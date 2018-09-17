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Суд взыскал почти 30 млрд рублей с «Тракторных заводов» в пользу ВЭБа

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Внешэкономбанка (ВЭБ) о взыскании с концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) 29,94 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Из этой суммы 15 млрд руб. приходятся на основной долг, 11,4 млрд руб. – это проценты за пользование кредитом, еще 1,36 млрд руб. – неустойка по долгу, оставшиеся 2,17 млрд руб. – неустойка по процентам.

Эта сумма солидарно взыскивается с компании корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», а также с Агромашхолдинга, Волгоградского тракторного завода, Владимирского моторно-тракторного завода, Красноярского завода комбайнов, Курганского машиностроительного завода и других предприятий, входящих в КТЗ.

ВЭБ выдал КТЗ кредит в 2010 г. по программе реструктуризации задолженности концерна и его предприятий и снижения долговой нагрузки. К тому моменту общая кредиторская задолженность холдинга, которым владели Михаил Болотин (80%) и Альберт Баков (20%), составляла 36 млрд руб.

План предусматривал, что ВЭБ как главный кредитор получал в собственность военный дивизион КТЗ и передавал его в управление госкорпорации «Ростех». Болотин и Баков получали контроль над гражданским сегментом КТЗ, но ход оздоровления этих активов должен был контролировать ВЭБ.

Однако провести оздоровление предприятий КТЗ не удалось. В 2016 г. долг холдинга составлял 85,4 млрд руб., в том числе 58,5 млрд руб. перед ВЭБом. «Ростех» выступил за банкротство КТЗ и его предприятий, это решение поддержал наблюдательный совет ВЭБа.

Сейчас основные активы КТЗ находятся под контролем «Ростеха», до конца года будет решен вопрос о частном инвесторе в гражданский сегмент КТЗ. В начале сентября Баков по иску Бинбанка был признан банкротом, с Болотиным банк продолжает переговоры.

В начале сентября два иска к КТЗ подал единственный в России производитель боевых машин пехоты — Курганский машиностроительный завод. Он требует взыскать с концерна 2,7 млрд руб. Другие подробности исковых заявлений неизвестны.