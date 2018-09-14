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«Алроса» выставила на аукцион коллекцию цветных бриллиантов

Алмазодобывающая компания «Алроса» выставила на аукцион в Гонконге первую в своем роде коллекцию цветных бриллиантов True colours. Она состоит из 250 драгоценных камней разных форм и оттенков. Впоследствии компания планирует сделать такие аукционы регулярными.

Ожидается, что самыми дорогими лотами станут 11-каратный бриллиант редкого желтого оттенка (fancy vivid yellow), оранжево-желтый овальный бриллиант весом более 15 карат и 11-каратный кушон благородного сиреневого цвета (deep purple-pink). По данным Геммологического института Америки, этот сиреневый камень является самым большим в своем цвете за всю историю.

«Алроса» добывает не менее 7000 карат цветных алмазов в год, сообщила компания. Такие камни попадаются на всех месторождениях «Алросы», но чаще всего они встречаются на месторождении «Алмазы Анабара» в Якутии и в карьере «Севералмаз» в Архангельской области.

В августе «Алроса» провела аукцион по продаже бриллианта «Династия» весом 51,38 карата — самого дорогого бриллианта компании. Его приобрел ювелирный дом Mouawad Group. Стоимость бриллианта вместе с коллекцией камней, в которую он входил, составила $10 млн. Сколько стоил сам камень «Династия», а сколько – остальная коллекция, не уточняется.