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Бизнес
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Россельхознадзор попросил «Черкизово» усилить систему внутреннего контроля

Ведомости
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Россельхознадзор попросил группу «Черкизово» усилить внутренний контроль качества и безопасности продукции. Об этом заявил руководитель службы Сергей Данкверт, сообщает «Интерфакс».

«Мы просто выработали механизм, чтобы они помимо своей лаборатории еще использовали нашу центральную научно-методическую лабораторию для того, чтобы осуществлять систему внутреннего контроля. То есть мы попросили усилить систему внутреннего контроля», – сказал Данкверт. По его словам, на прошлом неделе он встречался с гендиректором «Черкизово» Сергеем Михайловым, а также в среду с одним из директоров группы «Черкизово».

Ранее Россельхознадзор обратился в суд с просьбой приостановить работу Петелинской птицефабрики, входящей в группу «Черкизово», либо оштрафовать предприятие на сумму от 700 000 до 1 млн руб. Причина – повторное выявлении в продукции компании сальмонеллы и листерии. В мае 2018 г. по этой же причине Петелинскую птицефабрику оштрафовали на 300 000 руб. Суд назначил рассмотрение дела на 1 ноября.

Петелинская птицефабрика специализируется на производстве охлажденного мяса птицы под брендом «Петелинка», сказано на сайте «Черкизово». Это крупнейший производитель в Москве и Московской области, ее мощность – около 56 000 т мяса птицы в живом весе в год, говорится там же. «Черкизово» – лидер по производству мяса птицы в России, в 2017 г. группа выпустила 615 000 т.

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Технологии
Новости

Гендиректор российского SAP покинула компанию

Ведомости
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Гендиректор SAP СНГ Наталья Парменова покинула свой пост, сообщил «Ведомостям» источник в компании и подтвердила представитель SAP Татьяна Зверева. До назначения нового генерального директора его обязанности будет исполнять исполнительный директор Дмитрий Красюков.

Парменова возглавила российский офис SAP в феврале этого года, сменив на этом посту Павла Гонтарева. С 2003 по 2010 г. она была директором по работе с ключевыми клиентами SAP в Швейцарии. С 2013 г. Парменова работала на позиции исполнительного директора в SAP СНГ. Красюков также работает в SAP с 2003 г.

Парменова провела на посту гендиректора SAP девять месяцев. Как правило, ее предшественники занимали эту должность чуть менее двух лет. Гонтарев руководил компанией с марта 2016-го по январь 2018 г., его предшественник Вячеслав Орехов занял этот пост в 2014 г. С июля 2011 г. по январь 2013 г. компанию возглавлял Игорь Богачев, впоследствии ставший руководителем IT-кластера «Сколково», откуда он перешел в компанию «Цифра» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга), занимающуюся промышленным интернетом вещей. Еще раньше SAP СНГ руководил Владислав Мартынов, ныне известный как гендиректор Yota Devices (разработчик смартфона с двумя экранами YotaPhone) и член набсовета блокчейн-платформы Ethereum Foundation.

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Политика
Новости

Полиция задержала младшего брата Кокорина

Ведомости
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Полиция установила еще троих участников инцидента, в котором участвовали футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Среди этих троих есть младший брат Александра Кокорина, говорится в сообщении. Брат Кокорина задержан по подозрению в совершении преступления. МВД не уточняет его имя. Однако «Советский спорт» писал, что у Кокорина есть 19-летний брат Кирилл.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подозреваются в избиении людей 8 октября: водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука — у гостиницы «Пекин» в центре Москвы, а также директора департамента в Минпромторге Дениса Пака — в столичном кафе. В результате второго конфликта, сообщало министерство, пострадал и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Кокорин и Мамаев в настоящее время задержаны. Изначально по обоим фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 116 УК «Побои», но затем следствие возбудило и выделило в отдельное производство дело по ч. 2 ст. 213 УК «Хулиганство».

«Краснодар» объявил о планах разорвать контракт с Мамаевым, а «Зенит» заявил, что примет решение о наказании Кокорина после правовой оценки его действий.

Политика
Новости

Путину доложат об аварии «Союза МС-10»

Ведомости
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Президенту России Владимиру Путину доложат всю информацию о случившейся аварии с «Союзом МС-10». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Когда это произойдет, он сказать затруднился: «Я сейчас не могу сказать наверное, Рогозин (руководитель "Роскосмоса". – Прим. «Ведомостей»), наверное, занят».

Пока никаких встреч и совещаний в связи с аварией «Союза» у Путина не запланировано, подтвердил Песков, отвечая на уточняющие вопросы журналистов. «Слава богу, космонавты живы. Это сейчас самое главное», — сказал он.

В четверг при запуске «Союза МС-10» к МКС с новым экипажем произошла авария. Корабль совершил аварийную посадку в Казахстане. В составе экипажа были космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. «Экипаж приземлился. Все живы», – сообщил Рогозин. Причина аварии пока официально неизвестна. ЧП могло произойти из-за плохого крепления боковых блоков второй ступени ракетоносителя, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Бизнес
Новости

АТОР сообщил о планах «Росстура» продолжить работу

Ведомости
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«Росстур» планирует продолжить туроператорскую деятельность. Соответствующее сообщение от компании получили турагентства, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее в октябре пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала, что «Росстур» объявит об остановке работы. По ее словам, такое заявление должен сделать гендиректор «Росстура» Александр Недополз «в ближайшее время». Причина – отсутствие средств для погашения задолженности перед туроператорами, сказала Тюрина. АТОР также сообщала, что «Росстур» планирует завершить туроператорскую деятельность и объявит об этом 5 или 8 октября, но при этом продолжит заниматься агентской деятельностью.

«Росстур» приостановил сотрудничество сразу с четырьмя крупными туроператорами — PEGAS Touristik, Coral Travel, Sunmar и «Интурист». Долги «Росстура» перед партнерами могут составлять примерно $3,5 млн, оценивали в РСТ.

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Политика
Новости

Сенаторы США предложили профинансировать отказ от российского газа в Европе

Ведомости
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Сенаторы США от обеих партий — демократ Крис Мерфи и республиканец Рон Джонсон — разработали законопроект о помощи Центральной и Восточной Европе в преодолении энергетической зависимости от России.

Предполагается, что в 2019-2023 гг. США смогут выделить $1 млрд американским компаниям на финансирование стратегических энергетических проектов, в «избранных» странах Европы, чтобы помочь диверсифицировать энергетику и «противостоять влиянию России». Речь идет о создании газотранспортной инфраструктуры в виде терминалов СПГ, реверсных соединений и хранилищ газа, а также распределенных электросетей. Помимо этого сенаторы хотят выделять $5 млн ежегодно на проектные разработки в этой области.

«Мы с полным основанием вложили миллиарды в укрепление обороны в Восточной Европе, но не стоит забывать о столь же опасном, удушающем энергетическом доминировании России в регионе, — заявил Мерфи. — Владимир Путин многое себе позволяет, потому столь значительная часть Европы находится в энергетической зависимости от России. Помогая нашим союзникам находить новые источники энергии, поддерживая стратегические проекты, мы сможем ослабить путинскую хватку в Европе и создать рабочие места в США».

Президент США Дональд Трамп недавно в очередной раз раскритиковал Германию за энергетическую зависимость от России. «Германия станет полностью зависимой от российской энергетики, если немедленно не сменит свой курс», – подчеркнул Трамп, имея в виду проект газопровода «Северный поток – 2» в обход Украины. В 2017 г. США начали поставлять СПГ танкерами в Европу — американский газ закупают Польша и Литва.

Выбор редактора
Политика
Новости

Бесплатные адвокаты будут стоить государству дороже

Ведомости
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Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, увеличивающее ставку оплаты труда адвокатов, работающих по назначению следствия или суда.

Как следует из опубликованного документа, повышение будет поэтапным. Если сейчас за день работы в суде адвокат получает 550 руб., то со следующего года — уже не менее 900 руб. С 2020 г. размер минимальной ставки вырастет до 1250 руб., а с 2021 г. — до 1500 руб.

Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко заявил, что это «справедливое решение социальной проблемы». О необходимости увеличить оплату труда по назначению адвокаты говорят давно, а в этом году палата адвокатов Ивановской области даже инициировала коллективное обращение к президенту по этому поводу.

По данным ФПА, в большинстве регионов работа бесплатным защитником составляет до 80% всей занятости адвокатов. Но при существующем размере оплаты труда, даже если адвокат полный месяц будет ежедневно участвовать в обычном уголовном судопроизводстве по назначению, размер оплаты его труда составит лишь 12 100 руб. (а после вычета налогов и других обязательных платежей — менее 10 000 руб.).

Политика
Новости

Избирком Хакасии попросит суд отменить регистрацию кандидата от КПРФ

Ведомости
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Избирательная комиссия Хакасии обратится в суд с просьбой отменить регистрацию на выборах главы республики кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Об этом заявил на заседании комиссии председатель регионального избиркома Александр Чуманин, сообщает ТАСС. Чуманин отметил, что избирком решил согласиться с представлением прокуратуры.

Приоритетным вариантом урегулирования сложной для Кремля ситуации на выборах главы Хакасии стало снятие с них Коновалова, рассказывали «Ведомостям» источники. Один из них уточнял, что прокуратура республики уже принесла в республиканский избирком представление о лишении регистрации Коновалова. В документах, поданных коммунистом на регистрацию, якобы обнаружены нарушения, объяснял собеседник.

Коновалова не за что снимать, никаких претензий к документам у избиркома не было, говорил депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко. По его словам, любая попытка снять Коновалова с выборов будет воспринята как дискредитация выборов.

Первый тур губернаторских выборов в Хакасии прошел в единый день голосования – 9 сентября. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимый процент голосов избирателей (50%), однако Коновалов был близок к должности главы республики: он получил 44,8% голосов, опередив других кандидатов. Второй тур выборов в Хакасии переносился уже дважды из-за последовательного снятия двух кандидатов. Сначала отказался от участия глава республики Виктор Зимин (он в первом туре набрал 32,42%), а затем и заменивший его во втором туре эсер Андрей Филягин. На прошлой неделе президент Владимир Путин назначил врио главы Хакасии замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева. Администрация президента рассчитывает, что либо с выборов снимутся все кандидаты, либо Коновалов останется один и не наберет необходимые в таком случае 50% плюс 1 голос, поясняли «Ведомостям» сразу после снятия Зимина собеседники, близкие к администрации.

«Верните украденные голоса». Как во Владивостоке прошел митинг в поддержку кандидата-коммуниста

Политика
Новости

Кокорина и Мамаева заподозрили в хулиганстве по предварительному сговору

Ведомости
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Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК, сообщил в четверг представитель ГУ МВД по Москве Юрий Титов. Ч. 2 ст. 213 УК устанавливает ответственность за хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Она предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

По данным следствия, 8 октября подозреваемые избили водителя и повредили автомобиль у гостиницы «Пекин», а через несколько часов избили мужчину в кафе на Большой Никитской. В сообщении полиции информация о пострадавших не приводится. В первом случае пострадал водитель телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук — ранее он опознал в нападавших Кокорина и Мамаева. В ходе драки в кафе пострадали директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» (разработчик и производитель президентского лимузина Aurus) Сергей Гайсин, сообщил ранее Минпромторг.

«При изучении записей с камер видеонаблюдения было установлено, что в совершении указанных противоправных деяний принимали участие одни и те же люди», — сообщило МВД.

Изначально по обоим фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 116 УК «Побои», но затем следствие возбудило и выделило в отдельное производство дело по ч. 2 ст. 213 УК «Хулиганство». Расследование, «учитывая широкий общественный резонанс», было передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

В сообщении полиции отмечается, что следствие в четверг проведет очные ставки и другие следственные действия по делу, а в пятницу обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении спортсменов меры пресечения. Какой именно меры будут требовать следователи, Титов не уточнил. Источник «Ведомостей» в московской полиции в среду говорил, что вопрос стоит или о домашнем аресте, или об аресте.

Сейчас Кокорин и Мамаев задержаны в качестве подозреваемых. В среду собеседник «Ведомостей» в полиции сказал, что Мамаев и Кокорин после задержания будут находиться в изоляторе на Петровке, 38. Он отличается нормальными условиями содержания - к примеру, родные задержанных могут принести им ресторанную еду, рассказывал собеседник «Ведомостей».

ФК «Краснодар», за который выступает Мамаев, ранее заявил о намерении разорвать контракт с футболистом. «Зенит», за который играет Кокорин, заявил, что примет решение о наказании футболиста после правовой оценки его действий.

Бизнес
Новости

«Яндекс» и Сбербанк начали продавать лекарства через маркетплейс «Беру»

Ведомости
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На торговой площадке «Беру» появился раздел «Здоровье», в котором можно купить лекарства и другие товары аптечного ассортимента. Об этом говорится в сообщении «Яндекс.Маркета» (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Лекарства можно забрать только в аптеке «Здравсити», а нелекарственные товары «Беру» доставляет, как и другие товары: через курьера, по почте, через постаматы, уточняет «Яндекс.Маркет». Компания планирует, что к концу года ассортимент раздела «Здоровье» достигнет более 70 000 товаров. Какой сейчас ассортимент в этом разделе – не уточняется.

«Ведомости» убедились в том, что в «Беру» можно купить товары аптечного ассортимента. Например, там продаются тонометры, линзы, витамины и антибиотики. Лекарственные препараты, даже таблетки от кашля, действительно недоступны для доставки, их можно забрать только в аптеке.

Пока что лекарства продаются только в Москве и Подмосковье, остальные товары — по всей стране, говорится в сообщении «Яндекс.Маркета». До конца года компания планирует расширить продажу лекарств и для жителей других крупных российских городов.

Сбербанк и «Яндекс» договорились создать интернет-магазин на базе «Яндекс.Маркета» в 2017 г. В мае маркетплейс «Беру» начал работать в тестовом режиме. Там можно приобрести также электронику, еду, компьютерную и бытовую технику, товары для дома и дачи, детские товары и товары для животных. Президент Сбербанка Герман Греф называл этот проект «российским Amazon».

Как выглядит магазин без касс и продавцов от Amazon

Политика
Новости

Кадыров извинился за инцидент с участием чеченца в метро

Ведомости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров срочно вызвал в Грозный чеченца, бросившего в человека банку с напитком со словами «Ахмат» - сила» (лозунг болельщиков грозненского футбольного клуба «Ахмат»). Кадыров также принес извинения пострадавшему от имени всего чеченского народа.

«Прислали ролик, на котором видно, что кто-то со словами «Ахмат» - сила» бросает баночку из-под напитка в молодого человека. Кажется, что действие происходит в метро. Прежде всего, от имени всего чеченского народа приношу лично извинения юношам, честь которых была задета. Я глубоко сожалею о случившемся и заверяю вас, что оно получит жесткую и надлежащую оценку», — написал Кадыров во «В контакте». Глава Чечни подчеркнул, что это не имеет никакого отношения к традициям и обычаям чеченцев, и предложил «сообщить координаты» «героя» ролика.

Ему самому Кадыров предложил немедленно прилететь в Грозный. «Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился, прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут!» — заявил Кадыров. «Ты специально хотел бросить тень на всеми любимый призыв «Ахмат» - сила!». У тебя же нет никаких заслуг ни в спорте, ни в жизни, чтобы иметь право произносить эти слова. Тебя нельзя отпускать из дома, позволять появляться в обществе. Твое место на ферме или лесоповале», — отметил глава Чечни.

«Такие хамы, как ты, не имеют морального права называться чеченцами. Но и тебя воспитаем! В этом я убежден!» — подытожил Кадыров.

На видео, накануне распространенном в соцсетях, видно, как молодой человек с сильным чеченским акцентом бросает банку в молодого человека и принуждает того сказать «Ахмат» - сила».

Пост Кадырова в соцсети вышел около 3.30 утра в четверг, и уже в 10 часов агентство ФАН распространило видео с извинениями предполагаемого виновника инцидента. Он признал, что совершил недостойный поступок.

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Бизнес
Новости

СМИ сообщили о выходе чешской PPF из агробизнеса в России

Ведомости
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Чешская PPF Group ищет покупателей на свой единственный сельхозактив в России — холдинг «РАВ Агро-про», купленный в 2011 г., пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, интерес к части земельного фонда компании проявляет «Мираторг».

«РАВ Агро-про» входит в топ-50 владельцев сельскохозяйственных земель в России с 111 000 га. Они расположены в Воронежской и Орловской областях. Во вторник ФАС сообщила, что АПХ «Мираторг», один из крупнейших производителей мяса в стране, подал ходатайство о покупке доли в ООО «РАВ агро-Орел». Именно эта компания управляет земельным фондом в Орловской области, пишет «Коммерсантъ».

Весь земельный фонд компании эксперты оценили примерно в 7 млрд руб.

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