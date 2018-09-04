Михайловский ГОК восстановил производство после аварии на газопроводе
Фабрика окомкования (ФОК) Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) возобновила производство окатышей после восстановления подачи газа, сообщил «Ведомостям» представитель «Металлоинвеста».
Вынужденная остановка производства окатышей не окажет влияния на поставку продукции потребителям «Металлоинвеста» за счет имеющихся складских запасов, подчеркивают в компании. По предварительным оценкам, компания не ожидает заметных потерь в производстве из-за инцидента.
Ранее во вторник Михайловский ГОК остановил работу ФОК из-за прекращения подачи газа на производственную линию в результате аварии. Остальные мощности предприятия – дробильно-сортировочная и обогатительные фабрики и флотационный цех – продолжили работу в штатном режиме.
Главное управление МЧС по Курской области сообщило, что рано утром во вторник была прекращена подача газа от газораспределительной станции «Железногорск» на предприятия города Железногорска и Михайловский ГОК. Перед этим, в 05.40 мск 4 сентября, в МЧС поступило сообщение о падении давления на газораспределительной станции из-за порыва подземного трубопровода. В результате аварии никто не погиб и не пострадал. От газоснабжения были временно отключены 12 сельских населенных пунктов – всего 1800 абонентов.
Михайловский ГОК – второй по величине после Лебединского ГОКа комплекс по добыче и обогащению железной руды в России, обеспечивает около 18% производства железорудного концентрата и аглоруды в стране.
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