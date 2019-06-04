Бизнес

Новости

Сечин пообещал запустить газовый проект «Роспан» к концу года

«Роснефть» запустит свой крупнейший газовый проект «Роспан» в конце 2019 г., сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.

«Проект обеспечит годовую добычу 21 млрд куб. м газа, а также добычу нефти свыше 5 млн т в год и производство пропан-бутана технического свыше 1 млн т», – добавил Сечин.

Компания «Роспан» досталась «Роснефти» от ТНК-ВР в марте 2013 г. Компания осуществляет разработку Восточно-Уренгойского, Ново-Уренгойского и Ресурсного лицензионных участков ЯНАО. «Роспан» объединяет несколько нефтегазовых месторождений с запасами 878 млрд куб. м газа, а также 191 млн т нефти и конденсата. Летом 2017 г. Сечин обещал, что с 2019 г. «Роспан» выйдет на добычу 20 млрд куб. м газа, что на треть увеличит производство газа российской госкомпании. Однако до сих пор запуск не состоялся.

В декабре 2018 г. «Ведомости» выяснили, что «Роснефть» ведет переговоры с трейдером Trafigura о продаже 49% в компании «Роспан» за $4 млрд.