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Российский союз туриндустрии предупредил о риске закрытия всех визовых центров в России

Поправки в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ», предложенные депутатами «Единой России», могут привести к закрытию всех визовых центров в стране. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в беседе с «Интерфаксом». В России сегодня работают шесть компаний, управляющих визовыми сервисными центрами под брендами VFS Global, GVCW, VMS, BLS, TLS и Pony Express.

По словам Тюриной, инициатива «Единой России» предусматривает наделение российского МИДа функцией обязательной аккредитации всех компаний, которые выступают посредниками при оформлении россиянами виз. Чтобы получить такую аккредитацию, компании должны выполнить несколько условий: открыть филиалы или представительства не менее чем в 20 субъектах, иметь сертифицированные технические средства для обработки конфиденциальной информации. Кроме того, они должны работать в этой области не менее четырех лет. Еще одним условием, согласно законопроекту, станет требование к максимальной доле иностранного участия в уставном капитале оператора - она не должна превышать 20%.

Тюрина пояснила, что ни один из действующих операторов не сможет получить такую аккредитацию. Она подчеркнула, что если поправки будут приняты, то иностранным посольствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем искать новых подрядчиков.

«Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона. А визы будут оформлять по старинке — в собственном визовом отделе, часто единственном на всю огромную страну. А значит, и туристы, и туроператоры рискуют вернуться к практике начала "нулевых", когда получение виз всякий раз становилось незабываемым квестом», — заявила Тюрина.

Инициатива поступила на рассмотрение Госдумы 14 июля. Авторы проекта подчеркивали, что нормы позволят усилить контроль за посреднической деятельностью в сфере выдачи виз. Таким образом они хотят пресечь незаконное распространение и использование персональных данных россиян.

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