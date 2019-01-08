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Сталь в США подешевела до уровня перед введением импортных пошлин

В США сталь подешевела до уровня, который был зафиксирован еще до объявления о введении импортных пошлин, пишет Financial Times.

Горячекатаная сталь подорожала до исторического максимума в $920 за американскую тонну (около 907 кг) в июле 2018 г., на прошлой же неделе стоимость тонны этого металла была зафиксирована на уровне $725, цена упала на 21% с максимальных значений, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

Снижение стоимости стали негативно влияет на бизнес американских сталелитейщиков, которым президент Дональд Трамп старался помочь с помощью введения пошлин на импорт стали, отмечает газета.

Крупнейший производитель стали в США Nucor 7 января объявил об инвестициях в производство в размере $1,35 млрд. Компания собирается построить завод на северо-востоке США и ввести его в эксплуатацию в 2022 г. Новое предприятие позволит трудоустроить около 400 местных жителей.

Президент Американского института чугуна и стали (AISI) Томас Гибсон считает, что решение Nucor отражает «импульс, который начинает набирать обороты в отрасли». По его словам, американские металлургические компании хотят довести объемы производства стали до уровня 2007-2009 гг. «Сейчас самое время плавить сталь в Америке», — сказал он.

Как отмечает FT, падение цен на сталь в Китае и Европе говорит о том, что давление на отрасль является глобальным явлением. Американская промышленность по-прежнему тесно связана с мировыми рынками стали. По данным AISI, в январе - ноябре 2018 г. импорт стали занимал 23% стального рынка США, в аналогичном периоде 2017 г. этот показатель составлял 27%.

Несмотря на то что США закупают крайне мало китайской стали, на Китай приходится около 50% мирового производства и потребления стали.

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