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Кредиторы Utair не поддержали план реструктуризации долгов авиакомпании

Более половины кредиторов пятой по величине российской авиакомпании Utair не согласились на перенос выплат по долгу на 18,9 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с содержанием письма гендиректора компании Андрея Мартиросова руководителю Росавиации Александру Нерадько от конца декабря 2018 г. Информацию также подтвердил собеседник, осведомленный о переговорах авиакомпании с банками-кредиторами.

Если Utair не сможет договориться с кредиторами, они могут перейти к безакцептному списанию денежных средств со счетов компании, говорит второй источник.

Мартиросов предупредил Росавиацию о «возможных рисках неисполнения обязательств», если банки начнут списывать деньги со счетов компании и у нее не останется свободных средств на операционную деятельность, говорит знакомый с его письмом человек. Если авиакомпания не сможет оплачивать услуги, то это грозит приостановкой обслуживания со стороны аэропортов и других обслуживающих организаций, добавляет он.

По данным издания, единственным кредитором из синдиката банков, согласным на условия реструктуризации, стал Сбербанк. Но на него приходится 21% выданного компании кредита, или около 4 млрд руб. Для поддержки плана необходимо было согласие 66,67% кредиторов. Против выступил, в частности, банк «Траст» (на него приходится почти 32% кредита), банк «Россия» (23,6%), МКБ (8,7%), «Уралсиб» (1,3%), «МТС-банк» (1,25%), еще несколько кредиторов заняли выжидательную позицию, рассказал источник РБК.

Utair объявила в декабре о начале переговоров с банками о реструктуризации семилетнего кредита на 18,9 млрд руб., выданного в 2015 г. Но 21 декабря компания сообщила о приостановке выплат процентов по долгу для обеспечения бесперебойной работы в низкий зимний сезон. Возобновить выплаты компания обещала только летом 2019 г. Кредит на 18,9 млрд руб. – один из трех займов Utair, выданных в 2015 г. Второй кредит на 24,1 млрд руб. предоставил тот же синдикат из 11 банков сроком на 12 лет. По нему Utair произвела платежи без задержек. Общая задолженность Utair перед банками составляет 38,66 млрд руб., их предстоит погасить в 2020–2027 гг.

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