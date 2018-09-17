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Акции UC Rusal дорожали на 15% после заявления минфина США

Акции UC Rusal на Московской бирже дорожали на 15% после того, как управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC) разъяснило ограничения, введенные в отношении компаний Олега Дерипаски.

В 14.31 мск акция UC Rusal на Московской бирже стоила 26,88 руб., подорожав на 15%. На Гонконгской фондовой бирже акции компании дорожали на 3,19% до 1,94 гонконгского доллара (16,78 руб.) по данным на то же время.

Ранее OFAC выпустила разъяснение, согласно которому гражданам США и их партнерам можно заключать с UC Rusal и другими компаниями Дерипаски, находящимися в санкционном списке, новые контракты. Но разрешение действует только для тех компаний, которые уже несколько лет подряд закупали товары и услуги UC Rusal, группы ГАЗ или других компаний Дерипаски, а также предоставляли им услуги технического обслуживания.

Олег Дерипаска и несколько подконтрольных ему компаний, в том числе и UC Rusal, попали под санкции минфина США в апреле текущего года.

Кто попал под новые санкции США