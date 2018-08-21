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Polymetal оценил налоговый риск после предложения Белоусова

Золотодобывающая компания Polymetal International оценивает как высокий уровень налогового риска на фоне предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. доходов, полученных из-за изменения внешней рыночной конъюнктуры. Об этом сообщается в отчете Polymetal за январь - июнь 2018 г.

«Группа продолжает оценивать уровень налогового риска как высокий на фоне недавней инициативы на введение дополнительной налоговой нагрузки на «сверхдоходы» горнодобывающих и химических компаний, которая в настоящий момент рассматривается правительством», - отмечает компания.

При этом определить вероятность и сроки возможного принятия инициативы пока не представляется возможным, отмечает Polymetal. Определенность в деталях также отсутствует. Поэтому оценить потенциальное влияние инициативы на финансовое положение компании невозможно, указывает Polymetal.

Компания также отметила, что уровень политического риска из-за санкций против России с начала года увеличился со среднего до высокого. Пока что санкции не повлияли напрямую на предприятия Polymetal. «Однако существует риск того, что введение дальнейших санкций может повлиять на способность группы вести деятельность в России, включая затраты и доступность финансирования», - отмечается в отчете.

В начале августа Андрей Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил поручить правительству проработать механизм изъятия у металлургических, горнодобывающих и химических компаний доходов, полученных из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры» и ослабления рубля (но при сохранении их инвестиционных возможностей и с учетом санкций). К письму прилагался список с расчетами по 14 компаниям – если уравнять их рентабельность с нефтяными и газовыми компаниями, то дополнительные доходы бюджета составят 513,7 млрд руб., подсчитал Белоусов. В беседе с «Ведомостями» он говорил, что это позволило бы выравнять налоговую нагрузку. В «список Белоусова» были включены НЛМК, «Норникель», «Сибур», «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», ММК, «Евраз», «Металлоинвест», СУЭК, «Фосагро», «Уралкалий» и «Акрон».

Путин поручил правительству рассмотреть вопрос. Минфин, который готовил доклад правительству по этому поводу, выступил против предложения Белоусова. Обсудить инициативу планируется в Российском союзе промышленников и предпринимателей 24 августа. На встречу представители бизнеса ждут самого Белоусова и первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.