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«Туполев» сообщил предварительные характеристики сверхзвукового самолета

Предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому самолету находятся на стадии завершения, есть предварительное понимание по цене и характеристикам, сообщил «РИА Новости» заместитель гендиректора ПАО «Туполев» Валерий Солозобов.

По предварительным оценкам, в самолете будет около 30 посадочных мест, взлетная масса составит примерно 70 т, а крейсерская скорость будет в диапазоне от 1500 до 2200 км/ч. По словам Солозобова, сейчас прорабатываются две основные версии самолета – с крылом фиксированной и изменяемой геометрии.

В первые годы производства самолет будет стоить чуть дороже дозвукового дальнемагистрального Ту-214, выпускаемого сейчас на Казанском авиазаводе малыми сериями в специализированных модификациях, добавил Солозобов.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия не стоит на месте в вопросе создания гражданского сверхзвукового самолета. По его словам, главная проблема сверхзвуковой авиации – это преодоление звукового барьера.

В январе президент Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация сообщала, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть использованы наработки и технологии, применяемые в Ту-160.

Ту-160 является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самолетом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу (275 т).

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