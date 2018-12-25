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«Яндекс» рассказал о самых популярных покупках перед Новым годом

Перед Новым годом россияне активно покупают спортивные товары, бытовую технику, икру, пиротехнику и др. К таким выводам пришли аналитики «Яндекс.Кассы» и «Яндекс.Маркета», которые изучили платежи в интернет-магазинах партнеров и переходы на сайты магазинов с 1 по 20 декабря 2018 г. и за такой же период в ноябре.

В декабре, следует из исследования, вырос интерес покупателей к спортивным товаром – на 113% на «Яндекс.Маркете», а количество платежей через «Яндекс.Кассу» увеличилось на 19%. Особенно интерес увеличился к роликовым конькам, беговым лыжам, санкам, снаряжению для сноуборда, моноколесам и гироскутерам.

Вероятно, на этот Новый год многие получат в подарок бытовую технику, отмечается в исследовании: за первые 20 дней декабря россияне оплатили на 62% больше покупок в этой категории, чем за такой же период месяцем ранее. Интерес к кухонной бытовой технике на «Яндекс.Маркете» вырос на 22%: среди нее – кофеварки, электрочайники, микроволновые печи, блендеры, мультиварки, мясорубки и др.

Кроме того, россияне стали активно покупать продукты питания и пиротехнику, пришли к выводу аналитики «Яндекс.Кассы» и «Яндекс.Маркета». На первую категорию товаров число платежей увеличилось на 12%, особенно вырос интерес к морепродуктам – в 2,3 раза, говорится в исследовании. Количество покупок второй категории товаров в специализированных магазинах, которые принимают платежи через «Яндекс.Кассу», выросло в 20 раз. Вырос интерес и к другим товарам, отмечается в исследовании, среди них – магазины косметики и магазины товаров для взрослых (на 30 и 50% через «Яндекс.Кассу»). Средние чеки в этих категориях уменьшились по сравнению с таким же периодом предыдущего месяца, заметили аналитики. Они объясняют это тем, что покупатели могли пользоваться предпраздничными скидками или выбирали в подарок для других более дешевые товары, чем обычно заказывают для самих себя.

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