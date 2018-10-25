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«Яндекс» до конца года запустит каршеринговый сервис в Петербурге

«Яндекс» в декабре запустит сервис «Яндекс.Драйв» в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Компания открыла в городе регистрацию водителей.

Автопарк сервиса получит 750 новых автомобилей Renault Kaptur, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Audi A3. Руководитель «Яндекс.Драйва» Антон Рязанов отметил, что жители Петербурга проявляют большой интерес к каршерингу и компания хочет дать им возможность найти свободную машину в любой точке города.

Тарифы сервиса компания установит с учетом дорожной ситуации и спроса на автомобили. Утром аренда будет дешевле, что компенсирует длительное время в пути. Цена минуты аренды начинается от 5 руб. Все тарифы включают стоимость бензина, страхования машины (каско и ОСАГО) и здоровья водителя и пассажиров.

Компания запустила сервис «Яндекс.Драйв» в Москве в феврале. За семь месяцев работы сервиса водители совершили около 4 млн поездок. Всего в автопарке сервиса около 4500 автомобилей.

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