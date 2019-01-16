«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов с Дальнего Востока
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в центральную часть страны и внутри Дальневосточного федерального округа, сообщает авиакомпания. Это произошло из-за того, что у госперевозчика 16 января закончились деньги, выделенные на программу субсидируемых дальневосточных авиаперевозок.
«В связи с освоением лимита государственных субсидий "Аэрофлот" обратился в Министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование на продолжение продаж [авиабилетов]», – говорится в сообщении.
Компания обещает незамедлительно возобновить бронирование мест на дальневосточные маршруты после поступления новых госсубсидий.
Согласно программе субсидируемых перевозок на Дальний Восток приобрести льготный билет в экономическом классе могут граждане Росси в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей. «Аэрофлот» также продает авиабилеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Они действуют на рейсах из Москвы в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь и в обратном направлении.
С чего начинался «Аэрофлот»
На фото: гидроплан АО «Добролет»
На фото: делегаты Всесоюзного съезда советов летят на съезд на самолете общества «Добролет», 1929 г.