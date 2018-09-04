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Абрамович отделил свою долю в Evraz от долей партнеров

Совладельцы Evraz Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов разделили доли в компании. Об этом говорится в сообщении Evraz.

Ранее миллиардеры владели долями в металлургической и горнодобывающей компании через Lanebrook Limited, которой принадлежало 62,74% акций. С 3 сентября доля последней снижена до нуля, компания Абрамова и Фролова Crosland Global стала владельцем 31,37% акций Evraz, а Greenleas International Holdings Абрамовича получила 30,52%.

Косвенные доли совладельцев Evraz не изменились. Абрамов и Фролов продолжают контролировать 20,92% и 10,45% соответственно, Абрамович – 30,52%, Евгений Швидлер – 2,97%, Геннадий Козовой – 5,8%, Александр Вагин – 5,74%.

В начале 2017 г. совладельцы Evraz перераспределили около 6,3% акции «Норникеля», которым ранее вместе владели через кипрскую Crispian Investments. Crispian владеет более 4% акций «Норникеля», представляя в компании интересы Абрамовича и Абрамова.

Представитель Evraz пока не ответил на вопросы «Ведомостей».

Evraz – международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и на Украине. Штаб-квартира компании находится в Лондоне.

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