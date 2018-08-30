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Кремль назвал дискуссионным вопрос о наказании за увольнение перед пенсией

Вопрос о введении уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста – дискуссионный, дискуссия требуется, «чтобы развеять опасения бизнеса». Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, нет ли у Кремля планов обсудить с профсоюзами и бизнесом предложение Владимира Путина ввести уголовную ответственность за увольнение работников перед выходом на пенсию.

«Существуют механизмы взаимодействия и обсуждения дискуссионных вопросов с бизнес-сообществом, есть организации, объединяющие бизнесменов. По линии этих организаций постоянно осуществляется обратная связь, это первое: эти механизмы работают. Второе: если вы внимательно ознакомились со вчерашним заявлением Путина, то вы заметили, что он сказал, что безусловно нужно одновременно создавать заинтересованность у представителей бизнеса больше привлекать людей предпенсионного возраста», — напомнил Песков. «Кто-то из представителей бизнеса пока вряд ли сможет сформулировать, чем хуже сотрудник предпенсионного возраста и чем он в худшую сторону отличается со своим богатым опытом от человека, который только закончил вуз», — отметил он.

Накануне Путин выступил с телеобращением к россиянам по поводу пенсионной реформы и предложил меры, которые, по его мнению, могли бы смягчить ее параметры. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, установить для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию.

Вице-премьер Татьяна Голикова после этого сообщила, что наказанием за увольнение работников в предпенсионном возрасте могут стать штраф в размере до 200 000 руб. или зарплаты за 18 месяцев. Он добавляла, что введение такого наказания необходимо обсудить с работодателями и профсоюзами.

Эффект от предложений Путина она оценила в 7,8 трлн руб. с 2019 до 2028 г. Решение Путина о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а не до 63 обойдется бюджету в 3,2 трлн руб., уточняла она.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы