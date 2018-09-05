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В России могут ввести минимальную цену на пиво

Росалкогольрегулирование планирует обсудить с Минфином введение минимальной розничной цены на пиво. Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель службы Игорь Алешин.

«Мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», – заявил Алешин. По его словам, с предложением ввести минимальную цену на пиво к нему обращались участники пивоваренного рынка.

Сам Алешин считает введение маркировки всей пивоваренной продукции логичным и правильным. Однако он отметил, что это не должно привести к перебоям с производством или поставками. К изменениям надо тщательно подготовиться, сказал Алешин. «Мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары», – добавил он.

В России пока установлены только минимальные цены на более крепкий алкоголь: водку, коньяк и др. Например, минимальная розничная цена на водку крепостью от 37 до 38 градусов составляет 206 руб. за 0,5 л.

В июле премьер Дмитрий Медведев отправил руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна в отставку по собственному желанию. Тогда же Росалкогольрегулирование возглавил Алешин. Одна из задач нового руководителя решить проблему производства напитков с добавлением этилового спирта, продающихся в рознице под видом пивных напитков, рассказывал «Ведомостям» собеседник, близкий к алкогольной компании.

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