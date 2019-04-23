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Белоруссия прекратила экспорт бензина из-за некачественной нефти из России

Белоруссия временно прекратила поставки светлых нефтепродуктов – бензинов и дизельного топлива – на Украину, в Польшу и страны Балтии. Гендиректор Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб объяснил приостановку экспорта поставками на белорусские нефтеперерабатывающие заводы некачественной нефти из России, передает информагентство «БелТА».

«На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью», – отметил Гриб.

Белорусская компания «Белнефтехим» 19 апреля сообщила о резком снижении качества нефти, которую Россия экспортирует по участку магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В «Белнефтехиме» отметили, что в нефти были обнаружены хлорорганические соединения, обладающие высокой коррозионной агрессивностью. Отдельно взятые пробы выявили превышение нормы этих веществ в 100 раз. Компания временно ограничила поставки российских нефтепродуктов и потребовала от российской трубопроводной компании «Транснефть» компенсацию. Российская сторона признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию. Минэнерго России пояснило, что ухудшение качества «носит технический характер», оно не связано с вопросами взаимоотношений Москвы и Минска.

Ранее один из двух крупнейших белорусских нефтеперерабатывающих заводов – Мозырский НПЗ объявил о выходе из строя «дорогостоящего оборудования». Причиной поломки стало низкое качество поставляемой из России нефти, утверждало предприятие.

По территории Белоруссии проходят северная и южная ветки нефтепровода «Дружба». По ним экспортируется нефть не только на оба белорусских нефтеперерабатывающих завода, но и транзитом в Европу через Польшу и Украину.