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Михайловский ГОК восстановил производство после аварии на газопроводе

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Фабрика окомкования (ФОК) Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) возобновила производство окатышей после восстановления подачи газа, сообщил «Ведомостям» представитель «Металлоинвеста».

Вынужденная остановка производства окатышей не окажет влияния на поставку продукции потребителям «Металлоинвеста» за счет имеющихся складских запасов, подчеркивают в компании. По предварительным оценкам, компания не ожидает заметных потерь в производстве из-за инцидента.

Ранее во вторник Михайловский ГОК остановил работу ФОК из-за прекращения подачи газа на производственную линию в результате аварии. Остальные мощности предприятия – дробильно-сортировочная и обогатительные фабрики и флотационный цех – продолжили работу в штатном режиме.

Главное управление МЧС по Курской области сообщило, что рано утром во вторник была прекращена подача газа от газораспределительной станции «Железногорск» на предприятия города Железногорска и Михайловский ГОК. Перед этим, в 05.40 мск 4 сентября, в МЧС поступило сообщение о падении давления на газораспределительной станции из-за порыва подземного трубопровода. В результате аварии никто не погиб и не пострадал. От газоснабжения были временно отключены 12 сельских населенных пунктов – всего 1800 абонентов.

Михайловский ГОК – второй по величине после Лебединского ГОКа комплекс по добыче и обогащению железной руды в России, обеспечивает около 18% производства железорудного концентрата и аглоруды в стране.

Самые производительные компании из отраслевых групп

Политика
Новости

МИД Великобритании: ОЗХО подтвердила применение «Новичка» в Эймсбери

Ведомости
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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила версию властей Великобритании о том, что британцы Дон Стерджесс и Чарли Роули стали жертвами нервно-паралитического вещества «Новичок», которым ранее были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает британский МИД.

В сообщении ОЗХО говорится, что проведенный анализ подтверждает идентичность токсичного химиката в обоих случаях, однако название «Новичок» в заявлении не приводится. В ОЗХО поясняют, что название и структура идентифицированного яда содержатся в докладе для стран – участников организации.

Против двух британцев был применен «тот же токсичный химикат», что и обнаруженный в образцах биоматериала и окружающей среде при исследовании отравления Скрипалей и помогавшего им полицейского Николаса Бейли, указывают в ОЗХО. В то же время в организации отмечают, что специалистам не удалось определить, относятся ли образцы вещества в обоих случаях к одной и той же партии. Найденная в доме Роули емкость, в которой содержался яд, хранилась в неизвестных условиях, а сделанные при анализе отравления Скрипалей пробы также подтверглись воздействию окружающей среды и влаги, объяснили в ОЗХО.

Скрипали пострадали от боевого яда класса «Новичок» в начале марта в английском Солсбери. Они выжили и были выписаны из больницы, как и нашедший их сотрудник полиции. Британские власти возложили ответственность за отравление на Россию. В конце июня новыми жертвами отравления в близлежащем к Солсбери Эймсбери стали Стерджес и ее друг Роули. Женщину врачам спасти не удалось, и она скончалась. Состояние Роули через какое-то время пошло на поправку, однако затем он вновь был госпитализирован. По данным Скотленд-Ярда, пара касалась контейнера, в котором хранилось предназначавшееся для Скрипаля отравляющее вещество. Яд мог находиться во флаконе из-под духов, который полицейские обнаружили в доме Роули. Мужчина нашел флакон на улице и решил подарить его Стерджес, которая побрызгала содержимое емкости на лицо и руки, рассказывал сам Роули.

К выводу, что в Солсбери и Эймсбери использовался идентичный яд, ранее пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Дауне.

«Безрассудство российского государства в применении нервного агента на территории Великобритании и полное пренебрежение к безопасности населения является ужасным и безответственным», – заявил министр иностранных дел Джереми Хант. Он подчеркнул важность глобального запрета на химическое оружие. Британский МИД просит ОЗХО опубликовать резюме по итогам проведенного исследования и предоставить отчет всем странам – участникам Конвенции о запрещении химического оружия.

Москва отрицает предъявленные Лондоном обвинения в причастности к отравлениям и сам факт наличия на территории страны химического оружия.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Политика
Новости

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Ведомости
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Израиль во вторник, 4 сентября, нанес ракетный удар по целям в контролируемых правительством Сирии провинциях Хама и Тартус, пишут сирийские СМИ.

Агентство «Аль-Масдар» сообщило, что ВВС Израиля выпустили минимум пять ракет по целям в районе города Масияф на полпути между столицами провинций - городами Тартус и Хама. Кроме того, мощный взрыв был слышен в районе портового города Банияс в 35 км к северу от Тартуса, где находится база российского флота в Сирии. По данным источника агентства, погиб один человек, ранены четверо.

Государственное агентство SANA сообщило, что силы ПВО Сирии сбили пять ракет, запущенных израильскими самолетами, но «Аль-Масдар» со ссылкой на свои источники пишет, что сорвать атаку не удалось.

Израильская газета Haaretz со ссылкой на «Обсерваторию по правам человека в Сирии» написала, что удары наносились по военным целям, находящимся под контролем иранских формирований. Официального заявления Армии обороны Израиля пока не последовало.

Сегодня же сирийская оппозиция сообщила о начале российских бомбардировок в провинции Идлиб, контролируемой вооруженными формированиями оппозиции. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Сечин назвал число получателей корпоративной пенсии «Роснефти»

Ведомости
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В программе негосударственного пенсионного обеспечения «Роснефти» участвуют более 75 000 человек, сообщил главный исполнительный директор нефтяной корпорации Игорь Сечин в интервью ТАСС. Согласно отчетности компании, количество корпоративных пенсионеров «Роснефти» растет – в 2017 г. их было более 72 840, в 2016 г. – около 67 200, в 2015 г. – 62 200.

Программа корпоративных пенсий в «Роснефти» действует с 2000 г., эти выплаты ежегодно индексируются. Сечин сообщил, что «Роснефть» проведет дополнительную единовременную индексацию корпоративных пенсий. «Бывшие сотрудники "Роснефти" получают материальную поддержку: помимо ежегодной индексации корпоративных пенсий компания планирует провести единовременную индексацию пенсий, назначенных до 2010 г.», – сказал он.

По словам Сечина, в 2017 г. взносы «Роснефти» на корпоративные пенсии составили около 6,9 млрд руб., с начала года выплаты неработающим пенсионерам превысили 1,3 млрд руб. В среднем на реализацию программы «Роснефть» тратит более 7,5 млрд руб. в год.

По данным «Роснефти», в 2017 г. взносы компании в учрежденный ею негосударственный пенсионный фонд «Нефтегарант» составили 6,84 млрд руб., пенсионные выплаты – 2,2 млрд руб.

10 самых влиятельных россиян по версии Forbes

Финансы
Новости

ЦБ предложил обязать банки реструктуризировать ипотеку при потере работы заемщиком

Ведомости
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Банк России считает нужным законодательно закрепить право физлица в трудном финансовом положении на реструктуризацию ипотечного кредита на определенных условиях, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Во вторник председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что регулятор обсуждает «право реструктуризации кредита в случае потери работы, может быть, один раз в жизни» применительно к ипотечным заемщикам.

«Существуют сложности, связанные с невозможностью для заемщика, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, осуществить реструктуризацию ипотечного кредита (займа) на время, необходимое ему для восстановления платежеспособности, например, поиска новой работы или выздоровления», - пояснила пресс-служба ЦБ. Интересы заемщика можно защитить, дав ему время восстановить платежеспособность и установив период сниженных платежей на понятных ему условиях, считает ЦБ.

«Защита интересов кредитора может быть обеспечена путем установления ограниченного количества случаев, при наступлении которых у заемщика возникает право на реструктуризацию», - отметили в пресс-службе. ЦБ уточнил, что вопрос о праве заемщика на реструктуризацию ипотеки, включая параметры реструктуризации, требует дополнительного обсуждения с учетом оценки его влияния на банковскую систему.

ЦБ считает, что международный опыт - в частности, Португалии - показывает целесообразность такой системы.

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Политика
Новости

Суд арестовал нового фигуранта по делу миллиардера Магомедова

Ведомости
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Тверской суд Москвы отправил под арест нового фигуранта по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда – бывшего начальника департамента экономической безопасности АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Романа Грибанова, передает «Интерфакс».

По ходатайству следствия Грибанов заключен под стражу до 3 ноября. Он подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Грибанов был задержан в рамках расследования уголовного дела о хищении денег ОЗК «при исполнении контрактов по покупке, поставке, перевалке, накоплению и экспедированию зерновых грузов» – одного из эпизодов преступной деятельности, который вменяется братьям Магомедовым.

Следствие считает, что во главе департамента экономической безопасности и контрольно-ревизионной работы ОЗК Грибанов в период, когда компанией руководил Сергей Поляков (2012 – 2013 гг.), занимался сопровождением контрактов, которые в итоге не были исполнены, а выделенные на них деньги – похищены.

Грибанов заявил о своей непричастности к преступлению и выразил готовность сотрудничать со следствием. «Девять месяцев работы в ОЗК никак не связывают меня с Магомедовыми – я с ними даже не знаком. Лишь единожды я участвовал в совещании с участием Зиявудина Магомедова», – сказал подозреваемый.

Магомедовы были арестованы в конце марта, бизнесменов обвиняют в создании преступного сообщества, хищении и растрате 2,5 млрд руб. бюджетных средств. Отдельно Магомеду Магомедову вменяется незаконное приобретение и хранение оружия. Еще одним обвиняемым по деле проходит экс-директор входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артур Максидов, ему инкриминируется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества на 668 млн руб. Все фигуранты отрицают свою вину.

Российский Forbes оценивает состояние Магомедова в $1,2 млрд (81-е место в рейтинге богатейших россиян за 2018 г.).

Как выглядит миллиардер Зиявудин Магомедов после двух месяцев в СИЗО

Бизнес
Новости

После выброса вредных веществ в Крыму возбуждено уголовное дело

Ведомости
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Главное следственное управление СКР по Крыму возбудило уголовное дело по факту выброса вредных веществ в атмосферу на севере Крыма. Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 000 руб., либо ограничение свободы на срок до двух лет, или принудительные работы на тот же срок, либо лишение свободы до двух лет.

«Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы проверки по факту выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в районе города Армянск Республики Крым», - говорится в сообщении.

Жители Армянска с 24 августа массово жаловались в соцсетях на желтый налет, похожий на ржавчину, окисление металлических поверхностей и опадение листвы. Некоторые сообщали о сыпи и рвоте у детей, першении и болях в горле.

Сегодня, 4 сентября, власти Крыма объявили о превышении ПДК сернистого ангидрида на севере полуострова и остановили на две недели работу крупного химзавода - филиала ООО «Титановые инвестиции» в Армянске. В городе на две недели объявлены каникулы, дошколят с мамами и школьников «в профилактических целях» отправляют на отдых в крымские санатории. Глава Крыма Сергей Аксенов, посетивший сегодня Армянск, заявил, что оснований для введения чрезвычайного положения нет.

Аксенов назвал и источник выбросов - кислотонакопитель титанового предприятия, в который с 1971 г. сбрасываются отходы от производства диоксида титана. Из-за засухи в накопителе осталось всего 1,6 млн куб. м воды из 30 млн куб. м. «Процесс заполнения начнется через полтора-два месяца, нужно проложить трубу», - сказал он во вторник.

Украинские СМИ называют случившееся «экологической катастрофой». Так, ресурс 112.ua написал, что загрязнение воздуха выбросами химзавода фиксировалось и в пограничной Херсонской области Украины. 

Бизнес
Новости

Росздравнадзор нашел нарушения в большинстве проверенных клиник пластической хирургии

Ведомости
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Росздравнадзор нашел нарушения в 67% из 540 проверенных клиник пластической хирургии, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на начальника контрольного управления ведомства Анатолия Шаронова. «То есть две из трех проверенных медицинских организаций работали не по правилам», - пояснил Шаронов. Пока проверены только 45% клиник из намеченных к проверке, отметил он.

При проверках выявлены 70 специалистов, уровень образования которых не соответствовал профессиональному стандарту пластической хирургии. «Помощь людям оказывали специалисты, непонятно что знающие и непонятно чего умеющие», - подчеркнул он. В списке типичных нарушений Росздравнадзор указывал применение незарегистрированных лекарственных средств в большинстве клиник, пластическую хирургию при иных диагнозах и присутствие в лицензии только хирургической косметологии - без пластической хирургии.

Поручение Росздравнадзору о внеплановых проверках клиник пластической хирургии в начале июня дала вице-премьер России Татьяна Голикова. По данным секретариата вице-премьера, только в текущем году зафиксировано шесть летальных случаев после пластических оперативных вмешательств.

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Финансы
Новости

Bloomberg рассказал о рекордном росте зарплат управляющих капиталами в Азии

Ведомости
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Растущая армия миллионеров в Азии привела к рекордному за последние десятилетия росту зарплаты управляющих капиталами в регионе, сообщает Bloomberg. По словам опрошенных агентством банкиров и рекрутеров, согласившиеся переехать в Сингапур и Гонконг менеджеры могут рассчитывать на прибавку к зарплате в 30%.

По данным Credit Suisse, сейчас на два крупнейших банковских центра региона приходится менее 10 000 лицензированных управляющих. Это недостаточно для огромного азиатского рынка, констатирует руководитель Ассоциации управления частным капиталом Гонконга Эми Ло. В связи с этим азиатские банки переманивают управляющих. И в случае прибавки в 20-30% сотрудников тяжело удержать от переезда в Азию, указывает Ло.

Прибавка к базовому окладу для «перебежчиков» в Азии может составить даже 30-45%, отмечает Джеффри Биван из рекрутингового агентства Asia Carbon Search.

В среднем специалист в крупном банке управлял в прошлом году активами в размере $341 млн, согласно данным Asian Private Banker. Те, кто меняют место работы, обычно сохраняют за собой до половины управляемого капитала, отмечает Bloomberg.

Азиатский рынок очень голоден, подчеркивает руководитель направления Китая и Северной Азии в Банке Сингапура Деррик Тан. Наибольший спрос наблюдается на специалистов со знанием китайского языка. Bloomberg обращает внимание, что в Китае количество миллионеров составляет около 1,2 млн, причем большинство из них являются новичками в сфере персонального банкинга.

Бизнес
Новости

РЖД прокомментировала планы создания Южного вокзала в Москве

Ведомости
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ОАО «Российские железные дороги» не будет строить в Москве новый Южный вокзал, но не отказывается от развития этого направления. Об этом железнодорожная монополия сообщила во вторник.

«Компания активно развивает сообщение с югом России, растущее год от года. Для этого рассматриваются различные варианты ускорения поездов южного направления, что потребует развития инфраструктуры и может привести к изменению станций прибытия и отправления ряда поездов. В частности, поезда южного направления могут быть перераспределены между московскими вокзалами», - сообщил представитель РЖД.

Сегодня РБК написало о планах РЖД до 2025 г. создать объединенный Южный вокзал на базе Павелецкого, переключив на него все поезда этих направлений, включая Крым. Но для этого понадобится электрифицировать два участка железных дорог, что обойдется в 100 млрд руб. Издание также напомнило о планах РЖД реконструировать Павелецкий вокзал, которые оценивались в сумму до 1,6 млрд руб.

Представитель РЖД уточнил, что в технико-экономическом обосновании (ТЭО) шла речь о переводе направления Москва – Ожерелье – Елец – Грязи на преимущественно пассажирское сообщение. Это позволит при минимальных вложениях увеличить скорость движения поездов, сократить время в пути, увеличить пропускную способность линии. Именно для этого необходима электрификация участков Ожерелье – Узловая – Елец и Ртищево – Кочетовка. «В перспективе на период до 2030 г. объем движения пассажирских поездов на этом участке может увеличиться с 17 до 65 пар поездов в сутки», – сказал представитель компании.

«Вопросы развития вокзальных комплексов Москвы не оценивались в рамках данного ТЭО, решения по конкретным проектам будут приниматься по итогам обсуждения в рамках совместной рабочей группы с правительством Москвы», – отметил он.

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Бизнес
Новости

Ликсутов: первый регулярный речной рейс появится в Москве через три года

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Через три года в Москве появится первый речной регулярный рейс, сообщил сегодня заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, идеологическую часть проекта подготовила Высшая школа экономики. Маршрут протяженностью 10 км пройдет от Мневников до Киевского вокзала: будет семь остановок, путь туда и обратно займет 104 минуты. Провозная способность этого вида транспорта составит 1500 пассажиров в час. Сообщение планируется сделать регулярным - с интервалом в 4-6 минут.

Речные суда закажет правительство Москвы, экономику проекта еще предстоит просчитать, сообщил Ликсутов. Тарифы, сказал он, еще обсуждаются, но заплатить за проезд по Москве-реке можно будет транспортной картой «Тройка».

Представитель столичного департамента транспорта уточнил, что маршрут Мневники - Киевский вокзал через Москва-сити будет запущен в навигацию 2021 г. Запланированная вместимость судов - 100 человек, интервал - четыре минуты. «С его запуском получится создать новые транспортные связи – причалы находятся в пешей доступности от станций метро, МЦК и остановок наземного транспорта. Маршрут проходит вдоль строящихся жилых комплексов и охватывает четыре района города: Хорошево-Мневники, Филевский парк, Пресненский, Дорогомилово», - сказал чиновник.

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение разработать проект регулярных речных пассажирских перевозок еще в 2011 г. Расчетный пассажиропоток этого вида транспорта, не подверженного пробкам, в столице должен был достигнуть 9 млн человек в год. Свои предложения тогда представили четыре компании, в числе которых оказалось ООО «Производственно-инжиниринговая компания «Модернизация речного транспорта» (МРТ). 24% этой компании принадлежало Роману Путину - сыну двоюродного брата президента России Владимира Путина Игоря Путина.

Весной этого года главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сказал, что развитие регулярного речного транспорта в столице ограничится центром - между Мневниками и Коломенским. Причина - шлюзы, преодоление которых отнимает значительное время. Речь может идти о речном сообщении между центром Москвы и районами Москва-сити и ЗИЛ, отметил Кузнецов.

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Бизнес
Новости

Societe Generale оценил размер возможного штрафа за нарушение санкций США

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Один из крупнейших французских банков Societe Generale оценивает в 1,1 млрд евро ($1,27 млрд) размер возможного штрафа со стороны властей США за нарушение санкционного режима, передает Reuters со ссылкой на сообщение банка.

«Societe Generale ожидает, что размер штрафа, связанного с санкциями США, будет практически полностью покрыт резервами, выделенными на урегулирование претензий», – указывают в банке. В общей сложности кредитная организация зарезервировала на покрытие возможных штрафов 1,43 млрд евро.

В сообщении уточняется, что речь идет о расследовании США в отношении некоторых долларовых операций банка, в которых участвовали находящиеся под санкциями США страны. Конкретные страны банк не называет.

В июне Societe Generale согласился выплатить $1,3 млрд регуляторам в США и Франции, чтобы прекратить споры, касающиеся транзакций через Ливию и предполагаемого мошенничества с лондонской межбанковской ставкой Libor.

10 крупнейших банков континентальной Европы

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