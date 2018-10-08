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Медведев распорядился продать из госфонда 1,5 млн т зерна

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился продать 1,5 млн т зерна из государственного интервенционного фонда. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

В распоряжении говорится, что в 2018–2019 гг. будет продано 1,5 млн т пшеницы, ржи и фуражного ячменя на внутреннем российском рынке или на экспорт.

Ранее об инициативе Минсельхоза продать зерно из госфонда с целью регулирования цен «Ведомостям» рассказали два участника зернового рынка и подтвердил представитель министерства. По его словам, это позволит сбалансировать расходы бюджета на обслуживание фонда и оказать регулирующее воздействие на рынок. В то же время он предупреждал, что Минсельхоз может начать продавать зерно из фонда, если цена на внутреннем рынке продолжит расти.

Из-за неблагоприятных погодных условий в этом году в России аналитики прогнозируют урожай зерновых в 110 млн т, а Минсельхоз – 100 млн т.

Обычно осенью, когда зерно нового урожая поступает на рынок, цены на него снижаются и государство закупает его, чтобы поддержать аграриев. Когда зерна не хватает, государство продает зерно из госфонда животноводам и переработчикам, чтобы не допустить роста цен.