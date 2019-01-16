Сбербанк вернул себе звание самой дорогой компании России
Сбербанк обогнал по капитализации «Роснефть» по итогам торгов Московской биржи в среду, вновь став самой дорогой российской компанией, свидетельствуют данные торговой площадки.
Рыночная стоимость госбанка к закрытию торгов превысила 4,51 трлн руб.: обыкновенные акции подорожали на 1,65% до 201,26 руб., привилегированные – на 0,76% до 173,1 руб. Бумаги «Роснефти» подешевели на 0,8% до 421 руб., в результате капитализация нефтяной компании снизилась до 4,46 трлн руб.
Сбербанк уступил первенство «Роснефти» в августе 2018 г. – до этого госбанк в течение года, а затем еще полугода с краткосрочными перерывами оставался самой дорогой компанией России. Его акции резко подешевели после того, как стали известны подробности возможных американских санкций: запрет на покупку нового госдолга, а также ограничение на долларовые операции российских госбанков.
В сентябре и октябре Сбербанк несколько раз опускался и на третье место по капитализации, уступая «Лукойлу», но затем возвращал свои позиции. В ноябре Сбербанк вернул себе лидерство, однако затем вновь стал дешевле «Роснефти».