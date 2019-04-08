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«Азбука вкуса» отказалась от касс самообслуживания

«Азбука вкуса» отказалась от касс самообслуживания в своих супермаркетах. Об этом сообщил vc.ru представитель сети Андрей Голубков.

По его словам, это связано с изменением в организации движения транспорта и работой парковок около супермаркетов, из-за чего изменился покупательский трафик. К примеру, сказал он, где-то парковка закрылась и торговая точка начала работать в формате магазина «у дома». В итоге, добавил Голубков, кассы самообслуживания остались востребованы только в одном из четырех магазинов, а затраты на их обслуживание были высокими.

Цена обслуживания таких касс, стоимость доработок и необходимость иметь отдельный обслуживающий персонал не соответствовали их вкладу в сервисную составляющую, констатировал Голубков.

О запуске касс самообслуживания в одном из супермаркетов «Азбука вкуса» объявила в декабре 2014 г. Впоследствии они появились в четырех супермаркетах Москвы.

Цену за установку касс самообслуживания сеть на раскрывает. Выручка сети по итогам 2017 финансового года составила 53,5 млрд руб. Всего сеть насчитывает 170 магазинов разных форматов, из которых 104 – супермаркеты.

Кассы самообслуживания в настоящее время есть во многих крупных сетях. В частности, в «Ашане», «Перекрестке», «Ленте».