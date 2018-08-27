В Москве приостановлена работа асфальтобетонного завода из-за вредных выбросов
В Москве приостановлена работа асфальтобетонного завода в Троицком административном округе из-за выбросов предприятием вредных веществ в атмосферу без специального разрешения, сообщает департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы.
«Департаментом совместно с прокуратурой Троицкого административного округа была проведена проверка деятельности ООО «АБЗ Троицк», в ходе которой установлено, что на указанном земельном участке располагается асфальтовый завод, который осуществляет выбросы вредных веществ, не имея разрешительной документации на выброс», – говорится в сообщении.
В отношении предприятия заведены дела об административном правонарушении – за выброс вредных веществ без специального разрешения, за отсутствие платы за негативное воздействие на окружающую среду, за незаконное пользование недрами, а также за загрязнение вод.
Руководство завода приняло решение о приостановке его деятельности до получения разрешительной документации и устранения нарушений.