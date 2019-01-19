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Минтранс ищет варианты поддержки Utair после отказа кредиторов реструктурировать долг

Министерство транспорта совместно с руководством авиакомпании Utair и ее крупнейшими кредиторами ищут варианты оказания поддержки перевозчику, сообщил ТАСС министр транспорта Евгений Дитрих. Он подтвердил, что более половины кредиторов отказались переносить сроки выплат по долгам авиакомпании.

«Мы сейчас рассматриваем совместно с Utair возможные варианты оказания поддержки для того, чтобы компания смогла продолжить свою бесперебойную работу», — сказал Дитрих.

Всего у авиакомпании два синдицированных кредита от 11 банков на общую сумму 38,6 млрд руб. Погашение тела кредитов должно начаться в 2020 г., до тех пор перевозчик должен выплачивать проценты. В декабре прошлого года Utair объявила о приостановке выплат по долгу для обеспечения бесперебойной работы в низкий зимний сезон. Возобновить выплаты компания обещала только летом 2019 г.

В пятницу РБК сообщил, что более половины кредиторов не согласились на перенос выплат по долгу. Если Utair не сможет договориться с кредиторами, они могут перейти к безакцептному списанию денежных средств со счетов компании, рассказал собеседник издания.

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