной комиссии города. Об этом сообщает «Интерфакс.

Миненко был единственной кандидатурой, можно было проголосовать за или против него. В итоге его поддержали 12 членов комиссии, а один проголосовал против. Голосование было тайным. "Важно укрепить доверие граждан, безусловно, оставаясь в рамках закона", – сказал Миненко.

Кандидатуру Миненко рекомендовал ЦИК. После этого семь членов избиркома Санкт-Петербурга обратились к председателю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой проконсультироваться с ними перед принятием решения о новом председателе. Они дали понять, что их не устраивает кандидатура Миненко.

В ответ Памфилова сказала, что обсуждать Центризбиркому нечего и не с кем: к работе комиссии были серьезные вопросы после «разбора полетов» по итогам парламентской кампании. «Ваше право, голосуйте, как считаете нужным. Никакой другой кандидатуры предложено не будет. Не проголосуете - дальше будем вести разговор по итогам», – заявила Памфилова.

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Политика
Новости

ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня принял решение об обеспечительных мерах в отношении голодающего кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм к 20 годам строгого режима.

Суд призвал Россию предоставить ему соответствующее лечение в стационарном медицинском учреждении. Сенцову ЕСПЧ предложил прекратить голодовку и принять любое предлагаемое лечение, спасающее жизнь, сообщила пресс-служба суда. Обеспечительные меры вынесены в исключительном порядке в соответствии с правилом 39-го регламента ЕСПЧ - запрет государству на действия, которые могут привести к причинению непоправимого и существенного вреда жизни и здоровью заявителя.

Сейчас Сенцов отбывает срок в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. 14 мая этого года он начал голодовку с требованием освободить политических заключенных в России и Крыму.

На этой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что сообщила послу США в России Джону Хантсману о состоянии здоровья Сенцова и тот был «удивлен» реальной картиной. «Я просила его, чтобы именно объективные данные были представлены мировой общественности. Он обещал это сделать», - сказала Москалькова. По сведениям адвоката Сенцова, он перестал ориентироваться во времени и испытывает серьезные проблемы с сердцем и почками.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

ФАС признала «Яндекс» и «Эвалар» виновными в нарушении закона о рекламе

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала сразу две компании виновными в нарушении закона о рекламе – «Яндекс» и «Эвалар». Об этом говорится в сообщении службы.

В частности, «Эвалар» разместил рекламу в «Яндекс.Директе», которая содержала слова: [препарат] «Турбослим – средство № 1 для похудения в России». Антимонопольная служба напоминает, что нельзя размещать рекламу, направленную на указание превосходства перед конкурентами без указания преимуществ. Кроме того, реклама биологически активных добавок должна содержать предупреждение о том, что препарат не является лекарством. В данной рекламе «Эвалара» такое предупреждение занимало менее 5%.

Теперь компании могут привлечь к административной ответственности, отмечает ФАС. Им грозит от 100 000 до 500 000 руб. штрафа.

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Технологии
Новости

На Марсе нашли подземное озеро с возможностью для жизни

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Под Южным полюсом Марса обнаружено подземное озеро жидкой воды, сообщило сегодня Европейское космическое агентство (ESA). Агентство подчеркивает, что вопрос о возможности жизни на Марсе - сейчас или в прошлом - остается нерешенным. «Открытие отдаленно напоминает озеро Восток, заключенное под четырехкилометровой толщей антарктического льда. В земных подледниковых озерах живут некоторые формы бактерий, но неясно, способны ли линзы соленой, полной осадочных отложений воды быть подходящей для жизни средой», - говорится в сообщении.

Подповерхностное озеро постоянно жидкой воды открыто с орбитальной станции «Марс-экспресс», запущенной с Байконура еще в 2003 г. Ученые тщательно проанализировали данные основного инструмента миссии - радара Marsis для поиска водяного льда и жидкой воды на глубине до 5 км. До сих пор было достоверно установлено только наличие в приполярных регионах Марса прослоек водяного льда. Однако дополнительный двухлетний анализ особенно яркой аномалии размером 20 км, проведенный исследовательской группой под руководством Роберто Оросеи из Национального астрофизического института в Болонье, позволил уверенно говорить о наличии линзы жидкой воды толщиной не менее десятков сантиметров.

Для того чтобы точнее подтвердить находку, ученым пришлось найти способ увеличить разрешение радара и затем дистанционно перепрограммировать его на орбите Марса. Это грозило серьезной неисправностью, но в итоге нужные данные были получены.

«Единственно возможное объяснение - наличие жидкой воды, - сказал Оросеи сегодня на пресс-конференции итальянского космического агентства (ASI). - Очень заманчиво думать, что это место - лучший кандидат на наличие жизни на Марсе... Нельзя сказать, что жизни там будет легко, но это возможно с учетом земных аналогий».

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Политика
Новости

В Италии арестован бывший российский сенатор

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Бывший (2011-2016 гг.) российский сенатор от Новгородской области Дмитрий Кривицкий арестован в Италии по российскому запросу, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Кривицкого Мауро Анетрини. «Он арестован за преступления, совершенные на территории России. В Италии он ничего не сделал», - сказал адвокат.

Арест Кривицкого подтвердили местные СМИ. По их информации, ордер на арест за коррупционные преступления датирован 23 июля, задержание произошло в городе Кортина д'Ампеццо, а в четверг в Венеции состоится первое слушание по делу об экстрадиции Кривицкого в Россию. Анетрини заявил, что его клиент регулярно бывал в Италии и «верил, что находится в безопасности от политических преследований, которым подвергался с тех пор, как проголосовал против военных операций на Украине».

Отметим, что в 2014 г. за предоставление президенту России Владимиру Путину полномочий использовать войска на территории Украины для защиты российских граждан голосовали все присутствовавшиее на заседании сенаторы.

В марте прошлого года Кривицкий был объявлен в международный розыск и заочно арестован по обвинению в получении взятки в 15 млн руб. в 2012 г. По информации «Коммерсанта», обвинение экс-сенатора связано с «дорожным делом» в администрации Новгородской области, по которому уже осуждены бывший первый замглавы администрации Новгородской области Арнольд Шалмуев и его соучастники. Следствие установило, что чиновники отдавали контракты на содержание автомобильных дорог подконтрольным организациям, которые затем переводили часть бюджетных средств на счета аффилированных с чиновниками компаний.

Выбор редактора
Политика
Новости

Белоруссия закроет безвизовый транзит для болельщиков с Fan ID

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Белоруссия не будет обеспечивать безвизовый транзит в Россию болельщиков по Fan ID (паспорту болельщика) до конца года. Об этом заявил начальник главного консульского управления МИД Белоруссии Игорь Фисенко, передает ТАСС.

«Мы обеспечим возможность проезда по транзитным визам. Других оснований для проезда болельщиков нет», – сказал Фисенко. Он напомнил, что действие белорусско-российского соглашения о безвизовом въезде иностранных болельщиков на чемпионат мира по футболу в России заканчивается 25 июля. По словам Фисенко, Россия не обращалась за продлением этого безвизового транзита для болельщиков с Fan ID.

В конце мая Минск и Москва подписали межправительственное соглашение, в соответствии с которым болельщики с Fan ID могли следовать транзитом через Белоруссию в Россию. В обмен на это Россия в 2019 г. предоставит безвизовый въезд для иностранных болельщиков, которые будут ехать на II Европейские игры в Минск.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. После финального матча президент России Владимир Путин выступил с предложением до конца года разрешить болельщикам с Fan ID въезд в Россию. В среду Госдума приняла соответствующий законопроект во втором чтении.

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Политика
Новости

Елена Ямпольская возглавила думский комитет по культуре

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Елена Ямпольская стала председателем думского комитета по культуре. Соответствующее решение приняли депутаты на пленарном заседании в среду, говорится на сайте Госдумы.

Ранее она занимала пост первого заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Ямпольская также входит в совет при президенте России по культуре и искусству. В Госдуме она работает всего один созыв, до этого была редактором газеты «Культура».

Ямпольская также автор нескольких книг: «Гимн настоящей стерве, или Я у себя одна», «Елена Майорова и ее демоны», «В поисках Олега Табакова» и др. Она также была редактором книги Тихона Шевкунова «Несвятые святые», которого Financial Times называла возможным духовником президента Владимира Путина.

Источники «Ведомостей» до формирования нового правительства рассказывали, что Ямпольская входит в число претендентов на пост министра культуры вместо Владимира Мединского. Однако он остался министром культуры.

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Финансы
Новости

ВСК может продать «Интери» обратно компании «Сафмар финансовые инвестиции»

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Страховая компания ВСК продаст СК «Интери» обратно своему миноритарному акционеру – «Сафмар финансовые инвестиции».

Совет директоров ВСК одобрил эту сделку на заседании 20 июля.

В июне 2017 г. ВСК приобрела 100% акций АО «Поместье» (10 000 бумаг номинальной стоимостью 1 руб.) у ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» за 2 млрд руб. и получила контроль над страховой компанией «Интери». В августе Михаил Гуцериев завершил объединение своих небанковских финансовых активов в ПАО «Сафмар финансовые инвестиции»: в компанию вошли 100% акций НПФ «Сафмар», 49% акций страховой компании ВСК и 100% акций лизинговой компании «Европлан».

Условия обратной сделки, опубликованные сегодня, аналогичны договору прошлого года с разницей, что АО «Поместье» возвращается назад в собственность «Сафмар финансовые инвестиции», пишет «Интерфакс». В сделке существуют иные отличающиеся условия, уточнила пресс-служба «Сафмара».

В середине июля Fitch поместило рейтинги ВСК на пересмотр с «негативным» прогнозом из-за введения Банком России с 10 июля 2018 г. нового требования по резервированию на выплаты по договорам неплатежеспособных девелоперов. В заявлении ЦБ отмечается, что компании, страховавшие ответственность застройщика, признанного банкротом, должны формировать резервы на выплаты «в размере страховой суммы по договору».

«В результате ВСК будет вынуждена создать резервы в объеме застрахованной ею ответственности дочерних компаний Urban Group, которая составляла 9,7 млрд руб. на 9 июля текущего года, когда Арбитражный суд Московской области признал их банкротами», – говорилось в пресс-релизе рейтингового агентства.

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Экономика
Новости

Инфляция сохранилась вблизи минимальных значений

Ведомости
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Инфляция за неделю с 17 по 23 июля снизилась до 0%, рост потребительских цен в годовом выражении сохранился на минимальном уровне в 2,2-2,3%, свидетельствуют данные Росстата.

В предыдущую неделю цены выросли на 0,1%, а в две предшествующие – на 0,2%. До этого в течение нескольких месяцев недельная инфляция составляла около 0,1%, кроме периода с 5 по 9 июня, когда рост цен также замедлился до нуля.

За прошедшую неделю сильнее всего подорожало пшено – на 1,8% и куры – на 0,8%. Одновременно куриные яйца подешевели на 1,2%. Плодоовощная продукция в целом стала дешевле на 1,8%, при этом белокочанная капуста – сразу на 8,8%, помидоры – на 6,4%, огурцы – на 5,3%, картофель – на 2,2%.

Розничные цены на автомобильный бензин снизились на 0,1%, на дизельное топливо – практически не изменились. Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 0,3-0,5%.

С начала года по 23 июля накопленный рост цен составил 2,5%. В целом за июль цены увеличатся на 0,3-0,4%, а в августе возможна даже дефляция, прогнозировало Минэкономразвития. По итогам года ведомство ожидает инфляцию около 3,1% – рост цен уже в этом году разгонит запланированное с 2019 г. повышение НДС. Центробанк прогнозирует инфляцию на 2018 г. в пределах 3,5-4%.

Технологии
Новости

SpaceX не смогла поймать головной обтекатель ракеты Falcon 9

Ведомости
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Специализированное судно Mr. Steven компании SpaceX Илона Маска не смогло поймать головной обтекатель запущенной сегодня ракеты Falcon 9, сообщила BBC со ссылкой на представителя компании. По его словам, с судна видели приводнение обтекателя, но не смогли вовремя привести его в точку встречи из-за плохой погоды.

SpaceX еще ни разу не удалось осуществить полностью успешный захват носового обтекателя. Судно Mr. Steven должно поймать половины обтекателя в специальную сеть, не допустив его падения в морскую воду, которая наносит ущерб конструкции. По расчетам компании, запуск полезной нагрузки в повторно использованном обтекателе снизит цену запуска для клиента на 10%, или на $6 млн. С целью контролируемого падения половины обтекателя снабжены устройством маневрирования на сжатом газе и ленточным парашютом.

Сам запуск Falcon 9 прошел успешно: ракета доставила на орбиту 10 коммуникационных спутников созвездия Iridium, подтвердив статус стабильного носителя. Несмотря на «сложные погодные условия», первая ступень успешно совершила мягкую посадку на баржу Just Read the Instructions.

Экономика
Новости

Госдума приняла закон о запрете госзаказчикам устанавливать спецкритерии при закупках

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Госдума в третьем, окончательном чтении приняла проект поправок в закон «О контрактной системе» (44-ФЗ), которые отменяют права госзаказчиков устанавливать специальные критерии при проведении закупочных процедур в форме запроса предложений, сообщает «Интерфакс».

Законопроект предлагает исключить из закона норму, по которой заказчик может не руководствоваться общими критериями (цена, технические параметры, требования к поставщикам и пр.) и устанавливать собственные критерии определения победителей при проведении запроса предложений.

«Действующая норма позволяет заказчикам устанавливать уникальные критерии, что часто используется для привлечения к закупке "своих" фирм», - говорил депутат Олег Николаев («Справедливая Россия») при принятии законопроекта в первом чтении в феврале. «Такие требования часто устанавливают при закупках в области здравоохранения, ИТ и других сферах», - объяснял он.

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