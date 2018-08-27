В Москве приостановлена работа асфальтобетонного завода из-за вредных выбросов

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«Аэрофлот» запросил прямые рейсы на Маврикий, Шри-Ланку и Сейшелы

«Аэрофлот» запросил у Росавиации допуск к прямым регулярным рейсам из Москвы на Маврикий, Шри-Ланку и Сейшельские острова, следует из материалов к заседанию межведомственной комиссии при Минтрансе.

По каждому направлению компания просит допуск к семи рейсам в неделю. Сейчас между Москвой, Маврикием, Шри-Ланкой и Сейшелами нет регулярного прямого авиасообщения.

Также «Аэрофлот» просит разрешение на полеты до семи раз в неделю между Москвой и китайским Чэнду, шведским городом Гетеборг и Пунта-Каной (Доминикана). До пяти раз в неделю компания хотела бы летать в Нячанг (Вьетнам).

По некоторым маршрутам авиакомпания просит увеличить частотность. В два раза чаще госперевозчик хотел бы летать в Сеул и Софию (вместо семи – 14 раз в неделю), для рейсов в Дубай и Стамбул компания просит увеличить частоту с 28 до 35 раз.

Дочерняя структура госперевозчика авиакомпания «Россия» попросила у Росавиации допуск к регулярным полетам из Москвы в Денпасар (Индонезия): компания претендует на семь рейсов в неделю. Вместе с тем «Россия» хочет перераспределить свой допуск к маршруту Санкт-Петербург – Гоа (на два полета в неделю) в пользу рейсов по этому направлению из Москвы. Входящая в группу «Аэрофлот» «Победа» запросила два рейса в неделю из Москвы в Палермо (Италия).