Бизнес

Новости

«Газпром» направит на дивиденды за 2018 год менее половины чистой прибыли

«Газпром» и еще одна государственная компания направят на дивиденды за 2018 г. менее 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

«По "Газпрому" решение принято — они заплатят меньше, чем 50%. Еще у нас принято несистемное решение, непринципиальное — "Газпром" меньше заплатит и еще одна компания», — сказал Силуанов (его цитирует ТАСС). Название второй компании вице-премьер не уточнил. Он отметил, что других исключений не будет.

В апреле правление «Газпрома» предложило совету директоров сохранить дивиденды за прошлый год на уровне 2016 г. — 8,04 руб. за акцию, или 190 млрд руб., то есть около 26% чистой прибыли по МСФО. Совет директоров и собрание акционеров одобрили это решение. В августе топ-менеджер «Газпрома» допустил, что по итогам нынешнего года компания может увеличить дивиденды.

Идея обязать все госкомпании платить акционерам 50% чистой прибыли появилась несколько лет назад. Но «Газпром» всегда платил меньше, объясняя это необходимостью вести масштабные стройки — среди них строительство «Силы Сибири», «Турецкого потока», «Северного потока — 2».

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям