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Bloomberg сообщил о возврате бизнесменами активов в Россию

Американские санкции вынуждают российских предпринимателей поспешно переводить свои активы в российские банки, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Поспешный вывод средств начался после того, как компании Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга потеряли миллиарды за считанные часы из-за «жесточайших санкций», сообщает агентство.

В начале апреля Вашингтон ввел санкции в отношении ряда российских бизнесменов и связанных с ними компаний. В частности, в список попали UC Rusal, En+, «Ренова», Группа ГАЗ.

«Это событие показало, как международный бизнес можно за одно мгновение поставить на колени. Это по-настоящему открыло глаза многим магнатам», — сказал Bloomberg стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов.

Как отмечает агентство, оценить масштабы возврата средств в Россию пока сложно. Факт возвращения капиталов, по мнению Bloomberg, подтверждает то, что Сбербанк недавно сообщил о росте объемов корпоративных вкладов в период с января по август на $98 млрд.

Кроме того, новые санкции привели к тому, что российские предприниматели начинают отказываться от расчетов в долларах и пытаются перейти на другие валюты в торговле с иностранными партнерами, пишет агентство. Таким образом, администрация президента Дональда Трампа «помогает Владимиру Путину достичь цели, которой ему не удавалось добиться в течение почти 20 лет», — заставить миллиардеров перевести свои активы в Россию, отмечает Bloomberg.

Кто попал под новые санкции США