Вылеты самолетов из лондонского аэропорта «Хитроу» приостановили из-за дрона

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Основатель Oracle раскрыл свою долю в Tesla

Основатель Oracle Ларри Эллисон раскрыл свою долю в компании Tesla – она составляет 3 млн акций и оценивается в $1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные, которые он направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Доля Эллисона в компании, таким образом, – 1,75%, что делает его вторым среди крупнейших индивидуальных инвесторов Tesla после Илона Маска. Он владеет акциями не напрямую, а через Lawrence J. Ellison Revocable Trust.

В декабре 2018 г. Эллисон вошел в совет директоров Tesla. Это произошло после того, как SEC обратилась в суд с иском против Маска из-за его сообщений в Twitter о планах сделать Tesla непубличной компанией и выкупить акции по $420 за бумагу – на 20% выше их котировок на тот момент. Регулятор обвинил Маска в мошенничестве из-за «вводящих в заблуждение» публикаций. Маск пошел на сделку с SEC, по условиям которой покинул пост председателя совета директоров Tesla.

Эллисону 74 года. Он – основатель Oracle, второго по величине доходов производителя программного обеспечения после Microsoft, и друг Маска. В 2014 г. Эллисон ушел в отставку с поста гендиректора корпорации. Американский Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $58,5 млрд. Он занимает 10-е место в рейтинге богатейших людей планеты по версии журнала.