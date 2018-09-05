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Бизнес
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В России могут ввести минимальную цену на пиво

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Росалкогольрегулирование планирует обсудить с Минфином введение минимальной розничной цены на пиво. Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель службы Игорь Алешин.

«Мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», – заявил Алешин. По его словам, с предложением ввести минимальную цену на пиво к нему обращались участники пивоваренного рынка.

Сам Алешин считает введение маркировки всей пивоваренной продукции логичным и правильным. Однако он отметил, что это не должно привести к перебоям с производством или поставками. К изменениям надо тщательно подготовиться, сказал Алешин. «Мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары», – добавил он.

В России пока установлены только минимальные цены на более крепкий алкоголь: водку, коньяк и др. Например, минимальная розничная цена на водку крепостью от 37 до 38 градусов составляет 206 руб. за 0,5 л.

В июле премьер Дмитрий Медведев отправил руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна в отставку по собственному желанию. Тогда же Росалкогольрегулирование возглавил Алешин. Одна из задач нового руководителя решить проблему производства напитков с добавлением этилового спирта, продающихся в рознице под видом пивных напитков, рассказывал «Ведомостям» собеседник, близкий к алкогольной компании.

Названы самые трезвые регионы России

Политика
Новости

Полиция США раскрыла причину ареста основателя ритейлера JD.com

Ведомости
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Китайский миллиардер, основатель и гендиректор JD.com, Лю Цяндун был арестован из-за заявления об изнасиловании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет полиции Миннеаполиса.

Предполагаемое преступление произошло в час ночи по местному времени в пятницу, 31 августа, уточняет агентство. Reuters напоминает, что арестовали Цяндуна в Миннеаполисе позже вечером в этот же день.

Однако вскоре миллиардера отпустили из-под стражи. Бизнесмен уже вернулся в Китай. Ранее точная причина задержания Цяндуна не раскрывалась. Было только известно, что правоохранительные органы получили жалобу на противоправные действия сексуального характера со стороны миллиардера.

Китайский бизнесмен отрицает какие-либо правонарушения, приводит Reuters слова его адвоката Эрл Грея. Адвокат также считает, что какие-либо обвинения не будут предъявлены его клиенту. «Нет никаких правдоподобных или достоверных доказательств», – цитирует Грея The Wall Street Journal.

JD.com - один из лидеров китайской отрасли интернет-коммерции. Штаб-квартира компании находится в Китае. Личное состояние Цяндуна Forbes оценивает в $10,8 млрд.

Десять логотипов компаний с образом собаки

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Технологии
Новости

«Яндекс» запустил платформу для облачных IT-услуг

Ведомости
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«Яндекс» запустил облачную платформу «Яндекс.Облако». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя сервиса Яна Лещинского.

«Яндекс.Облако» – это платформа, которая позволяет компаниям из разных сфер разрабатывать и поддерживать веб-приложения и сервисы. Новый проект протестировали более 50 компаний. Например, «Тинькофф банк», X5 Retail Group, S7, отмечает ТАСС. По словам Лещинского, они остались «удовлетворены продуктом».

Сейчас сервис к «Яндекс.Облаку» можно получить, оставив заявку на сайте. До конца года доступ к платформе будет открыт для всех.

Пока сервис будет работать в России, но в дальнейших планах «Яндекс.Облака» международная экспансия, сказал Лещинский. Сервис собирается составить конкуренцию аналогичным продуктам западных компаний – Microsoft Azure и Google Cloud Platform.

Весной подобный проект запустил Сбербанк – SberCloud, а до этого и «Ростелеком». Представитель оператора Инна Губарева ранее рассказывала «Ведомостям», что до насыщения рынка еще далеко, а у разных участников разная специализация.

Какие раритеты можно увидеть в музее «Яндекса»

Технологии
Новости

Правительство отложило внедрение 5G в России до конца 2021 года

Ведомости
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Правительство России решило перенести сроки внедрения мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова. По его словам, коммерческая эксплуатация 5G в крупных городах может начаться к концу 2021 г.

«Моя личная точка зрения состоит в том, что 5G - это история, в которой коммерческий запрос на нее должен созреть. Технология уже появилась, а запрос на нее внутри экономики должен родиться», – заявил Акимов.

Сети 5G должны быть развернуты во всех городах России с населением от 1 млн человек к 2020 г., говорилось в программе «Цифровая экономика». Тестировать частоты для 5G в России, возможно, будут только «Мегафон» и «Ростелеком», писал «Коммерсантъ». Позже стало известно, что «Мегафон» приобрел частоты для 5G.

5G позволяет подключаться к интернету на скорости втрое большей, чем в сетях четвертого поколения (LTE), - до 1 Гбит/с. В течение пяти лет расходы российских операторов на внедрение 5G составят примерно 300 млрд руб., подсчитывала ранее операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах миллиардера Керимова купить «Детский мир»

Ведомости
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Структуры российского сенатора Сулеймана Керимова, чье состояние Forbes оценивает в $6,4 млрд, могут выкупить пакет АФК «Система» в «Детском мире». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, Керимов начал интересоваться покупкой детского ритейлера около года назад. Однако после его задержания в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 г. процесс остановился, продолжает «Коммерсантъ». Власти Франции подозревали сенатора в уклонении от уплаты налогов, но сняли обвинения с него в июне, после чего переговоры сенатора с «Системой» начались снова, утверждает один из источников. Представитель семьи Керимова сказал «Коммерсанту», что переговоров нет.

«Детский мир» – крупнейший российский ритейлер детских товаров. АФК «Система» основной владелец компании с долей в 52,1%. Еще 14,03% ритейлера находятся у Российско-китайского инвестиционного фонда, остальное – в свободном обращении. В первом полугодии 2018 г. «Детский мир» увеличил чистую прибыль на 46,2% до 1,031 млрд руб., выручка выросла на 14,2% до 48,1 млрд руб. (все данные по МСФО). По итогам торгов на Московской бирже на 4 сентября капитализация «Детского мира» составляет 66,84 млрд руб.

На покупку контрольной доли АФК «Система» в «Детском мире» есть претенденты, говорил в августе основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков. «Там их семь», – заявил он (цитата по ТАСС). Однако кто именно – Евтушенков не раскрыл. За два месяца до этого президент «Системы» Андрей Дубовсков говорил, что компания продаст «Детский мир», если за него предложат хорошую премию. По словам Дубоскова, более определенно продажу корпорация будет готова обсуждать осенью.

Восемь крупнейших сделок прошлого года

Бизнес
Новости

Абрамович продал часть своего пакета в Crispian замдиректору Millhouse

Ведомости
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Российский миллиардер Роман Абрамович снизил долю в Crispian до 49,95%, продав 0,05% заместителю гендиректора Millhouse Давиду Давидовичу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные кипрского реестра.

По данным газеты, представляющая интересы Абрамовича Protonius Investments Ltd продала 0,05% в Crispian из своего пакета в 50% Давидовичу 17 августа. Снижение доли в Crispian ниже 50% может быть связано с попыткой Абрамовича избежать возможных санкций США, приводит «Коммерсант» мнения нескольких юристов.

Crispian вместе с аффилированными структурами до весны владела 6,37% «Норникеля». В конце марта Whiteleave Владимира Потанина купила 2,1% акций «Норникеля» у Crispian. Однако эта сделка была аннулирована Высоким судом Лондона по иску UC Rusal Олега Дерипаски.

Ранее стало известно, что Абрамович и другие совладельцы Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов разделили доли в компании. Они владели долями в металлургической и горнодобывающей компании через Lanebrook Limited. Ей принадлежало 62,74% акций. С 3 сентября доля последней снижена до нуля. Компания Абрамова и Фролова Crosland Global стала владельцем 31,37% акций Evraz, а Greenleas International Holdings Абрамовича получила 30,52%. Косвенные доли совладельцев Evraz не изменились. Абрамов и Фролов продолжают владеть 20,92 и 10,45% соответственно, Абрамович – 30,52%. Эти перемены носят технический характер, пояснил «Ведомостям» представитель Evraz. Однако инвестбанкир крупного банка и собеседник в международной инвесткомпании отмечают, что Абрамович решил вывести Evraz из-под удара на случай своего попадания в санкционный список США.

Весной у Абрамовича, чье состояние Forbes оценивает в $10,8 млрд, начались проблемы с продлением британской визы инвестора, по которой он приезжал в Лондон. После этого бизнесмен получил израильский паспорт. По нему можно находиться в Великобритании не более 90 дней в полгода.

В апреле Минфин США ввел санкции против 26 человек из России. Среди них – Дерипаска, член Совета Федерации Сулейман Керимов, предправления ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.

Кто попал под новые санкции США

Бизнес
Новости

Михайловский ГОК восстановил производство после аварии на газопроводе

Ведомости
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Фабрика окомкования (ФОК) Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) возобновила производство окатышей после восстановления подачи газа, сообщил «Ведомостям» представитель «Металлоинвеста».

Вынужденная остановка производства окатышей не окажет влияния на поставку продукции потребителям «Металлоинвеста» за счет имеющихся складских запасов, подчеркивают в компании. По предварительным оценкам, компания не ожидает заметных потерь в производстве из-за инцидента.

Ранее во вторник Михайловский ГОК остановил работу ФОК из-за прекращения подачи газа на производственную линию в результате аварии. Остальные мощности предприятия – дробильно-сортировочная и обогатительные фабрики и флотационный цех – продолжили работу в штатном режиме.

Главное управление МЧС по Курской области сообщило, что рано утром во вторник была прекращена подача газа от газораспределительной станции «Железногорск» на предприятия города Железногорска и Михайловский ГОК. Перед этим, в 05.40 мск 4 сентября, в МЧС поступило сообщение о падении давления на газораспределительной станции из-за порыва подземного трубопровода. В результате аварии никто не погиб и не пострадал. От газоснабжения были временно отключены 12 сельских населенных пунктов – всего 1800 абонентов.

Михайловский ГОК – второй по величине после Лебединского ГОКа комплекс по добыче и обогащению железной руды в России, обеспечивает около 18% производства железорудного концентрата и аглоруды в стране.

Самые производительные компании из отраслевых групп

Политика
Новости

МИД Великобритании: ОЗХО подтвердила применение «Новичка» в Эймсбери

Ведомости
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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила версию властей Великобритании о том, что британцы Дон Стерджесс и Чарли Роули стали жертвами нервно-паралитического вещества «Новичок», которым ранее были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает британский МИД.

В сообщении ОЗХО говорится, что проведенный анализ подтверждает идентичность токсичного химиката в обоих случаях, однако название «Новичок» в заявлении не приводится. В ОЗХО поясняют, что название и структура идентифицированного яда содержатся в докладе для стран – участников организации.

Против двух британцев был применен «тот же токсичный химикат», что и обнаруженный в образцах биоматериала и окружающей среде при исследовании отравления Скрипалей и помогавшего им полицейского Николаса Бейли, указывают в ОЗХО. В то же время в организации отмечают, что специалистам не удалось определить, относятся ли образцы вещества в обоих случаях к одной и той же партии. Найденная в доме Роули емкость, в которой содержался яд, хранилась в неизвестных условиях, а сделанные при анализе отравления Скрипалей пробы также подтверглись воздействию окружающей среды и влаги, объяснили в ОЗХО.

Скрипали пострадали от боевого яда класса «Новичок» в начале марта в английском Солсбери. Они выжили и были выписаны из больницы, как и нашедший их сотрудник полиции. Британские власти возложили ответственность за отравление на Россию. В конце июня новыми жертвами отравления в близлежащем к Солсбери Эймсбери стали Стерджес и ее друг Роули. Женщину врачам спасти не удалось, и она скончалась. Состояние Роули через какое-то время пошло на поправку, однако затем он вновь был госпитализирован. По данным Скотленд-Ярда, пара касалась контейнера, в котором хранилось предназначавшееся для Скрипаля отравляющее вещество. Яд мог находиться во флаконе из-под духов, который полицейские обнаружили в доме Роули. Мужчина нашел флакон на улице и решил подарить его Стерджес, которая побрызгала содержимое емкости на лицо и руки, рассказывал сам Роули.

К выводу, что в Солсбери и Эймсбери использовался идентичный яд, ранее пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Дауне.

«Безрассудство российского государства в применении нервного агента на территории Великобритании и полное пренебрежение к безопасности населения является ужасным и безответственным», – заявил министр иностранных дел Джереми Хант. Он подчеркнул важность глобального запрета на химическое оружие. Британский МИД просит ОЗХО опубликовать резюме по итогам проведенного исследования и предоставить отчет всем странам – участникам Конвенции о запрещении химического оружия.

Москва отрицает предъявленные Лондоном обвинения в причастности к отравлениям и сам факт наличия на территории страны химического оружия.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
Новости

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Ведомости
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Израиль во вторник, 4 сентября, нанес ракетный удар по целям в контролируемых правительством Сирии провинциях Хама и Тартус, пишут сирийские СМИ.

Агентство «Аль-Масдар» сообщило, что ВВС Израиля выпустили минимум пять ракет по целям в районе города Масияф на полпути между столицами провинций - городами Тартус и Хама. Кроме того, мощный взрыв был слышен в районе портового города Банияс в 35 км к северу от Тартуса, где находится база российского флота в Сирии. По данным источника агентства, погиб один человек, ранены четверо.

Государственное агентство SANA сообщило, что силы ПВО Сирии сбили пять ракет, запущенных израильскими самолетами, но «Аль-Масдар» со ссылкой на свои источники пишет, что сорвать атаку не удалось.

Израильская газета Haaretz со ссылкой на «Обсерваторию по правам человека в Сирии» написала, что удары наносились по военным целям, находящимся под контролем иранских формирований. Официального заявления Армии обороны Израиля пока не последовало.

Сегодня же сирийская оппозиция сообщила о начале российских бомбардировок в провинции Идлиб, контролируемой вооруженными формированиями оппозиции. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Сечин назвал число получателей корпоративной пенсии «Роснефти»

Ведомости
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В программе негосударственного пенсионного обеспечения «Роснефти» участвуют более 75 000 человек, сообщил главный исполнительный директор нефтяной корпорации Игорь Сечин в интервью ТАСС. Согласно отчетности компании, количество корпоративных пенсионеров «Роснефти» растет – в 2017 г. их было более 72 840, в 2016 г. – около 67 200, в 2015 г. – 62 200.

Программа корпоративных пенсий в «Роснефти» действует с 2000 г., эти выплаты ежегодно индексируются. Сечин сообщил, что «Роснефть» проведет дополнительную единовременную индексацию корпоративных пенсий. «Бывшие сотрудники "Роснефти" получают материальную поддержку: помимо ежегодной индексации корпоративных пенсий компания планирует провести единовременную индексацию пенсий, назначенных до 2010 г.», – сказал он.

По словам Сечина, в 2017 г. взносы «Роснефти» на корпоративные пенсии составили около 6,9 млрд руб., с начала года выплаты неработающим пенсионерам превысили 1,3 млрд руб. В среднем на реализацию программы «Роснефть» тратит более 7,5 млрд руб. в год.

По данным «Роснефти», в 2017 г. взносы компании в учрежденный ею негосударственный пенсионный фонд «Нефтегарант» составили 6,84 млрд руб., пенсионные выплаты – 2,2 млрд руб.

10 самых влиятельных россиян по версии Forbes

Финансы
Новости

ЦБ предложил обязать банки реструктуризировать ипотеку при потере работы заемщиком

Ведомости
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Банк России считает нужным законодательно закрепить право физлица в трудном финансовом положении на реструктуризацию ипотечного кредита на определенных условиях, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Во вторник председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что регулятор обсуждает «право реструктуризации кредита в случае потери работы, может быть, один раз в жизни» применительно к ипотечным заемщикам.

«Существуют сложности, связанные с невозможностью для заемщика, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, осуществить реструктуризацию ипотечного кредита (займа) на время, необходимое ему для восстановления платежеспособности, например, поиска новой работы или выздоровления», - пояснила пресс-служба ЦБ. Интересы заемщика можно защитить, дав ему время восстановить платежеспособность и установив период сниженных платежей на понятных ему условиях, считает ЦБ.

«Защита интересов кредитора может быть обеспечена путем установления ограниченного количества случаев, при наступлении которых у заемщика возникает право на реструктуризацию», - отметили в пресс-службе. ЦБ уточнил, что вопрос о праве заемщика на реструктуризацию ипотеки, включая параметры реструктуризации, требует дополнительного обсуждения с учетом оценки его влияния на банковскую систему.

ЦБ считает, что международный опыт - в частности, Португалии - показывает целесообразность такой системы.

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд арестовал нового фигуранта по делу миллиардера Магомедова

Ведомости
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Тверской суд Москвы отправил под арест нового фигуранта по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда – бывшего начальника департамента экономической безопасности АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Романа Грибанова, передает «Интерфакс».

По ходатайству следствия Грибанов заключен под стражу до 3 ноября. Он подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Грибанов был задержан в рамках расследования уголовного дела о хищении денег ОЗК «при исполнении контрактов по покупке, поставке, перевалке, накоплению и экспедированию зерновых грузов» – одного из эпизодов преступной деятельности, который вменяется братьям Магомедовым.

Следствие считает, что во главе департамента экономической безопасности и контрольно-ревизионной работы ОЗК Грибанов в период, когда компанией руководил Сергей Поляков (2012 – 2013 гг.), занимался сопровождением контрактов, которые в итоге не были исполнены, а выделенные на них деньги – похищены.

Грибанов заявил о своей непричастности к преступлению и выразил готовность сотрудничать со следствием. «Девять месяцев работы в ОЗК никак не связывают меня с Магомедовыми – я с ними даже не знаком. Лишь единожды я участвовал в совещании с участием Зиявудина Магомедова», – сказал подозреваемый.

Магомедовы были арестованы в конце марта, бизнесменов обвиняют в создании преступного сообщества, хищении и растрате 2,5 млрд руб. бюджетных средств. Отдельно Магомеду Магомедову вменяется незаконное приобретение и хранение оружия. Еще одним обвиняемым по деле проходит экс-директор входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артур Максидов, ему инкриминируется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества на 668 млн руб. Все фигуранты отрицают свою вину.

Российский Forbes оценивает состояние Магомедова в $1,2 млрд (81-е место в рейтинге богатейших россиян за 2018 г.).

Как выглядит миллиардер Зиявудин Магомедов после двух месяцев в СИЗО