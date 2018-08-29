Бывший министр транспорта Соколов стал гендиректором группы ЛСР

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Памфилова разъяснила условия объединения инициаторов пенсионного референдума

Председатель ЦИК Элла Памфилова разъяснила, на каких условиях коммунисты еще успевают провести референдум о пенсиях. По ее словам, всего на сегодня избиркомы зарегистрировали 58 региональных подгрупп по проведению референдума, из них по вопросу, сформулированному КПРФ, - всего две. Отказано в регистрации 10 подгруппам КПРФ. Это связано с тем, что комиссии обязаны регистрировать первого, кто обратился и выполнил все формальности. У всех были равные стартовые условия - ЦИК одновременно зарегистрировал три инициативные группы. «Ну проспали, ну не успели, но и сейчас еще есть шанс», - сказала Памфилова на заседании в среду.

«Если хотите проводить референдум, вот есть пять вопросов, которые одобрены официально. Выберите один из них. Все эти группы, которые живые, реально существуют между собой - если вы договариваетесь между собой, у вас еще есть время, чтобы перерегистрироваться под один этот вопрос. Перерегистрироваться. Мы готовы дать рекомендации, пояснения - как это сделать», - отметила она.

Памфилова напомнила, что с соответствующим обращением в ЦИК не менее 43 региональных инициативных подгрупп должны обратиться не позднее, чем через 2 месяца с момента одобрения вопроса - т. е. не позднее 9 октября.

ЦИК должен принять решение, назначить уполномоченных представителей в течение 10 дней, то есть не позднее 18 октября. После этого у инициаторов референдума есть 45 дней на проверку подписей. Сдать их в ЦИК должны будут не позднее 18 часов 2 декабря, а проверку подписей и решение по итогам ЦИК должен принять до 31 декабря, уточнила она.

После этого решение в течение 5 дней направляется президенту, который должен в течение 10 дней направить запрос в Конституционный суд с запросом о конституционности проведения такого референдума. Получив одобрение Конституционного суда, президент публикует решение о назначении референдума. Таким образом, сам референдум должен будет пройти в один из воскресных дней в период с 7 апреля по 12 мая 2019 г., подсчитали в ЦИК.

Если проведение референдума по каким-то причинам срывается, то, по закону, выносить аналогичный вопрос на всенародное обсуждение нельзя будет в течение года. На самом деле, подсчитали в КПРФ, запрет может растянуться на несколько лет - с учетом запрета проводить референдум в год федеральных выборов.