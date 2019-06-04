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Налоговая служба США начала проверку в отношении Uber

Налоговая служба США (IRS) начала проверку налоговой отчетности сервиса вызова такси Uber за 2013 и 2014 гг., говорится в документе, направленном компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Проверки в отношении Uber ведут и другие зарубежные налоговые органы.

Суммы налоговых выплат за 2010–2019 гг. могут быть скорректированы в таких странах, как США, Индия, Бразилия, Нидерланды и Великобритания, уточняется в документе. Компания надеется, что ей хватит резервов, имеющихся в этих юрисдикциях, для дополнительных налоговых выплат, если они потребуются.

Компания отмечает «высокую неопределенность» относительно сроков налоговых проверок. «Имеется объективная возможность, что баланс неучтенных налоговых льгот компании существенно сократится в следующие 12 месяцев», – указывает компания.

Uber – международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с водителем. Компания оказывает услуги более чем в 700 городах в 70 странах, включая Россию. Ранее Uber привлекла свыше $8 млрд в ходе майского IPO, объем которого стал максимальным с момента размещения бумаг Alibaba в 2014 г.