Бывший министр транспорта Соколов стал гендиректором группы ЛСР
Бывший министр транспорта Максим Соколов занял пост генерального директора группы ЛСР. Об этом сообщает пресс-служба компании. Компания занимается производством стройматериалов, девелопментом и строительством недвижимости.
Соколов избран гендиректором на три года, одновременно он станет председателем правления компании. Срок полномочий правления начинается 31 августа.
Соколов возглавлял Министерство транспорта с 2012 г. С 7 мая 2018 г. – в статусе исполняющего обязанности министра. 18 мая он сложил полномочия, а должность министра транспорта занял его первый заместитель Евгений Дитрих. В конце мая кандидатуру Соколова выдвинули в совет директоров группы ЛСР.
«Группа ЛСР» – одна из крупнейших компаний на строительном рынке; основана в 1993 г. Основной владелец компании – петербуржец Юрий Молчанов, с 2008 по 2013 г. работал в Совете Федерации. Компания специализируется на девелопменте и строительстве, а также производстве строительных материалов (песка, гранитного щебня, бетона, железобетона, газобетона и кирпича). Основной бизнес компании сконцентрирован в крупнейших регионах России: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве и Московской области, в Екатеринбурге. Домостроительные комбинаты «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге могут производить около 1 млн кв. м жилья в год, указано на сайте компании.
В прошлом году компания ввела 909 000 кв. м недвижимости; четверть сданных объектов пришлась на Москву. В столице ЛСР по итогам прошлого года вошла в пятерку крупнейших застройщиков, самый масштабный ее проект – застройка территории автозавода ЗИЛ.