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Шохин предостерег от наказания бизнеса за увольнение людей накануне пенсии

Чрезмерно жесткая ответственность для работодателей за увольнение лиц предпенсионного возраста чревата тем, что своих мест будут лишаться работники, не достигшие этого возраста, заявил журналистам председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (цитата по «Интерфаксу»).

Ввести административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста предложил президент Владимир Путин в числе других мер, призванных смягчить пенсионную реформу и ее последствия для населения.

По действующему законодательству предпенсионным считается возраст, наступающий за два года до пенсионного. Путин также предложил увеличить предпенсионный возраст до пяти лет на переходный период (завершится в 2028 г.).

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что наказанием за увольнение работников в предпенсионном возрасте могут стать штраф в размере до 200 000 руб. или зарплаты за 18 месяцев. Она добавляла, что введение такого наказания необходимо обсудить с работодателями и профсоюзами.

РСПП среди прочих предложений выступил за снижение тарифа страховых взносов (в Пенсионный фонд работодатели отчисляют 22% от каждой зарплаты +10% от годовых зарплат свыше от 1 021 000 руб. ) в 1,5-2 раза.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы