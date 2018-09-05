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«Интерфакс»: Минфин заложил в бюджетные проектировки рост дивидендов «Газпрома» в три раза

Минфин рассчитывает на трехкратный рост дивидендов «Газпрома» в 2019-2021 гг. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник, знакомый с бюджетными проектировками на 2019-2021 гг.

По данным собеседника агентства, в бюджет планируется заложить дивиденды госкомпаний исходя из 50% их чистой прибыли по МСФО. С учетом этого требования и доли Росимущества в «Газпроме» в 38,37% Минфин ожидает, что получит от монополии 215 млрд руб. в следующем году, 216,2 млрд – в 2020 г. и 226,3 млрд в 2021 г. По расчетам «Интерфакса», это примерно 24-25 руб. на акцию, то есть в три раза больше, чем компания выплатила по итогам 2017 г. (8,04 руб. на акцию).

В случае такого роста общие расходы «Газпрома» на выплату дивидендов вырастут со 190 млрд руб. в 2018 г. до 560 млрд руб. в 2019 г., 564 млрд – в 2020 г. и 590 млрд – в 2021 г. По итогам 2017 г. монополия направила на дивиденды около 26% чистой прибыли.

Исходя из прогноза дивидендов, ожидаемая прибыль «Газпрома» в 2018-2020 гг. составит 1,2 трлн, 1,13 трлн и 1,18 трлн руб. соответственно. Ранее Минфин ожидал, что в 2018 г. и 2019 г. прибыль «Газпрома» составит 739 млрд и 717 млрд руб. Таким образом, оценка прибыли на эти два года была повышена на 52% и 57%.

Представитель Минфина отказался от комментариев.

В конце августа начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников допустил, что по итогам 2018 г. компания может увеличить дивиденды. Однако он сразу же оговорился, что приоритетом являются расходы на инвестпрограмму и снижение долговой нагрузки. «Газпром» завершает инвестиционный цикл в 2019 г., поэтому увеличенные дивиденды стоит ожидать по итогам 2020 г., подчеркнул Иванников.

Минфин не один год пытался добиться от госкомпаний направлять на дивиденды половину прибыли. Однако «Газпром» всегда платил меньше, объясняя это необходимостью вести масштабные стройки – среди них строительство газопроводов «Сила Сибири», «Турецкий поток», «Северный поток – 2».

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