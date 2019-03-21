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«РИА Новости» узнали об отмене заказа S7 Space на украинские ракеты «Зенит»

Российская S7 Space, дочерняя компания S7 (владеет плавучим космодромом «Морской старт») намерена расторгнуть контракт на производство ракет-носителей «Зенит» на украинском предприятии «Южмаш», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства в российской ракетно-космической отрасли, руководство S7 Space проинформировало «Южмаш» о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта. Эту информацию подтвердил источник в S7 Space. Он уточнил, что в апреле производство будет «заморожено» на текущем уровне изготовления ракет. Другой собеседник агентства в российской ракетно-космической отрасли сообщил, что S7 Space заплатила «Южмашу» часть суммы за производство – около $30 млн.

«Южмаш» не стал комментировать вопрос о производстве ракет, в пресс-службе S7 «РИА Новости» сообщили, что «контракт действует», но не рассказали о его дальнейших перспективах. Роскосмос сообщил, что не располагает информацией о возможном разрыве контракта.

Контракт на производство 12 комплектов ступеней ракеты-носителя «Зенит» был заключен между «Южмашем» и S7 Sea Launch Limited в апреле 2017 г. S7 Space профинансировали их производство на $24 млн, говорил в интервью «Ведомостям» гендиректор компании Сергей Сопов. В марте прошлого года он жаловался на стоимость и характеристики ракеты-носителя «Союз-5»: «Союз-5» в таком виде, в каком его представляют, нам не нужен. По сути, это потолстевшая и потяжелевшая ракета «Зенит». Зачем делать новый «Зенит», чтобы через 15 лет он устарел?». Сопов также отмечал, что ракеты «Зенит» в своем прежнем виде (им 40 лет) могут использоваться еще шесть-семь лет, но при этом следует подумать о замене.