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Шохин предостерег от наказания бизнеса за увольнение людей накануне пенсии

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Чрезмерно жесткая ответственность для работодателей за увольнение лиц предпенсионного возраста чревата тем, что своих мест будут лишаться работники, не достигшие этого возраста, заявил журналистам председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (цитата по «Интерфаксу»).

Ввести административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста предложил президент Владимир Путин в числе других мер, призванных смягчить пенсионную реформу и ее последствия для населения.

По действующему законодательству предпенсионным считается возраст, наступающий за два года до пенсионного. Путин также предложил увеличить предпенсионный возраст до пяти лет на переходный период (завершится в 2028 г.).

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что наказанием за увольнение работников в предпенсионном возрасте могут стать штраф в размере до 200 000 руб. или зарплаты за 18 месяцев. Она добавляла, что введение такого наказания необходимо обсудить с работодателями и профсоюзами.

РСПП среди прочих предложений выступил за снижение тарифа страховых взносов (в Пенсионный фонд работодатели отчисляют 22% от каждой зарплаты +10% от годовых зарплат свыше от 1 021 000 руб. ) в 1,5-2 раза.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Политика
Новости

Против сотрудника центра «Э» возбудили дело о пытках

Ведомости
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В отношении 34-летнего замначальника второго отдела Центра по противодействию экстремизму (центр «Э») МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, сообщает Следственный комитет по Карачаево-Черкесской республике.

Дело возбуждено на основании заявления 38-летнего жителя республики о пытках, примененных в отношении него сотрудниками Центра «Э». «Как следует из показаний потерпевшего, сотрудники полиции центра по противодействию экстремизма склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний по ранее совершенному преступлению, а после того как он отказался, его стали пытать, в том числе и электрическим током», – отмечается в сообщении.

Судебно-медицинское обследование выявило у потерпевшего поверхностную рану кисти, которая могла возникнуть при контакте с электрическим током, а также кровоподтеки затылочной области и левого глаза.

Сейчас следователи устанавливают круг свидетелей, запросили характеристики на сотрудников Центра «Э» и проводят оперативные мероприятия.

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Политика
Новости

Сирийская оппозиция сообщила о начале российских ударов в Идлибе

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Российские ВКС во вторник 4 сентября начали бомбардировки целей в сирийской провинции Идлиб, утверждают представители сирийской оппозиции. Речь идет о нескольких десятках ударов, сообщает BBC. Если эта информация подтвердится, это будет означать конец трехнедельной паузы в активных боевых действиях, отмечает агентство.

По данным The Guardian, ссылающейся на сообщения оппозиции, не менее 23 ударов были нанесены сегодня по позициям «Хайат Тахрир Аш-Шам» (новое название запрещенной в России «Джабхат Ан-Нусры») и запрещенной в России Исламской партии Туркестана в районе города Джиср-эш-Шугур близ сирийско-турецкой границы. В аккаунтах террористов в соцсетях приводятся фото взрывов, но нет фото самолетов, якобы наносивших удары.

Проправительственное информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило о «массированном воздушном наступлении» на Идлиб ВВС Сирии в районах Джиср-эш-Шугур и Джадарии, высказав предположение, что начало наземного наступления ВС Сирии - дело нескольких дней.

Российское Минобороны пока не комментировало эти сообщения.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сирийские войска готовятся решить проблему террористов, засевших в Идлибе. Он также ответил на призыв президента США Дональда Трампа к президенту Сирии Башару Асаду отказаться от «безрассудной атаки на Идлиб». Он указал, что простое предупреждение без учета «очень опасного негативного потенциала для всей ситуации в Сирии» является «неполным и невсеобъемлющим подходом».

ООН предупреждало, что активные боевые действия в Идлибе приведут к появлению до 800 000 беженцев и гуманитарной катастрофе.

Выбор редактора
Технологии
Новости

«Яндекс» обжаловал решение суда об удалении пиратского контента

Ведомости
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Компания «Яндекс» обжаловала решение Мосгорсуда по иску «Газпром-медиа», по которому из сервиса «Яндекс.Видео» удалили ссылки на пиратские сайты с сериалами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

В своем обращении «Яндекс» попросил отменить обеспечительные меры, которые наложили из-за публикации ссылок на сериалы «Домашний арест», «Мистические истории», «Осторожно, земляне» и «Вне игры».

Ранее Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении «Яндекса» по иску телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, «Супер» (принадлежат «Газпром-медиа»). По решению суда Роскомнадзор обязан заблокировать публикацию на yandex.ru этих фильмов.

Пресс-служба «Газпром-медиа» объясняла, что холдинг таким образом пытается защитить свой контент от нелегальной публикации на «Яндексе». Компания указывала, что «Яндекс» предлагает пользователям ссылки на сайты с пиратскими копиями сериалов.

«Мы продолжаем считать, что требования не обоснованы и не соответствуют текущему законодательству и практике его применения. Мы будем оспаривать их в суде», - сообщала, в свою очередь, пресс-служба «Яндекса».

Политика
Новости

Верховный суд Греции одобрил выдачу России обвиняемого в отмывании $4 млрд

Ведомости
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Верховный суд Греции постановил выдать России Александра Винника по второму запросу Генпрокуратуры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката россиянина Тимофея Мусатова.

«14 сентября, после выдачи письменного документа, решение о выдаче Винника в Россию вступит в силу, – сказал Мусатов. – Теперь дело за политиками, за политической волей». Окончательное решение по делам об экстрадиции в Греции принимает министр юстиции.

В России Винника обвиняют в крупном мошенничестве в сфере компьютерной информации. Винник весной этого года через своего представителя обратился в Генпрокуратуру с заявлениями о явке с повинной. Он признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

Экстрадиции Винника также добиваются США и Франция. Греческий Верховный суд рассмотрит апелляцию адвокатов на решение суда первой инстанции о выдаче Винника Франции по европейскому ордеру. На данный момент имеется уже четыре судебных решения об экстрадиции Винника – по запросу США, два решения по запросам России и один по запросу Франции.

Сейчас россиянин находится в афинской тюрьме. В июле 2017 г. его арестовали по запросу минюста США в связи с обвинением в отмывании $4 млрд на биткойнах. В Штатах Виннику грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $500 000.

В свою очередь Франция в конце июня потребовала от Греции выдать Винника по обвинению в отмывании денег. «Запрос Франции подтверждает версию защиты относительно ценности Александра Винника как специалиста и человека, владеющего ценной информацией в сфере криптоиндустрии», – говорил адвокат.

Кто разбогател на криптовалюте

Бизнес
Новости

Абрамович отделил свою долю в Evraz от долей партнеров

Ведомости
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Совладельцы Evraz Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов разделили доли в компании. Об этом говорится в сообщении Evraz.

Ранее миллиардеры владели долями в металлургической и горнодобывающей компании через Lanebrook Limited, которой принадлежало 62,74% акций. С 3 сентября доля последней снижена до нуля, компания Абрамова и Фролова Crosland Global стала владельцем 31,37% акций Evraz, а Greenleas International Holdings Абрамовича получила 30,52%.

Косвенные доли совладельцев Evraz не изменились. Абрамов и Фролов продолжают контролировать 20,92% и 10,45% соответственно, Абрамович – 30,52%, Евгений Швидлер – 2,97%, Геннадий Козовой – 5,8%, Александр Вагин – 5,74%.

В начале 2017 г. совладельцы Evraz перераспределили около 6,3% акции «Норникеля», которым ранее вместе владели через кипрскую Crispian Investments. Crispian владеет более 4% акций «Норникеля», представляя в компании интересы Абрамовича и Абрамова.

Представитель Evraz пока не ответил на вопросы «Ведомостей».

Evraz – международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и на Украине. Штаб-квартира компании находится в Лондоне.

Самые производительные компании из отраслевых групп

Политика
Новости

Минобороны раскрыло облик будущего главного храма ВС России

Ведомости
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На коллегии Минобороны во вторник был представлен проект Главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот».

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, «идея получила одобрение общественности, органов государственной власти, военного управления, священноначалия и была воплощена в визуальной концепции проекта Храмового комплекса». Для финансирования строительства храма создан фонд «Воскресение». Заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Андрей Картополов сказал, что фонд будет пополняться «за счет добровольных пожертвований граждан, в том числе меценатов, военнослужащих и всех заинтересованных организаций».

Министр обороны призвал собравшихся активно помогать строительству храма. «Сразу хочу предупредить всех, что хотелось бы, чтобы мы сделали этот храм народным храмом и главным храмом ВС. Именно поэтому предлагаю всем коллегам принять деятельное и активное участие в этом. Естественно, все должно происходить абсолютно добровольно», - подчеркнул Шойгу.

В описании на сайте Минобороны говорится, что Главный храм ВС спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Он пятикупольный, крестообразный в плане со звонницей. Стиль постройки - русское храмовое зодчество с элементами византийской традиции, но с современными элементами - например, остеклением сводов и куполов. «Широко используются бронзовые элементы, чей приглушенный зеленый цвет перекликается с цветами, использующимися в ВС Российской Федерации», - говорится в описании.

Площадь помещения храма - 1976 кв. м (на 6000 человек), общая площадь здания - 10 950 кв. м.

Бизнес
Новости

Началось строительство Удоканского горно-металлургического комбината

Ведомости
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В Забайкалье во вторник началось строительство Удоканского горно-металлургического комбината, сообщила Байкальская горная компания (БГК, принадлежит акционерам «Металлоинвеста» Алишера Усманова и его партнеров). В фундамент комбината заложили первый камень. На церемонии начала строительства присутствовали губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, председатель совета директоров БГК Валерий Казикаев и гендиректор компании Юрий Рябов.

Годовая производительность первой очереди предприятия, базирующегося на крупнейшее в России месторождение меди, составит 12 млн т с последующим увеличением до 48 млн т. Продукцией комбината будет катодная медь и сульфидный концентрат, ввод в эксплуатацию первой очереди комбината намечен на 2022 г. Структуры Усманова купили лицензию на разработку месторождения Удокан за $500 млн, чистая текущая стоимость проекта оценивалась в $1 млрд.

Выбор редактора
Политика
Новости

Кремль пообещал долго помнить оскорбления Великобритании в адрес Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня не стал комментировать оскорбительное высказывание руководителя банка ВТБ Андрея Костина в адрес бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Однако он напомнил об аналогичных высказываниях британских политиков в адрес российского руководства.

«Иные высказывания, сделанные руководителем банка, мы комментировать не будем, тем более что было заявление самого банка (Джонсону были принесены извинения. — Ведомости)», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов во вторник. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что «у нас будут долго оставаться в памяти различные слова, которые говорились представителями руководства Великобритании, в том числе господином Джонсоном, в отношении нашего президента».

«У нас в этом плане очень хорошая память», — добавил представитель Кремля, оговорившись, что «Путину никто извинений не приносил».

Накануне Костин на мероприятии МГИМО в честь начала учебного года похвалил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, также выступавшего перед студентами. «Я считаю, что нам крайне повезло, что у нас такой министр, в меру жесткий, в меру гибкий, умный, спокойный, министр «нет», министр «да», но то, что надо российской дипломатии», – сказал Костин. Затем он привел в сравнение западных коллег Лаврова. «Посмотрите, извините меня, посмотрите на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон и прочее», – обратился Костин к аудитории, которая отреагировала на его слова смехом и аплодисментами.

Затем Костин принес «искренние извинения» Джонсону, а пресс-служба банка объяснила «эмоциональное высказывание» Костина «глубоким разочарованием от кризиса в отношениях между нашими странами».

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков объявил о скором возобновлении боевых действий в Сирии

Ведомости
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Сирийские войска готовятся решить проблему террористов, засевших в провинции Идлиб, сказал сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что ситуация в Идлибе продолжает оставаться темой для особой озабоченности и в Москве, и в Дамаске, и в Анкаре, и в Тегеране. Дело в том, что там сформировалось гнездо терроризма, там достаточно многочисленная группа террористов засела, и, безусловно, это ведет к общей дестабилизации обстановки. Это подрывает попытки к выводу ситуации на путь политико-дипломатического урегулирования, и главное, что это представляет существенную угрозу для нашего пункта временного базирования: вы знаете, что именно оттуда осуществляются засылки летательных аппаратов, которые представляют угрозу для наших баз», – сказал представитель Кремля.

По его словам, «это главная аргументация». «Безусловно, необходимо разобраться с этой проблемой. Мы знаем, что сирийские вооруженные силы готовятся к решению этой проблемы», – добавил Песков.

Песков также ответил на сегодняшний призыв президента США Дональда Трампа к президенту Сирии Башару Асаду отказаться от «безрассудной атаки на Идлиб». «Просто выступать с какими-то предупреждениями, не обращая внимания на очень опасный негативный потенциал для всей ситуации в Сирии, наверное, является неполным и невсеобъемлющим подходом», отметил Песков. Тема Идлиба будет одной из главных на саммите лидеров Турции, России и Ирана в Тегеране 7 сентября, подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Идлиб – последний крупный анклав боевиков в Сирии. Среди них высок процент непримиримых джихадистов, свезенных туда по условиям перемирия из уже взятых под контроль правительства Сирии анклавов.

Выбор редактора
Политика
Новости

The New Yorker отозвал приглашение экс-советнику Трампа на свой форум

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Журнал The New Yorker отозвал приглашение на свой ежегодный общественно-политический форум в Нью-Йорке, направленное бывшему советнику президента США Дональда Трампа Стивену Бэннону. Об этом сообщил главный редактор журнала Дэвид Ремник в Twitter.

«Реакция в социальных сетях была критической, и на меня вылилось много злости из-за решения пригласить его. Некоторые сотрудники также заявили, что против его приглашения на форум», – написал Ремник.

О том, что Бэннон будет на форуме The New Yorker, Ремник сообщил газете The New York Times в понедельник. Он отметил, что намерен взять интервью у экс-советника Трампа и задать ему «жесткие вопросы». После этого актер Джим Керри, режиссер и продюсер Джад Апатоу и комик Пэттон Освальт пригрозили отказаться от участия в форуме, если там будет человек, близкий к Дональду Трампу.

По словам Ремника, он изменил решение об участии Бэннона, так как тот является сторонником превосходства белой расы и антисемитом. Однако главный редактор издания не исключил, что в будущем все же возьмет интервью у экс-помощника Трампа «вне сцены».

Позднее The New York Times уточнила в материале, что Ремник отозвал свое приглашение.

Сам Бэннон заявил, что согласился поехать на форум после «семи недель постоянных запросов», чтобы столкнуться с самым «бесстрашным журналистом своего поколения», пишет CNN.

В 2016 г. Стивен Бэннон работал в предвыборном штабе действующего президента США Дональда Трампа, а затем получил должность главного стратега администрации Белого дома. В августе прошлого года он ушел в отставку. Как пишет журнал The New Republic, отношения Бэннона и президента сильно осложнились.

Ежегодный общественно-политический форум журнала The New Yorker пройдет с 5 по 7 октября в Нью-Йорке. С 1999 г. на мероприятии выступают известные культурные и политические деятели.

Недвижимость
Новости

Эксперты назвали стоимость всей недвижимости мира

Ведомости
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Совокупная стоимость всей недвижимости мира по итогам 2017 г. достигла $280,6 трлн, что на 6,2% выше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в исследовании международной консалтинговой компании Savills.

Наибольшая доля в общей стоимости приходится на жилье – $220,6 трлн. При этом наибольшая доля совокупной стоимости жилья приходится на развитые рынки Северной Америки и Европы – 44%. Причем доля мирового населения в этих регионах составляет всего 17%.

На втором месте по совокупной стоимости жилья Китай и Гонконг, на которые сейчас приходится 26% совокупной стоимости жилья и 19% мирового населения.

Совокупная стоимость всей жилой недвижимости России в конце 2017 г. составила в нашей стране $2,9 трлн, из которых треть приходится на Москву ($0,87 трлн, или 52,3 трлн руб.). Для сравнения: общая стоимость жилья в Великобритании в 2017 г. составила более $9 трлн.

Что касается других секторов мировой недвижимости, то вся коммерческая недвижимость оценивается компанией Savills в $33,3 трлн, а сельскохозяйственные и лесные угодья – в $27,1 трлн.

По оценкам Savills, стоимость всей недвижимости мира в 3,5 раза больше совокупного мирового ВВП, а стоимость всего когда-либо добытого золота равна $7,6 трлн – лишь 3,5% от совокупной стоимости жилья.

В недвижимость каких городов Европы выгоднее вкладывать деньги

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