Вылеты самолетов из лондонского аэропорта «Хитроу» приостановили из-за дрона

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Вылеты самолетов из крупнейшего лондонского аэропорта «Хитроу» приостановлены из-за дрона, сообщается в Twitter аэропорта.
«Мы реагируем на появление дрона в "Хитроу" и работаем вместе с полицией, чтобы предотвратить угрозу безопасности. В качестве меры предосторожности мы приостановили вылеты на время расследования. Мы приносим извинения пассажирам за возможные неудобства», – подчеркивается в сообщении.
We are responding to a drone sighting at Heathrow and are working closely with the Met Police to prevent any threat to operational safety. As a precautionary measure, we have stopped departures while we investigate. We apologise to passengers for any inconvenience this may cause.
19 декабря лондонский аэропорт «Гатвик» отменил все рейсы из-за беспилотников. В ночь на 20 декабря взлетно-посадочные полосы были открыты, однако спустя всего 45 минут вновь закрылись из-за возвращения дронов. 21 декабря аропорт возобновил работу, причем поначалу в ограниченном режиме.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Основатель Oracle Ларри Эллисон раскрыл свою долю в компании Tesla – она составляет 3 млн акций и оценивается в $1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные, которые он направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Доля Эллисона в компании, таким образом, – 1,75%, что делает его вторым среди крупнейших индивидуальных инвесторов Tesla после Илона Маска. Он владеет акциями не напрямую, а через Lawrence J. Ellison Revocable Trust.
В декабре 2018 г. Эллисон вошел в совет директоров Tesla. Это произошло после того, как SEC обратилась в суд с иском против Маска из-за его сообщений в Twitter о планах сделать Tesla непубличной компанией и выкупить акции по $420 за бумагу – на 20% выше их котировок на тот момент. Регулятор обвинил Маска в мошенничестве из-за «вводящих в заблуждение» публикаций. Маск пошел на сделку с SEC, по условиям которой покинул пост председателя совета директоров Tesla.
Эллисону 74 года. Он – основатель Oracle, второго по величине доходов производителя программного обеспечения после Microsoft, и друг Маска. В 2014 г. Эллисон ушел в отставку с поста гендиректора корпорации. Американский Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $58,5 млрд. Он занимает 10-е место в рейтинге богатейших людей планеты по версии журнала.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В США сталь подешевела до уровня, который был зафиксирован еще до объявления о введении импортных пошлин, пишет Financial Times.
Горячекатаная сталь подорожала до исторического максимума в $920 за американскую тонну (около 907 кг) в июле 2018 г., на прошлой же неделе стоимость тонны этого металла была зафиксирована на уровне $725, цена упала на 21% с максимальных значений, свидетельствуют данные S&P Global Platts.
Снижение стоимости стали негативно влияет на бизнес американских сталелитейщиков, которым президент Дональд Трамп старался помочь с помощью введения пошлин на импорт стали, отмечает газета.
Крупнейший производитель стали в США Nucor 7 января объявил об инвестициях в производство в размере $1,35 млрд. Компания собирается построить завод на северо-востоке США и ввести его в эксплуатацию в 2022 г. Новое предприятие позволит трудоустроить около 400 местных жителей.
Президент Американского института чугуна и стали (AISI) Томас Гибсон считает, что решение Nucor отражает «импульс, который начинает набирать обороты в отрасли». По его словам, американские металлургические компании хотят довести объемы производства стали до уровня 2007-2009 гг. «Сейчас самое время плавить сталь в Америке», — сказал он.
Как отмечает FT, падение цен на сталь в Китае и Европе говорит о том, что давление на отрасль является глобальным явлением. Американская промышленность по-прежнему тесно связана с мировыми рынками стали. По данным AISI, в январе - ноябре 2018 г. импорт стали занимал 23% стального рынка США, в аналогичном периоде 2017 г. этот показатель составлял 27%.
Несмотря на то что США закупают крайне мало китайской стали, на Китай приходится около 50% мирового производства и потребления стали.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
1/22
Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
2/22
Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
3/22
Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
4/22
Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
5/22
Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
6/22
Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
7/22
Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
8/22
Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
9/22
Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
10/22
Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
11/22
Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
12/22
Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
13/22
Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
14/22
CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
15/22
Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
16/22
Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
17/22
Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
18/22
Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
19/22
Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
20/22
Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
21/22
Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Британские военные демонтируют крышу дома в городе Солсбери, в котором проживали бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также крышу прилегающего гаража. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на письмо, которое власти разослали владельцам соседних домов.
В письме говорится, что в течение месяца вокруг зданий будут возведены леса, затем за две недели планируется провести демонтаж старых крыш. Их заменят новыми.
«Все материалы [дома], перед тем как безопасно демонтировать, обернут и загерметизируют», — отмечается в письме.
Риск для жителей близлежащих домов власти оценили как «низкий». В письме подчеркивается, что главная задача — это в максимально короткие сроки очистить и вернуть к нормальному использованию место, где произошло отравление нервно-паралитическим веществом.
Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии в начале марта 2018 г. возле торгового центра в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом типа «Новичок» и обвинила в произошедшем Россию (Москва отвергает причастность к отравлению). В июне британские следователи пришли к выводу, что яд был намазан на дверную ручку дома Скрипаля. Правительство Великобритании решило выкупить у него дом.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
1/6
Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
2/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
3/6
PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
4/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
5/6
Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В Германии задержали 20-летнего подозреваемого в публикации личных данных сотен немецких политиков и знаменитостей, сообщает Der Spiegel.
Речь идет молодом человеке, который живет с родителями. 6 января в его доме прошел обыск, однако к этому времени он успел уничтожить свой компьютер. Он дал признательные показания.
Как утверждает следствие, подозреваемый действовал один и не «осознавал масштаб своих действий». По предварительным данным, с иностранными спецслужбами он не связан.
О том, что личные данные немецких политиков и знаменитостей опубликованы через серию ссылок в Twitter, стало известно в начале января. В доступе они находились с конца декабря.
Во многих случаях это была общедоступная информация, однако имелась и частная информация, в том числе номера личных телефонов. Среди опубликованных оказались данные о канцлере Германии Ангеле Меркель, конфиденциальных сведений или секретных материалов среди данных о ней обнаружено не было.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
ЕС принял решение ввести санкции против дирекции внутренней безопасности министерства разведки Ирана и двух ее сотрудников — Ассадоллы Асади и Саида Хашеми Могадама. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.
«ЕС только что согласился ввести в действие санкции против разведывательной службы Ирана за ее участие в заговорах с целью убийств на территории Европы», — отметил он. По его словам, санкции станут мощным сигналом, показывающим, что ЕС «не потерпит такого поведения в Европе».
По мнению Дании, разведслужба Ирана планировала убийства на территории Европы. Официально иранские власти отвергают обвинения.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Мировые цены на нефть во вторник продолжают расти, наблюдается самое длительное ралли за последние 17 месяцев на ожиданиях сокращения добычи странами ОПЕК+, а также в ожидании результатов китайско-американских переговоров в Пекине, которые должны внести ясность в торговые отношения между двумя странами, сообщает Bloomberg.
Участники нефтяного рынка также надеются, что в США замедлится наращивание коммерческих запасов нефти.
На 14.58 мск стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже увеличилась на 1,68% до $58,31 за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 1,85% и составила $49,42 за баррель.
По оценкам аналитиков, опрошенных Bloomberg, коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 1,75 млн баррелей.
ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены
MARWAN NAAMANI / AFP
Крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК – Саудовская Аравия. Согласно данным картеля на 2017 г., Саудовская Аравия добывает 9,96 млн баррелей в сутки и экспортирует 6,97 млн баррелей. В ежегоднике BP, одном из наиболее авторитетных источников статистических данных по нефти, приводятся другие цифры: в 2017 г. добыча Саудовской Аравии составляла 11,95 млн баррелей в сутки
1/14
ESSAM AL-SUDANI / Reuters
Ирак, по данным ОПЕК на 2017 г., добывал 4,47 млн баррелей в сутки и экспортировал 3,802 млн баррелей. BP оценивает добычу Ирака в 2017 г. в 4,52 млн баррелей в сутки
2/14
Raheb Homavandi / Reuters
Добычу Ирана ОПЕК оценивает в 3,87 млн баррелей в сутки, а экспорт – 2,125 млн баррелей в сутки (2017 г.). По данным BP, добыча Ирана в 2017 г. составляла 4,98 млн баррелей в сутки
3/14
Kamran Jebreili / AP
Объединенные Арабские Эмираты добывали 2,97 млн баррелей в сутки, а экспортировали 2,38 млн баррелей в 2017 г., приводит данные ОПЕК. BP приводит другие цифры по добыче: 3,94 млн баррелей в сутки
4/14
Gustavo Ferrari / AP
Кувейт в 2017 г. добывал 2,7 млн баррелей в сутки, а экспортировал 2,01 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По данным BP, страна добывала 3,03 млн баррелей в сутки в прошлом году
5/14
Jorge Silva /REUTERS
Добыча Венесуэлы в 2017 г. составляла 2,035 млн баррелей в сутки, экспорт – 1,6 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По версии BP, страна добывает 2,11 млн баррелей в сутки
6/14
MARTIN BUREAU / AFP
Ангола в прошлом году добывала 1,63 млн баррелей в сутки по версии ОПЕК и 1,67 млн - по данным BP. Экспорт составлял 1,58 млн баррелей в сутки
7/14
Akintunde Akinleye / Reuters
Нигерия – крупнейшая африканская страна – участница ОПЕК. Добыча в 2017 г. составила 1,5 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК) или 1,99 млн баррелей в сутки (данные BP). При этом экспорт, по данным той же ОПЕК, выше производства – 1,8 млн баррелей в сутки
8/14
DeAgostini/Getty Images
Еще одна африканская страна в картеле – Алжир. По версии ОПЕК, страна добывала 1,06 млн баррелей в сутки в 2017 г., а экспортировала 632 600 баррелей в сутки. По данным BP, добыча составляла 1,54 млн баррелей в сутки
9/14
Kuni Takahashi/Getty Images
Ливия в прошлом году добывала 817 000 баррелей в сутки (данные ОПЕК) и экспортировала 792 100 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Ливии в 865 000 баррелей в сутки
10/14
Tim de Waele/Corbis via Getty Images
Катар добывал в 2017 г. 600 000 баррелей в сутки по версии ОПЕК и всего лишь 1,9 млн баррелей в сутки по версии BP. Экспорт ОПЕК оценивает в 466 000 баррелей в сутки
11/14
Alejandra Parra/Bloomber/Getty Images
Добычу Эквадора в 2017 г. и ОПЕК, и BP оценили в 531 000 баррелей в сутки. Экспорт, по данным ОПЕК, составил 385 400 баррелей в сутки
12/14
Justin TALLIS / AFP
Габон вернулся в состав картеля в июле 2016 г. ОПЕК оценивает добычу страны в 2017 г. в 210 000 баррелей в сутки, экспорт – в 188 400 баррелей в сутки. По данным BP, в прошлом году Габон добывал 200 000 баррелей в сутки
13/14
Pascal Fletcher/REUTERS
Весной 2017 г. членом ОПЕК стала Экваториальная Гвинея. По данным организации, страна в прошлом году добывала 129 000 баррелей в сутки, а экспортировала 128 200 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Экваториальной Гвинеи в 199 000 баррелей в сутки
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президент Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала «Маршал Василевский» у берегов Калининградской области, передает «Интерфакс». Он призвал обеспечить возможность поставок газа по альтернативному маршруту – по морю в сжиженном виде. Стоимость проекта оценивается в 60 млрд руб.
Во время запуска терминала в эксплуатацию «Газпром» объявил о том, что в тестовом режиме для этого были остановлены поставки газа через Белоруссию и Литву по трубопроводу Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград. «Задача, которую вы ставили – обеспечить полное автономное газоснабжение Калининградской области морем, выполнена», – заявил президенту во время церемонии запуска в эксплуатацию председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Президент также назвал действующее в Калининграде подземное газовое хранилище уникальным объектом, который позволит осуществлять «надежные и стабильные поставки газа», особенно в осенне-зимний период. По словам Путина, Калининградская область стала полностью автономной и может самостоятельно решать задачи в энергетической сфере. Президент также рассказал, что не так давно в области были введены в эксплуатацию две электростанции. «Третья будет готова к вводу в I квартале следующего года», – добавил он, отметив, что еще одна электростанция заработает в 2020 г. «Таким образом, в Калининграде будет создано 970 мегаватт дополнительной мощности. Это полностью обеспечивает растущие потребности региона», – отметил Путин.
Плавучий терминал обезопасит российский анклав от возможного риска прекращения поставок газа Калиниградской области через территорию Литвы. До запуска терминала Калининградская область получала газ только по транзитному газопроводу Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград. Новый плавучий терминал способен покрыть в полном объеме текущие (до 3,7 млрд кубометров газа в год) потребности области.
Новый СПГ-терминал находится в пяти километрах от берега. Со стороны моря он защищен волноломом длинной свыше 700 м. Эта конструкция способна выдержать самые сильные штормы в Балтийском море. Глубина моря в месте расположения терминала достигает 19 м.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Автоконцерн Daimler собирается инвестировать в ближайшие годы 500 млн евро в создание беспилотных грузовиков. Об этом говорится в сообщении компании.
Компания планирует до 2025 г. начать продажу полностью самоуправляемых грузовых автомобилей, заявил представитель Daimler на международной выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.
Частично автоматизированные грузовики будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Для производства новых автомобилей автоконцерн создаст около 200 новых рабочих мест в США и Германии.
Первые частично автоматизированные грузовики сначала появятся на американских дорогах. Их система управления будет контролировать процесс торможения, набора скорости и вхождения в поворот. В будущем Daimler планирует создать грузовик, который будет способен ехать без находящегося в кабине для подстраховки водителя.
При этом Daimler не будет использовать технологию Truck platooning, которая предполагает объединение автоматизированных грузовых автомобилей в колонны для дальнейшего совместного передвижения по маршруту с сохранением минимальной дистанции между участниками. Согласно программе Truck platooning, первый автомобиль в колонне выступает в роли ведущего, остальные машины подстраиваются под его параметры движения.
В мире у Samsung уже много конкурентов. К концу года автомобиль Tesla сможет переместиться «с парковки в Калифорнии на парковку в Нью-Йорке без единого прикосновения [человека] к какому-либо средству управления», заявил в апреле гендиректор компании Илон Маск
2/11
Waymo
Автомобили Waymo, подразделения самоуправляемых машин Alphabet (материнской компании Google), наездили по дорогам в беспилотном режиме уже несколько миллионов километров. Waymo вскоре предложит несколько сотен машин для перевозок пассажиров Аризоны
3/11
Ford
Традиционные автопроизводители стараются не отставать. Ford Motor в феврале инвестировал $1 млрд в компанию Argo, занимающуюся разработками в области искусственного интеллекта. Ford планирует иметь готовый к эксплуатации беспилотный автомобиль к 2021 г.
4/11
Yuya Shino / Reuters
Такую же сумму Toyota Motor выделила своему исследовательскому подразделению, поставив задачу разработать систему искусственного интеллекта для самоуправляемых автомобилей
5/11
twitter.com/Cruise
General Motors в марте приобрела за $600 млн стартап из Сан-Франциско Cruise Automation, разрабатывающий самоуправляемые автомобили (на фото)
6/11
Gene J. Puskar / AP
Uber в августе 2016 г. объявил о партнерстве с Volvo (компании инвестируют $300 млн) и начал тестировать ее модели с функцией самоуправления в Питтсбурге (на фото). В конце прошлого года Uber без согласования с властями Калифорнии начал испытывать в штате беспилотные такси, но когда они отозвали у него регистрацию на самоуправляемые автомобили, перенес тесты в Аризону
7/11
Yong Teck Lim / AP
Впервые в мире самоуправляемые такси вышли на линию в Сингапуре - в августе 2016 г. Автомобили американского стартапа nuTonomy ездят по деловому району в определенной для них 6-километровой зоне
8/11
Photo obtained by Bloomberg.
Основной конкурент Samsung на рынке смартфонов, американская Apple, свои работы над беспилотником ведет втайне. Но в апреле в интернете появились снимки первого автономного автомобиля Apple - внедорожника Lexus
9/11
Qilai Shen / Bloomberg
Другая технологическая компания, китайская интернет-группа Baidu, планирует в июле начать тестирование машин-роботов на ограниченной территории, а полностью развернуть сервис самоуправляемых автомобилей в 2020 г.
10/11
Андрей Махонин / Ведомости
«Яндекс» в феврале опубликовал объявления о вакансии разработчика-исследователя, который должен заниматься технологией беспилотного управления автомобилем. С 2016 г. «Яндекс» также работает над проектом самоуправляемого городского микроавтобуса вместе с «Камазом» и Научно-исследовательским автомобильным институтом
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета. Дальность ее полета будет составлять более 4500 км, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Для ВМФ разрабатывается новейшая высокоточная крылатая ракета "Калибр-М" корабельного базирования... Создание ракеты находится на этапе научно-исследовательских работ и профинансировано Минобороны», – рассказал источник. По его словам, согласно госпрограмме вооружения «Калибр-М» будет передан ВМФ до 2027 г. «Ракета должна быть передана флоту до конца действия программы», – уточнил источник.
Основным отличием новой ракеты от стоящих уже на вооружении «Калибров» будет большая дальность стрельбы и габариты. «Ракета будет значительно больше, вес ее боевой части приблизится к 1 т», – пояснил источник. По его словам, «Калибром-М» будут оснащать как крупные надводные корабли (фрегаты), так и атомные подлодки. Новая ракета будет предназначена для уничтожения сухопутных объектов. Она сможет нести как обычную, так и ядерную боевую часть.
Сейчас на вооружении ВМФ России стоит ракетный комплекс «Калибр». Максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, составляет около 2000 км. Максимальная масса боевой части выпускаемых «Калибров» – около 500 кг. Эти ракеты Россия активно применяла для ударов по объектам террористов в Сирии. Они выпускались с российских боевых кораблей и подлодок, отмечает ТАСС.
Чем будет оснащена армия будущего
Максим Стулов / Ведомости
21 августа в Кубинке открылась выставка «Армия-2018». Более 100 стран представили порядка 26 000 единиц военной продукции
1/26
Максим Стулов / Ведомости
Одним из самых необычных средств ПВО, представленных на «Армии-2018», стал самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация» на базе БМП-3
2/26
Максим Стулов / Ведомости
Концерн «Калашников» удивил посетителей концептом управляемого прямоходящего комплекса. Робота назвали «Игорёк»
3/26
Алексей Куденко / РИА Новости
Робот БРП-1, созданный Центром имени М. В. Хруничева, остался без имени. Планировалось, что робот попросит главу Роскосмоса придумать ему имя, но Дмитрий Рогозин просто прошел мимо, пишет ТАСС
4/26
Максим Стулов / Ведомости
Беспилотный летательный аппарат в форме птицы
5/26
Максим Стулов / Ведомости
Пневмоподпорный макет зенитного комплекса «ТОР-М2ДТ»
6/26
Максим Стулов / Ведомости
Боевая бронированная гусеничная машина Т-15 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата»
7/26
Максим Стулов / Ведомости
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования «Панцирь-С1»
8/26
Михаил Терещенко/ТАСС
Самоходная огневая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3»
9/26
Максим Стулов / Ведомости
Армейский снегоход «Беркут»
10/26
Максим Стулов / Ведомости
Российская система ПВО С-300ВМ «Антей-2500»
11/26
Максим Стулов / Ведомости
Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ»
12/26
Максим Стулов / Ведомости
БТР «Бумеранг» с боевым модулем БМП
13/26
Максим Стулов / Ведомости
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор»
14/26
Максим Стулов / Ведомости
Бронированный корпусной автомобиль «Патруль» 4х4 на стенде концерна «Калашников»
15/26
Максим Стулов / Ведомости
Морской тренажер
16/26
Максим Стулов / Ведомости
Министр обороны Сергей Шойгу осмотрел новейшие образцы военной техники и вооружения, представленные на форуме
17/26
Максим Стулов / Ведомости
VR-шлем для тренажера
18/26
Максим Стулов / Ведомости
Посетители с самозарядным карабином SR1 на стенде концерна «Калашников» (в центре)
19/26
Максим Стулов / Ведомости
Стенд концерна «Калашников»
20/26
Максим Стулов / Ведомости
АК-308 концерна «Калашников»
21/26
Максим Стулов / Ведомости
Стенд концерна «Калашников»
22/26
Максим Стулов / Ведомости
Электромобиль «Овум» концерна «Калашников», созданный по заказу Департамента транспорта Москвы. Автомобиль разгоняется до 80 км/ч
23/26
Максим Стулов / Ведомости
Общая сумма контрактов на вооружение и военную технику, которые будут подписаны на форуме «Армия-2018», превысит показатель прошлого года в 40 млрд руб., ожидает вице-премьер Юрий Борисов
24/26
Максим Стулов / Ведомости
Боевая бронированная гусеничная машина Т-15 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата»
25/26
Максим Стулов / Ведомости
Форум пройдет с 21 по 26 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот»
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Анкара может обратиться к Вашингтону с просьбой передать Турции военные базы США в Сирии после того, как американские военнослужащие покинут их. Если власти США не согласятся, то Турция попросит союзника уничтожить эти базы. Предложение может быть сделано в ближайшее время, сейчас в Анкаре с официальным визитом находится советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, отмечает турецкая газета Hurriyet.
По информации источников издания, турецкие власти опасаются передачи 22 американских военных баз, расположенных на сирийской территории, курдским формированиям.
Ранее сообщалось, что Болтон прибыл в Анкару для проведения переговоров с советником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном. О чем именно беседовали политики, не сообщалось. Запланированная по итогам переговоров пресс-конференция Болтона и Калына была отменена.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 12 декабря заявил, что Турция через несколько дней начнет военную операцию на территории Сирии, к востоку от Евфрата. Турецкие военнослужащие готовы начать операцию вдоль всего участка турецко-сирийской границы в любое время, утверждал он. По словам Эрдогана, речь шла о борьбе с курдскими отрядами народной самообороны (YPG). В Турции YPG признана террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
Трамп 19 декабря написал в Twitter о практически полной победе над ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). В этот же день Белый дом заявил о выводе войск США из Сирии. Решение властей США вызвало критику у американских союзников. Курды из поддерживаемых Сирийских демократических сил сочли вывод американского контингента «откровенным предательством».
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
На 82-м году жизни умер российский режиссер Юрий Кушнерев. Об этом говорится в сообщении Союза кинематографистов России. Кушнерев был учеником режиссера Георгия Данелии, вторым режиссером, работавшим над картиной «Мимино».
«Юра давно болел, умер в больнице, врачи говорят, что причина – оторвавшийся легочный тромб», – рассказала ТАСС вдова режиссера Маргарита Кушнерева.
Прощание с режиссером состоится 10 января в 11.00 в ритуальном зале Московской ЦКБ.
Кушнерев родился в 1937 г., окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров, мастерская Данелии (1972 г.). В 1968 г. устроился на работу в «Мосфильм», прошел творческий путь от ассистента режиссера до режиссера-постановщика киностудии. В 1986 г. его назначили директором объединения комедийных и музыкальных фильмов «Мосфильма» (сейчас – продюсерская кинотелевизионная компания «Ритм»).
Кушнерев снял такие фильмы, как «Комедия давно минувших дней» и «Мой любимый клоун». С 1986 г. он спродюсировал более 40 фильмов («Ребро Адама», «Сукины дети», «Чокнутые», «Настя», «Орел и решка», «Сволочи», «Ку! Кин-дза-дза» и др.).