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Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу

Онлайн-магазин «Плеер.ру» возобновил работу. Об этом свидетельствует его сайт. Работа ведется в «штатном режиме», сообщил РБК оператор магазина.

«Плеер.ру» приостановил работу в понедельник. На сайте появилось объявление о том, что магазин не работает, но можно оставить контактный телефон, по которому перезвонят при восстановлении работы.

При этом ТАСС сообщал, что в офисе «Плеер.ру» прошли обыски. Источник агентства не уточнил, с чем они связаны. В этот же день на сайте ФНС появилось сообщение о том, что налоговая служба совместно с ФСБ «пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов электроники». Его название не раскрывалось. Магазин не использовал онлайн-кассу, полученная выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с нее не платились, говорится в сообщении ФНС.

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