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Россельхознадзор попросил «Черкизово» усилить систему внутреннего контроля

Россельхознадзор попросил группу «Черкизово» усилить внутренний контроль качества и безопасности продукции. Об этом заявил руководитель службы Сергей Данкверт, сообщает «Интерфакс».

«Мы просто выработали механизм, чтобы они помимо своей лаборатории еще использовали нашу центральную научно-методическую лабораторию для того, чтобы осуществлять систему внутреннего контроля. То есть мы попросили усилить систему внутреннего контроля», – сказал Данкверт. По его словам, на прошлом неделе он встречался с гендиректором «Черкизово» Сергеем Михайловым, а также в среду с одним из директоров группы «Черкизово».

Ранее Россельхознадзор обратился в суд с просьбой приостановить работу Петелинской птицефабрики, входящей в группу «Черкизово», либо оштрафовать предприятие на сумму от 700 000 до 1 млн руб. Причина – повторное выявлении в продукции компании сальмонеллы и листерии. В мае 2018 г. по этой же причине Петелинскую птицефабрику оштрафовали на 300 000 руб. Суд назначил рассмотрение дела на 1 ноября.

Петелинская птицефабрика специализируется на производстве охлажденного мяса птицы под брендом «Петелинка», сказано на сайте «Черкизово». Это крупнейший производитель в Москве и Московской области, ее мощность – около 56 000 т мяса птицы в живом весе в год, говорится там же. «Черкизово» – лидер по производству мяса птицы в России, в 2017 г. группа выпустила 615 000 т.

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