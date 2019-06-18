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Зеленский: «Газпром» и «Нафтогаз» могут договориться о транзите газа через Украину

«Нафтогаз» и «Газпром» могут договориться о транзите российского газа в ЕС через территорию Украины, предположил президент Украины Владимир Зеленский. «Вы знаете, что у нас заканчивается контракт [на транзит российского газа] в конце этого года. Но мы сейчас ведем переговоры, и я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся. И никто Украине не будет, простите, выкручивать руки», – цитирует политика «Интерфакс».

Контракты на поставку российского газа в страны Европы истекают в конце 2019 г. Будут ли они продлены, пока неизвестно. В январе на трехсторонней встрече Россия – ЕС – Украина, посвященной обсуждению транзита газа через Украину после 2019 г., сторонам не удалось договориться из-за разночтений в оценках решения Стокгольмского арбитража.

В декабре 2017 г. и феврале 2018 г. Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках газа на Украину и транзите топлива через украинскую территорию, обязав российский холдинг перечислить украинской стороне $2,56 млрд и еще $4,7 млрд за транзит в 2018–2019 гг. «Газпром» решения суда обжаловал. Слушания по апелляции назначены на октябрь 2019 г.

В июне 2019 г. премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передавал «Интерфакс».